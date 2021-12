60 cases of COVID-19 confirmed by TGC Health Department from December 4 – December 6, 2021

The South African doctor who alerted officials of the possibility of a new variant, later named omicron, said the “unusual but mild” symptoms were what caught her attention. (Photo: Getty Images)

SAN ANGELO, Texas — The Tom Green County Health Department confirmed 60 new cases of COVID-19 from Saturday, December 4, to Monday, December 6, 2021.

New case confirmations are released as part of a daily report issued by the City of San Angelo.

The full report is included below.

Daily positive cases of COVID-19 from March 11, 2020, to December 6, 2021: City of San Angelo

Daily COVID-19 hospitalizations from March 11, 2020, to December 6, 2021: City of San Angelo

Total cases over last three days: 60

Saturday: 22

Sunday: 20

Monday: 18

December 6, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 25,518

Active cases: 216

Currently hospitalized: 14

New positives: 18

New deaths: 0 December 5, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 25,500

Active cases: 202

Currently hospitalized: 13

New positives: 20

New deaths: 0 December 4, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 25,480

Active cases: 183

Currently hospitalized: 12

New positives: 22

New deaths: 0

Total de casos en los últimos tres días: 60 • Sábado: 22 • Domingo: 20 • Lunes: 18 Informe COVID-19 del 6 de diciembre de 2021 Total de casos positivos: 25518 Casos activos: 216 Actualmente hospitalizados: 14 Nuevos positivos: 18 Nuevas muertes: 0 Informe COVID-19 del 5 de diciembre de 2021 Total de casos positivos: 25500 Casos activos: 202 Actualmente hospitalizados: 13 Nuevos positivos: 20 Nuevas muertes: 0 Informe COVID-19 del 4 de diciembre de 2021 Total de casos positivos: 25480 Casos activos: 183 Actualmente hospitalizados: 12 Nuevos positivos: 22 Nuevas muertes: 0

Saturday, December 4, 2021

Gender Age Race/Ethnicity County of Residence Test Type Female 59 Hispanic TGC PCR Male 86 Other TGC PCR Female 59 Black TGC Antigen Female 3 White TGC Antigen Male 5 White TGC Antigen Female 63 White TGC Antigen Female 11 Hispanic TGC Antigen Female 24 Hispanic TGC Antigen Female 46 White Crockett Antigen Male 46 White McCulloch Antigen Female 42 White TGC Antigen Female 1 White TGC Antigen Female 48 White TGC Antigen Female 19 White Nolan Antigen Male 42 White Monroe Antigen Male 60 White TGC Antigen Female 9 White TGC Antigen Male 32 Hispanic TGC Antigen Male 33 Hispanic TGC Antigen Female 36 Hispanic TGC Antigen Male 79 White TGC Antigen Female 3 White TGC Antigen

Sunday, December 5, 2021

Gender Age Race/Ethnicity County of Residence Test Type Male 28 Hispanic TGC PCR Male 38 Black TGC PCR Female 78 White TGC Antigen Male 21 Other TGC Antigen Female 53 Hispanic TGC Antigen Male 78 White TGC Antigen Female 50 Other TGC Antigen Female 56 Hispanic TGC Antigen Female 46 Hispanic TGC Antigen Female 36 Hispanic TGC Antigen Male 41 White TGC Antigen Male 41 Hispanic TGC Antigen Male 24 Hispanic Sterling Antigen Male 22 White TGC Antigen Female 47 Hispanic TGC Antigen Female 49 Hispanic TGC Antigen Male 49 Hispanic TGC Antigen Female 16 Hispanic TGC Antigen Male 27 White TGC Antigen Male 19 Hispanic TGC Antigen

Monday, December 6, 2021