Tom Green County Health Department confirms 11 new cases of COVID-19 for Monday, July 19th

SAN ANGELO, Texas – The Tom Green County Health Department has confirmed 11 new positive cases for today, July 19, 2021, according to a report released by the City of San Angelo.

Over the weekend, the Tom Green County Health Department has confirmed 17 news positive cases for Saturday, July 17th and 16 new positive cases for Sunday, July 18th.

The full report and breakdown is below.





July 17, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 17,123

Active cases: 129

Currently hospitalized: 12

New positives for today: 17

July 18, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 17,139

Active cases: 145

Currently hospitalized: 10

New positives for today: 16

July 19, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 17,150

Active cases: 152

Currently hospitalized: 11

New positives for today: 11

Informe COVID-19 del 17 de julio de 2021

Total de casos positivos: 17123

Casos activos: 129

Actualmente hospitalizados: 12

Nuevos aspectos positivos para hoy: 17

Informe COVID-19 del 18 de julio de 2021

Total de casos positivos: 17139

Casos activos: 145

Actualmente hospitalizados: 10

Nuevos aspectos positivos para hoy: 16

Informe COVID-19 del 19 de julio de 2021

Total de casos positivos: 17150

Casos activos: 152

Actualmente hospitalizados: 11

Nuevos aspectos positivos para hoy: 11

COVID-19 positive case report for July 19, 2021: 11 new positive cases Gender Age Race/ethnicity County of Residence Type of Test Female 50 Hispanic TGC PCR Female 66 Hispanic TGC PCR Female 20 white TGC PCR Male 42 Hispanic Reagan Antigen Female 31 white Coke Antigen Female 21 Hispanic TGC Antigen Male 46 Hispanic TGC Antigen Male 19 Hispanic Schleicher Antigen Female 41 white Crockett Antigen Male 13 white TGC Antigen Male 13 Unknown TGC Antigen

COVID-19 positive case report for July 18, 2021: 16 new positive cases Gender Age Race/ethnicity County of Residence Type of Test Female 52 Hispanic TGC PCR Male 64 Hispanic TGC PCR Female 62 white TGC Antigen Male 64 Hispanic TGC Antigen Female 22 white TGC Antigen Male 37 Hispanic TGC Antigen Male 56 white TGC Antigen Male 31 white TGC Antigen Female 89 white TGC Antigen Female 35 Hispanic TGC Antigen Female 65 white TGC Antigen Female 41 Hispanic TGC Antigen Female 57 white TGC Antigen Female 29 Hispanic TGC Antigen Female 41 white TGC Antigen Female 16 Hispanic TGC Antigen