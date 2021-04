WATCH: KLST Carolyn McEnrue and Rory Lemmel break down rodeo highlights April 23, 2021

San Angelo Stock Show and Rodeo

April 9-23

Bareback riding

leaders:

1. Cole Franks, 88 points on Macza Pro Rodeo’s Hot Flash, $5,892;

2. (tie) Tilden Hooper and Zach Hibler, 87, $3,862 each;

4. Caleb Bennett, 86.5, $2,124;

5. (tie) Tim O’Connell and Shane O’Connell, 86, $1,158 each;

7. (tie) Chad Rutherford and Wyatt Denny, 85.5, $676 each.

Final Round:

1. Garrett Shadbolt, 90 points on Pickett Pro Rodeo’s Night Flight, $1,650;

2. Caleb Bennett, 89, $1,250;

3. Shane O’Connell, 88.5, $900;

4. Chad Rutherford, 87, $600;

5. Tilden Hooper, 86.5, $350;

6. Cole Franks, 86, $250.

Average:

1. Caleb Bennett, 175.5 points on two rides, $5,792;

2. Garrett Shadbolt, 175, $4,441;

3. Shane O’Connell, 174.5, $3,282;

4. Cole Franks, $174, $2,124;

5. Tilden Hooper, 173.5, $1,342;

6. Chad Rutherford, 172.5, $965;

7. Wyatt Denny, 170.5, $772;

8. (tie) Kaycee Field and Tim O’Connell, 168.5, $290 each.

Steer wrestling:

First round

leaders:

1. Jesse Brown, 3.4 seconds, $4,529;

2. (tie) Brandon Harrison, Jacob Edler and Jacob Talley, 3.5, $3,348 each;

5. (tie) Dakota Eldridge, Gavin Soileau and Kalane Anders, 3.6, $1,575 each;

8. (tie) Tyler Waguespack and Cody Devers, 3.7, $197 each.

Second round

leaders:

1. (tie) Tyler Pearson, Kyle Irwin and Trell Etbauer, 3.6 seconds, $3,939 each;

4. T.J. Hall, 3.7, $2,757;

5. (tie) Jay Williamson, Cody Moore, Gavin Soileau, Termaine Debose and Cody Harmon, 3.8, $1,024 each.

Final Round:

1. (tie) Trell Etbauer, Taz Olson and Cade Staton, 3.8 seconds, $1,410 each;

4. Nick Guy, 4.0, $987;

5. Jesse Brown, 4.1, $776;

6. Jacob Talley, 4.5, $564;

7. Jacob Edler, 4.6, $353;

8. Ryan Nettle, 5.3, $141.

Average:

1. Cade Staton, 11.8 seconds on three runs, $6,784;

2. Taz Olson, 11.9, $5,908;

3. Trell Etbauer, 12.0, $5,022;

4. (tie) Nick Guy and Jesse Brown, 12.1, $3,692 each;

6. Jacob Talley, 12.3, $2,363;

7. Jacob Edler, 12.6, $1,477;

9. Ryan Nettle, 13.5, $591.

Team roping:

First round

leaders:

1. (tie) Jake Orman/Brye Crites and John Gaona/Trevor Nowlin, 3.9 seconds, $4,174 each;

3. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 4.0, $3,300;

4. (tie) Cody Snow/Wesley Thorp and Chad Masters/Joseph Harrison, 4.2, $2,427 each;

6. (tie) Clay Smith/Jade Corkill, Cooper White/Tucker White and Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.3, $971 each.

Second round

leaders:

1.(tie) Dustin Eguisquiza/Travis Graves and Cyle Denison/Brady Norman, 3.5, $4,174 each;

3. (tie) Clay Tryan/Jake Long and Andrew Ward/Buddy Hawkins, 3.6, $3,009 each;

5. Jr. Dees/Rich Skelton, 3.7, $2,135;

6. Erich Rogers/Paden Bray, 3.8, $1,553;

7. Clint Summers/Rosh Ashford, 3.9, $971;

8. (tie) Kal Fuller/Coleby Payne and Wyatt Muggli/Casey McCleskey, 4.0, $194 each.

Final Round:

1. (tie) Jaguar Terrill/Sid Sorer, Cody Snow/Wesley Thorp, Aaron Tsinigine/Kyle Lockett and Clay Tryan/Jake Long, 4.4 seconds, $1,156 each;

5. Brenten Hall/Chase Tryan, 5.2, $484;

6. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 10.0, $269.

Average:

1. Clay Tryan/Jake Long, 12.8 seconds on three runs, $6,697;

2. Aaron Tsinigine/Kyle Lockett, 13.3, $5,824;

3. Cody Snow/Wesley Thorp, 13.8, $4,950;

4. Brenten Hall/Chase Tryan, 15.2, $4,077;

5. Jaguar Terrill/Sid Sporer, 15.4, $3,203;

6. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 18.5, $2,330;

7. Cory Clark/Wyatt Cox, 21.0, $1,456;

8. Jake Orman/Brye Crites, 8.2 seconds on two rides, $582.

Saddle bronc riding

leaders:

1. Chet Johnson, 87 points on Lancaster & Jones Pro Rodeo’s Vertical Horizon, $5,637;

2. Kolby Wanchuck, 86, $4,322;

3. Dawson Hay, 84.5, $3,194;

4. Jacobs Crawley, 84, $2,067;

5. (tie) Cort Scheer, Isaac Diaz, Jarrod Hammons and Lefty Holman, 83.5, $893 each.

Final Round:

1. Sage Newman, 87 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Money Talks, $1,650;

2. Lefty Holman, 86, $1,250;

3. (tie) Isaac Diaz and Dawson Hay, 85.5, $750 each;

5. Chase Brooks, 84.5, $350;

6. Chet Johnson, 84, $250.

Average:

1. Chet Johnson, 171 points on two rides, $5,637;

2. (tie) Sage Newman and Dawson Hay, 170, $3,758;

4. Lefty Holman, 169.5, $2,067;

5. Isaac Diaz, 169, $1,315;

6. Chase Brooks, 167.5, $940;

7. Cort Scheer, 165.5, $752;

8. Jarrod Hammons, 164.5, $564.

Tie-down roping:

First round

leaders:

1. Tuf Cooper, 7.3 seconds, $6,353;

2. Bradley Bynum, 7.5, $5,525;

3. Tanner Green, 7.6, $4,696;

4. Shad Mayfield, 7.7, $3,867;

5. Reid Zapalac, 7.9, $3,039;

6. Riley Pruitt, 8.0, $2,910;

7. (tie) Kincade Henry, Beau Cooper, Seth Cooke and J.D. McCuistion, 8.1, $483 each.

Second round

leaders:

1. Haven Meged, 7.2 seconds, $6,353;

2. Sy Felton, 7.4, $5,525;

3. Clint Robinson, 7.8, $4,696;

4. Cooper Martin, 8.0, $3,867;

5. (tie) Tuf Cooper and Caleb Smidt, 8.1, $2,624 each;

7. Trent Creager, 8.2, $1,381;

8. Colten Wallis, 8.3, $552.

Final Round:

1. Jake Booze, 8.8 seconds, $1,967;

2. Tuf Cooper, 9.9, $1,710;

3. (tie) Beau Cooper and Cooper Martin, 10.0, $1,325;

5. Seth Cooke, 11.2, $941;

6. John Clark, 13.4, $684;

7. Sy Felton, 14.6, $428;

No other qualified times.

Average:

1. Tuf Cooper, 25.3 seconds on three runs, $9,530;

2. Cooper Martin 26.6, $8,287;

3. Jake Booze, 16.8, $7,044;

4. Beau Cooper, 28.0, $5,801;

5. Seth Cooke, 28.3, $4,558’ 6. John Clark, 31.7, $3,315;

7. Sy Felton, 32.9, $2,072;

8. Shad Mayfield, 17.3 seconds on two runs, $829.

Barrel racing:

First Round:

1. Brittany Pozzi Tonozzi, 15.80 seconds, $5,595;

2. Wenda Johnson, 15.81, $4,796;

3. Kylee Scribner, 15.85, $3,996;

4. Carly Taylor, 15.87, $3,464;

5. Cheyenne Wimberley, 15.88, $2,664;

6. Emily Miller-Beisel, 15.90, $2,131;

7. Dona Kay Rule, 15.91, $1,599;

8. (tie) Stevi Hillman and Kelly Bruner, 15.92, $932 each;

10. Randee Prindle, 15.93, $533.

Second Round:

1. Wenda Johnson, 14.11 seconds, $5,595;

2. Dona Kay Rule, 14.17, $4,795;

3. (tie) Michelle Alley and Lacinda Rose, 14.22, $3,730 each;

5. Jordon Briggs, 14.24, $2,664;

6. Cheyenne Wimberley, 14.27, $2,131;

7. (tie) Megan Champion and Stephanie Fryar, 14.28, $1,332 each;

9. (tie) Bristan Kennedy and Kassie Mowry, 14.32, $666 each;

8. Alex Lang, 14.35.

Final Round:

1. (tie) Carly Taylor and Dona Kay Rule, 14.07 seconds, $3,626 each;

3. Wenda Johnson, 14.09, $2,072;

4. Shelley Morgan, 14.20, $1,036.

Average:

1. Wenda Johnson, 44.01 seconds on three runs, $8,393;

2. Dona Kay Rule, 44.15, $7,194;

3. Carly Taylor, 44.29, $5,995;

4. Cheyenne Wimberley, 44.48, $5,195;

5. Shelley Morgan, 44.64, $3,996;

6. Michelle Alley, 44.81, $3,197;

7. Bristan Kennedy, 44.84, $2,398;

8. Jordon Briggs, 45.16, $1,599;

9. Stephanie Fryar, 49.61, $1,199;

10. Kelly Bruner, 49.71, $799.

Bull riding

leaders:

1. Boudreaux Campbell, 92.5 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Oyster Bayou, $5,835;

2. Laramie Mosley, 89, $4,473;

3. (tie) Trey Benton III and Sage Kimzey, 88, $2,723 each;

5. Jace Trosclair, 87, $1,361;

6. Wyatt Gregg, 86.5, $972;

7. Maverick Potter, 86, $778;

8. Shawn Bennett Jr., 85.5, $583.

Final Round:

1. Trey Benton, 83 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Black Gold, $2,700;

2. Sage Kimzey, 80, $2,300;

No other qualified rides.

Average:

1. Trey Benton, 171 points on two rides, $6,135;

2. Sage Kimzey, 168, $4,703;

3. Laramie Mosley, 89 points on one ride, $3,476;

4. Jace Trosclair, 87, $2,249;

5. Wyatt Gregg, 86.5, $1,431;

6. Maverick Potter, 86, $1,022;

7. Shawn Bennett Jr., 85.5, $819;

8. (tie) Tyler Bingham, Chris Bechthold and Josh Frost, 84.5, $204.