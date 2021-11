Area Round3A Division II Region IR3 Canadian vs W2 Sonora, 7 p.m. Friday at Tiger Stadium in SlatonF4 Stanton vs R2 Brady, 7 p.m. Friday at Hawk Stadium in Wall

2A Division II Region IVR14 Eldorado vs W15 D’Hanis, TBA

1A Division I Region IIR8 Sterling City vs W5 Van Horn, 7 p.m. Thursday at Red Devil Stadium in Rankin

1A Division I Region IVR15 Lometa vs W14 Water Valley, TBA

Bi-District6A Division II Region IW1 El Paso Eastlake 21, R2 Central 17

4A Division I Region IR1 Clint 33, Lake View 7

3A Division I Region IW4 Brock 40, F3 Wall 6

3A Division II Region IR1 Alpine 27, T2 Grape Creek 14W2 Sonora 79, F1 Odessa Compass 8R2 Brady 57, T1 Anthony 14

2A Division I Region IVR13 Ganado 68, T14 Ozona 18F13 Schulenburg 29, W14 Mason 16

2A Division II Region IVW13 Granger 41, F14 Miles 10F13 Burton 30, W14 Christoval 29R14 Eldorado 35, T13 Somerville 33

1A Division I Region IIR8 Sterling City 56, W7 Hermleigh 42

1A Division I Region IVW13 May 68, R14 Irion County 20W14 Water Valley 58, R13 Gorman 0

1A Division II Region IIW5 Balmorhea 60, R6 Blackwell 14