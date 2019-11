UPDATED: High school football playoff pairings for Concho Valley teams

HS Football Playoff Pairings

6A Division I

Region I

W4) No. 11 Arlington Martin vs R3) Central 7 p.m. Friday at UT Arlington

4A Division I

Region I

W1) Clint vs F2) Lake View

3A Divison I

Region I

W3) No. 1 Wall vs F4) Whitesboro 7 p.m. Friday in Cisco

3A Divison II

Region I

R3) Childress vs T4) Ballinger 7 p.m. Friday Graham

Region IV

W14) No. 2 East Bernard vs F13) Sonora

R13) Brady vs T14) TBA

2A Division I

Region I

R3) Ozona vs T4) Alvord

Region IV

W13) No. 7 Holland vs F14) Junction

W14) No. 9 Mason vs F13) Thrall 7 p.m. Thursday Marble Falls

2A Division II

Region II

W7) No. 6 Hamlin vs F8) Menard

W8) No. 10 Eldorado vs F7) Haskell

R7) No. 2 Albany vs T8) Miles 7 p.m. Thursday in Brownwood

R8) Christoval vs T7) Cross Plains 7 p.m. Thursday in Ballinger

1A Divison I

Region II

W7) No. 6 Rankin vs R8) No. 5 Sterling City

W8) Garden City vs R7) No. 1 Balmorhea

Region IV

W13) Eden vs R14) Gorman 7:30 p.m. Friday at Coleman

W14) No. 9 May vs R13) Robert Lee

1A Divison II

W6) No. 4 Blackwell vs R5) Sanderson