Tom Green County Health Department confirms 2 new positive cases for today; 7 new cases over Memorial Day weekend

SAN ANGELO, Texas — The Tom Green County Health Department has confirmed two additional positive cases of COVID-19 for today, Tuesday, June 1, 2021, according to a statement issued by the City of San Angelo this afternoon.

Additionally, the TGC Health Department reported 7 new confirmed cases of infection with coronavirus over the Memorial Day Weekend.

The full report is below:

June 1, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 16,899

Active cases: 34

Currently hospitalized: 9

New positives for today: 2

May 31, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 16,897

Active cases: 32

Currently hospitalized: 10

New positives for today: 3

May 30, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 16,894

Active cases: 30

Currently hospitalized: 10

New positives for today: 1

May 29, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 16,893

Active cases: 30

Currently hospitalized: 9

New positives for today: 3

Informe COVID-19 del 1 de junio de 2021

Total de casos positivos: 16899

Casos activos: 34

Actualmente hospitalizados: 9

Nuevos aspectos positivos para hoy: 2

Informe COVID-19 del 31 de mayo de 2021

Total de casos positivos: 16897

Casos activos: 32

Actualmente hospitalizados: 10

Nuevos aspectos positivos para hoy: 3

Informe COVID-19 del 30 de mayo de 2021

Total de casos positivos: 16894

Casos activos: 30

Actualmente hospitalizados: 10

Nuevos aspectos positivos para hoy: 1

Informe COVID-19 del 29 de mayo de 2021

Total de casos positivos: 16893

Casos activos: 30

Actualmente hospitalizados: 9

Nuevos aspectos positivos para hoy: 3