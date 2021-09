440 new cases of COVID-19 confirmed from September 4 to September 7, 2021

SAN ANGELO, Texas — The Tom Green County Health Department has confirmed 440 additional positive cases of COVID-19 for the past four days, according to a report issued by the City of San Angelo which spans the long Labor Day Weekend through today, Tuesday, September 7, 2021.

The full report from the City of San Angelo is included below.

Daily Positive COVID-19 Graph: March 11, 2020 – September 7, 2021

Daily COVID-19 Active Hospitalizations Chart: March 11, 2020 – September 7, 2021

Below is the daily COVID-19 report, inclusive of the weekend and holiday numbers:

Total cases over last four days: 440

Saturday: 140

Sunday: 87

Monday: 82

Tuesday: 131

September 7, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 22,608

Active cases: 1,786

Currently hospitalized: 68

New positives for today: 131

September 6, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 22,477

Active cases: 1,674

Currently hospitalized: 69

New positives for today: 82

September 5, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 22,395

Active cases: 1,602

Currently hospitalized: 72

New positives for today: 87

September 4, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 22,308

Active cases: 1,534

Currently hospitalized: 69

New positives for today: 140

Total de casos en los últimos cuatro días: 440

• Sábado: 140

• Domingo: 87

• Lunes: 82

• Martes: 131

Informe COVID-19 del 7 de septiembre de 2021

Total de casos positivos: 22608

Casos activos: 1786

Actualmente hospitalizados: 68

Nuevos aspectos positivos para hoy: 131

Informe COVID-19 del 6 de septiembre de 2021

Total de casos positivos: 22477

Casos activos: 1674

Actualmente hospitalizados: 69

Nuevos aspectos positivos para hoy: 82

Informe COVID-19 del 5 de septiembre de 2021

Total de casos positivos: 22395

Casos activos: 1602

Actualmente hospitalizados: 72

Nuevos aspectos positivos para hoy: 87

Informe COVID-19 del 4 de septiembre de 2021

Total de casos positivos: 22308

Casos activos: 1534

Actualmente hospitalizados: 69

Nuevos aspectos positivos para hoy: 140

September 7

Gender Age Race/Ethnicity County of Residence Test Type Female 48 White Jones PCR Male 19 Other Brown PCR Female 61 Hispanic Runnels PCR Male 31 White Out of state PCR Female 68 Hispanic Coke PCR Male 53 White Tom Green County (TGC) PCR Male 57 White TGC PCR Female 13 White TGC PCR Male 20 Hispanic TGC PCR Male 59 Hispanic TGC PCR Female 38 Hispanic TGC PCR Male 38 Hispanic TGC PCR Female 34 Other TGC PCR Male 62 White TGC PCR Female 36 Hispanic TGC PCR Female 34 Hispanic TGC PCR Male 30 White TGC PCR Male 27 Hispanic TGC PCR Male 56 Hispanic TGC PCR Male 46 White TGC PCR Female 26 White TGC PCR Female 78 White TGC PCR Female 66 White TGC PCR Female 21 White TGC PCR Female 56 Other Runnels Antigen Female 39 Hispanic TGC Antigen Female 4 Hispanic TGC Antigen Female 13 Hispanic TGC Antigen Female 76 White TGC Antigen Female 11 Hispanic TGC Antigen Male 58 White TGC Antigen Male 28 Other TGC Antigen Male 26 White TGC Antigen Female 82 White TGC Antigen Female 13 Hispanic TGC Antigen Male 70 White TGC Antigen Female 41 Hispanic TGC Antigen Male 17 Hispanic TGC Antigen Female 39 Other TGC Antigen Female 8 Hispanic TGC Antigen Female 17 Hispanic TGC Antigen Male 70 White TGC Antigen Female 67 White TGC Antigen Female 19 White TGC Antigen Female 26 Hispanic TGC Antigen Male 17 Other TGC Antigen Female 24 Hispanic TGC Antigen Male 8 Hispanic TGC Antigen Male 47 Hispanic TGC Antigen Male 42 Hispanic TGC Antigen Female 48 Hispanic TGC Antigen Male 11 White TGC Antigen Male 28 White Crockett Antigen Female 13 White TGC Antigen Male 34 White TGC Antigen Female 18 White TGC Antigen Female 27 White Coke Antigen Female 75 White TGC Antigen Female 52 White TGC Antigen Male 13 Hispanic TGC Antigen Male 14 Hispanic TGC Antigen Female 44 White TGC Antigen Male 12 Hispanic TGC Antigen Male 10 Hispanic TGC Antigen Male 32 Hispanic TGC Antigen Male 26 White Runnels Antigen Female 14 Hispanic TGC Antigen Female 23 Other TGC Antigen Female 49 Hispanic TGC Antigen Male 40 White TGC Antigen Male 75 White TGC Antigen Male 55 White TGC Antigen Male 12 White TGC Antigen Female 70 Hispanic TGC Antigen Male 15 Hispanic TGC Antigen Male 24 White TGC Antigen Female 32 White TGC Antigen Male 1 Black TGC Antigen Female 32 White TGC Antigen Female 41 Hispanic Crockett Antigen Female 45 White TGC Antigen Male 65 White TGC Antigen Male 5 months Hispanic TGC Antigen Male 8 Hispanic TGC Antigen Male 25 White Coke Antigen Male 20 Hispanic TGC Antigen Male 25 White TGC Antigen Male 18 Hispanic TGC Antigen Female 57 Hispanic TGC Antigen Female 22 Hispanic Menard Antigen Female 17 Hispanic TGC Antigen Male 14 Black TGC Antigen Male 54 White TGC Antigen Male 11 White TGC Antigen Male 29 White TGC Antigen Male 30 Hispanic TGC Antigen Male 56 Hispanic TGC Antigen Male 17 Hispanic TGC Antigen Male 66 Hispanic TGC Antigen Male 12 White TGC Antigen Female 26 White Out of state Antigen Female 59 White TGC Antigen Female 71 White TGC Antigen Female 27 White TGC Antigen Female 45 White TGC Antigen Male 66 Hispanic TGC Antigen Male 43 White McCulloch Antigen Male 52 White Coke Antigen Female 43 Hispanic TGC Antigen Female 18 White TGC Antigen Female 24 Other TGC Antigen Male 33 Other TGC Antigen Female 31 Other TGC Antigen Male 16 Other TGC Antigen Male 21 Other TGC Antigen Female 44 Other TGC Antigen Male 74 Other TGC Antigen Female 24 Other TGC Antigen Female 18 Other TGC Antigen Male 36 Other TGC Antigen Male 48 Other TGC Antigen Male 49 Other TGC Antigen Male 39 Other Runnels Antigen Female 33 Other Runnels Antigen Male 47 Other Coke Antigen Female 46 Other Coke Antigen Female 49 Other TGC Antigen Male 33 Other TGC Antigen Female 33 Other TGC Antigen Female 43 Other TGC Antigen Male 50 Other TGC Antigen

September 6

Gendewr Age Race/Ethnicity County of Residence Test Type Male 20 Hispanic Llano PCR Female 74 Hispanic Menard PCR Male 52 Hispanic Menard PCR Female 22 White McCulloch PCR Male 36 Hispanic Tom Green County (TGC) PCR Female 64 Hispanic TGC PCR Female 29 Hispanic TGC PCR Male 36 Hispanic TGC PCR Female 56 Hispanic TGC PCR Male 40 Black TGC PCR Female 29 Hispanic TGC PCR Male 29 White TGC PCR Female 11 Hispanic TGC PCR Female 1 Hispanic TGC PCR Female 30 Hispanic TGC PCR Female 39 White TGC PCR Male 33 Hispanic TGC PCR Male 52 White TGC PCR Female 7 Black TGC PCR Female 13 Hispanic TGC PCR Female 13 Hispanic TGC PCR Female 15 Hispanic TGC PCR Male 52 White TGC Antigen Male 17 White TGC Antigen Female 35 White TGC Antigen Female 56 Hispanic TGC Antigen Female 53 White TGC Antigen Male 52 White TGC Antigen Female 25 White TGC Antigen Male 14 Black TGC Antigen Female 39 Hispanic TGC Antigen Female 13 Hispanic TGC Antigen Female 51 White TGC Antigen Female 38 White TGC Antigen Female 52 White TGC Antigen Female 34 Hispanic TGC Antigen Female 13 White TGC Antigen Male 74 Black TGC Antigen Female 35 White TGC Antigen Female 23 White TGC Antigen Male 14 Hispanic TGC Antigen Female 30 Hispanic TGC Antigen Female 33 Other TGC Antigen Male 62 White Coke Antigen Female 42 Hispanic TGC Antigen Male 58 Hispanic TGC Antigen Female 11 Hispanic TGC Antigen Female 29 White TGC Antigen Male 12 White Runnels Antigen Female 15 Hispanic TGC Antigen Female 48 White TGC Antigen Male 30 White TGC Antigen Female 43 Black TGC Antigen Male 56 White TGC Antigen Female 19 White TGC Antigen Male 80 Hispanic TGC Antigen Male 30 White TGC Antigen Male 21 Hispanic TGC Antigen Female 28 White TGC Antigen Female 11 White TGC Antigen Male 8 months Hispanic Coke Antigen Male 17 Hispanic Concho Antigen Female 71 White TGC Antigen Male 72 White TGC Antigen Male 2 Hispanic TGC Antigen Male 28 Hispanic TGC Antigen Male 16 Hispanic TGC Antigen Male 31 Hispanic TGC Antigen Female 40 Hispanic Cooke Antigen Female 69 White TGC Antigen Male 41 White TGC Antigen Male 3 White TGC Antigen Female 14 White TGC Antigen Female 17 Hispanic TGC Antigen Male 68 White TGC Antigen Female 39 White TGC Antigen Male 30 Hispanic Schleicher Antigen Female 27 Other TGC Antigen Male 27 Hispanic TGC Antigen Female 19 White TGC Antigen Female 41 White TGC Antigen Female 6 White TGC Antigen

September 5

Gender Age Race/Ethnicity County of Residence Test Type Female 48 Black Bell PCR Female 75 Other Sutton PCR Female 56 White Pecos PCR Male 17 Hispanic Sterling PCR Female 19 Hispanic Sutton PCR Female 45 Hispanic Tom Green County (TGC) PCR Male 28 White TGC PCR Male 26 Hispanic TGC PCR Female 57 White TGC PCR Female 13 White TGC PCR Female 9 White TGC PCR Male 29 Black TGC PCR Female 11 months White TGC PCR Female 21 Hispanic TGC PCR Male 35 White TGC PCR Male 12 White TGC PCR Female 20 White TGC PCR Male 44 White TGC PCR Male 52 Hispanic TGC PCR Male 24 Hispanic TGC PCR Male 18 White TGC PCR Male 43 Hispanic TGC PCR Male 49 White TGC Antigen Female 6 Hispanic TGC Antigen Male 52 Other TGC Antigen Male 16 White TGC Antigen Male 45 Hispanic Runnels Antigen Male 37 Hispanic Runnels Antigen Female 22 Other Hale Antigen Male 48 White TGC Antigen Female 19 Hispanic TGC Antigen Male 63 White TGC Antigen Female 19 White TGC Antigen Female 20 Hispanic TGC Antigen Female 58 White Reagan Antigen Male 15 White Coleman Antigen Male 15 Hispanic McCulloch Antigen Female 47 Hispanic TGC Antigen Male 31 Hispanic TGC Antigen Female 28 White TGC Antigen Female 40 White TGC Antigen Female 51 White TGC Antigen Male 12 White TGC Antigen Male 37 Other TGC Antigen Male 42 Native American TGC Antigen Male 16 Hispanic TGC Antigen Female 21 White TGC Antigen Male 12 Hispanic Coke Antigen Male 65 White TGC Antigen Female 15 Hispanic TGC Antigen Female 21 Hispanic TGC Antigen Male 81 Hispanic TGC Antigen Female 41 Hispanic TGC Antigen Female 10 White TGC Antigen Male 13 Hispanic TGC Antigen Male 57 White Ector Antigen Female 45 Hispanic TGC Antigen Female 73 White TGC Antigen Male 15 White TGC Antigen Female 82 White TGC Antigen Female 49 Hispanic TGC Antigen Female 24 Hispanic TGC Antigen Male 16 White Coryell Antigen Male 15 White TGC Antigen Female 50 Hispanic Runnels Antigen Male 49 Other Irion Antigen Male 31 White TGC Antigen Female 20 Hispanic TGC Antigen Female 41 Hispanic TGC Antigen Female 53 White Coke Antigen Female 7 Black TGC Antigen Female 63 White TGC Antigen Female 47 White TGC Antigen Male 22 White TGC Antigen Female 14 White TGC Antigen Male 33 Other TGC Antigen Female 15 Hispanic TGC Antigen Female 66 Hispanic McCulloch Antigen Male 25 Hispanic Runnels Antigen Male 1 Other TGC Antigen Female 33 Hispanic TGC Antigen Female 70 White TGC Antigen Male 35 White TGC Antigen Male 20 White TGC Antigen Female 21 White TGC Antigen Male 64 Hispanic TGC Antigen Female 32 White TGC Antigen

September 4