ALBUQUERQUE, N.M. (KRQE) – The sun was shining and the skies were clear on day 7 of the Albuquerque International Balloon Fiesta on Oct. 13, 2023.

While it was Friday the 13th, nothing spooky happened as balloons got the green flag and took to the skies seamlessly. Special shapes filled the park as it marked day 2 of the Special Shapes Rodeo.

See photos from day 7 of Balloon Fiesta below:

Looney Tunes, minus Road Runner who was in the sky, on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

T-rex at day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Burning flames on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Take a look at this hot air balloon card! Day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Watching hot air balloons land from inside a gondola on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Ristras and hot air balloons on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Two people pose in photo frame on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Landing on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Landing on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 2 of the Special Shapes Rodeo on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Three bees on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Love is in the air day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Preparing for ascension on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Preparing for ascension on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Preparing for ascension on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Preparing for ascension on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)

Dawn Patrol on day 7 of Balloon Fiesta. Oct. 13, 2023. (KRQE Digital Reporter Fallon Fischer)