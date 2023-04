Stetson Wright competing in saddle bronc during the eighth performance of the San Angelo Rodeo. He is riding Wild River of Pete Carr Pro Rodeo.

SAN ANGELO, Texas (Concho Valley Homepage) — The second week of the San Angelo Rodeo brought more intense action to Foster Communications Coliseum. An Easter Sunday crowd saw a seven-time champion win for the first time since returning from injury when Sage Kimzey won the Xtreme Bulls event. Kimzey cashed out $12,829 in the event, bringing his season total to $37,000.

The following are the updated standings from every rodeo performance as provided by the San Angelo Stock Show and Rodeo Association.

Bareback Riding

Rider Score (in points) T1. Jess Pope on Pete Carr Pro Rodeo’s Painted River 87.0 T1. Clayton Biglow on Macza Pro Rodeo’s Stevie Knicks 87.0 T1. Cole Reiner on Championship Pro Rodeo’s CatNap 87.0 T1. Leighton Berry on Championship Pro Rodeo’s Rip 87.0 5. Orin Larsen 86.5 T6. Richmond Champion 84.5 T6. Jacek Frost 84.5 T8. R.C. Landingham 84.0 T8. Caleb Bennett 84.0 T8. Kody Lamb 84.0 T11. Ty Pope 83.5 T11. Dean Thompson 83.5 T11. Tom O’Connell 83.5

Steer Wrestling

First Round Leaders

Wrestler Time (in seconds) 1. Dakota Eldridge 3.4 2. Will Lummus 3.5 3. Jay Williamson 3.7 T4. Eli Lord 3.8 T4. Logan Kenline 3.8 T4. Denard Butler 3.8 7. Ty Erickson 3.9 T8. Paul Melvin 4.0 T8. Payden McIntyre 4.0 T8. Wade Steffen 4.0

Second Round Leaders

Wrestler Time (in seconds) T1. Justin Shaffer 3.5 T1. Cody Devers 3.5 T3. Tanner Milan 3.8 T3. Brandon Harrison 3.8 5. Stan Branco 3.9 T6. Tucker Allen 4.1 T6. Joe Nelson 4.1 T6. Talon Roseland 4.1

Average Leaders

Wrestler Time (in seconds) 1. Ty Erickson 8.1 T2. Cody Devers 8.2 T2. Will Lummus 8.2 T2. Eli Lord 8.2 5. Jesse Brown 8.3 6. Jay Williamson 8.4 7. Talon Roseland 8.5 T8. Paul Melvin 8.8 T8. Mason Couch 8.8 10. Curtis Cassidy 9.0 T11. Sam Powers 9.1 T11. Stephen Culling 9.1

Team Roping

First Round Leaders

Ropers Time (in seconds) T1. Jaxson Tucker/Wyatt Cox 3.9 T1. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo 3.9 T3. Dustin Equsquiza/Levi Lord 4.0 T3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira 4.0 T3. Cyle Denison/Cody Hogan 4.0 T6. Shay Carrol/Evan Arnold 4.2 T6. Andrew Ward/Buddy Hawkins 4.2 T8. McCray Profili/McCoy Profili 4.3 T8. Bubba Buckaloo/Riley Wakefield 4.3

Second Round Leaders

Ropers Time (in seconds) 1. Erich Rogers/Paul Eaves 3.4 2. Brenten Hall/Paden Bray, 3.6 seconds 3.6 T3. Coy Brittain/Colton Brittain 4.0 T3. Billy Bob Brown/Kirby Blankenship 4.0 5. Garett Chick/B.J. Dugger 4.1 T6. Tanner Green/Caleb Green 4.2 T6. Reno Stoebner/Whit Kitchens 4.2 8. Tyler Mangus/Max Kuttler 4.3

Average Leaders

Ropers Time (in seconds) 1. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo 8.4 2. Tanner Green/Caleb Green 8.7 3. Ty Arnold/Kaden Michael Profili 8.8 4. Andrew Ward/Buddy Hawkins 9.1 5. Tyler Mangus/Max Kuttler 9.3 T6. Jake Clay/Kollin VonAhn 9.5 T6. Jaxson Tucker/Wyatt Cox 9.5 T6. Garrett Tonozzi/Corey Hendrick 9.5 9. Tanner James/Jason Johe 9.6 T10. McCray Profili/McCoy Profili 9.7 T10. Chris Francis/Cade Passig 9.7 12.Jase Staudt/Jhett Trenary 9.8

Saddle Bronc Riding

Leaders

Rider Score 1. Brody Cress on Pete Carr Pro Rodeo’s Spotted Charm 87.5 2. Wyatt Casper 86.0 3. Sage Newman 84.5 T4. Cash Wilson 84.0 T4. Tanner Butner 84.0 T6. Ryder Wright 83.5 T6. Statler Wright 83.5 T6. Jacobs Crawley 83.5 T9. Wade Sundell 83.0 T9. Ross Griffen 83.0 T9. Brandon Lansford 83.0 T9. Zac Dallas 83.0 T9. Kolby Wanchuk 83.0

Tie-Down Roping

First Round Leaders

Roper Time (in seconds) T1. Brush Minton 7.6 T1. Hayden Ford 7.6 T1. Chase Webster 7.6 4. King Pickett 7.8 5. Quade Hiatt 7.9 6. Kyle Lewis 8.0 T7. Trevor Hale 8.1 T7. Blake Ash 8.1 T7. Roan Hudson 8.1 T7. Ryan Jarrett 8.1

Second Round Leaders

Roper Time (in seconds) 1. Justin Smith 6.9 2. J.T. Adamson 7.2 T3. Cory Solomon 7.4 T3. Preston Pederson 7.4 T5. John Douch 7.6 T5. Trenton Smith 7.6 T7. Caleb Smidt 7.7 T7. Cimarron Boardman 7.7 T7. Beau Cooper 7.7

Average Leaders

Roper Score (in seconds) 1. Justin Smith 15.3 2. J.T. Adamson 15.8 3. Trevor Hale 16.5 4. Brush Minton 16.6 5. Hayden Ford 16.7 6. Cody Waldrop 16.8 T7. Westyn Hughes 17.0 T7. Joel Harris 17.0 T7. Chase Webster 17.0 11. Beau Cooper 17.1 T12. King Pickett 17.3 T12. Quade Hiatt 17.3

Barrel Racing

Second Round Leaders

Rider Time (in seconds) 1. Shelley Morgan 14.12 2. Ilyssa Riley 14.17 3. Jennifer Driver 14.22 4. Wenda Johnson 14.23 5. Kaycee Killingsworth 14.25 6. Nicole Love 14.27 T7. Rachelle Riggers 14.28 T7. Kalli McCall 14.28 9. Emily Beisel 14.29 10. Tasha Welsh 14.31

Average Leaders

Rider Time (in seconds) 1. Taycie Matthews 30.20 2. Shelley Morgan 30.27 3. Emily Beisel 30.33 4. Ilyssa Riley 30.34 T5. Jordon Briggs 30.47 T5. Kalli McCall 30.47 7. Mailee Jones 30.48 T8. Wenda Johnson 30.51 T8. Tasha Welsh 30.51 10. Halyn Lide 30.52 11. Emery Mask 30.55 12. Rachelle Riggers 30.59

Bull Riding

Leaders

Rider Score T1. Deklan Garland on Pete Carr Pro Rodeo’s Smokin Again 88.5 T1. Trey Benton III on Stockyards Rodeo’s Just Another Gangster 88.5 3. Koby Radley 86.5 T4. Jax Woodward 85.5 T4. J.C. Mortensen 85.5 T6. Colby Demo 83.5 T6. Coy Pollmeier 83.5 T8. Colton Kelly 82.5 T8. Sage Kimzey 82.5 10. Cody Teel 82.0 T11. Trey Kimzey 81.5 T11. Maverick Smith 81.5

San Angelo XTreme Bulls

First Round

Rider Score Money Won 1. Sage Kimzey on Stockyards Rodeo’s Crash Cart 87.5 $3,321 2. Creek Young 86.5 $2,546 T3. Cody Teel 85.0 $1,550 T3. Jordan Hansen 85.0 $1,550 5. Jeff Askey 84.0 $775 6. Maverick Potter 83.5 $553 7. Stetson Wright 83.0 $443 8. Jestyn Woodward 82.5 $332

Championship Round

Rider Score Money Won 1. Sage Kimzey on Harper & Morgan’s Pickup Man 89.5 $3,985 2. Tyler Taylor 86.5 $3,394 No other qualified rides

Average

Rider Score Money Won 1. Sage Kimzey 177 (2 Rides) $5,534 2. Tyler Taylor 165.5 (2 Rides) $4,243 3. Creek Young 86.5 $3,136 T4. Cody Teel 85.0 $1,660 T4. Jordan Hansen 85.0 $1,660 6. Jeff Askey 84.0 $922 7. Stetson Wright 83.0 $738 8. Jestyn Woodward 82.5 $553

The action continues at Foster Communications Coliseum on Wednesday, April 12 with performance No. 9 scheduled to begin at 7:30 p.m., performance No. 10 on Thursday, April 13 and Finals will be Friday, April 14. The rodeo will conclude with the infamous Cinch Chute Out taking place on Saturday, April 15. For more information about what’s to come, go to sanangelorodeo.com