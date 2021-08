348 new cases of COVID-19 confirmed by TGC Health Department for August 21 – August 23, 2021

SAN ANGELO, Texas – The Tom Green County Health Department confirmed 348 new cases of COVID-19 over the weekend from Saturday, August 21, to Monday, August 23, 2021, according to a report released by the City of San Angelo.

The full report, released today, Monday, August 23, 2021, is included below:

Total cases over last three days: 348

Saturday: 147

Sunday: 85

Monday: 116

August 23, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 20,532

Active cases: 1,504

Currently hospitalized: 75

New positives for today: 116

August 22, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 20,416

Active cases: 1,411

Currently hospitalized: 74

New positives for today: 85

August 21, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 20,331

Active cases: 1,343

Currently hospitalized: 82

New positives for today: 147

A continuación se muestra el informe diario de COVID-19:

Total de casos en los últimos tres días: 348

• Sábado: 147

• Domingo: 85

• Lunes: 116

Informe COVID-19 del 23 de agosto de 2021

Total de casos positivos: 20.532

Casos activos: 1.504

Actualmente hospitalizados: 75

Nuevos positivos para hoy: 116

Informe COVID-19 del 22 de agosto de 2021

Total de casos positivos: 20.416

Casos activos: 1.411

Actualmente hospitalizados: 74

Nuevos positivos para hoy: 85

Informe COVID-19 del 21 de agosto de 2021

Total de casos positivos: 20.331

Casos activos: 1.343

Hospitalizados actualmente: 82

Nuevos aspectos positivos para hoy: 147





Need help finding a vaccine?

The City of San Angelo advises the public to text your zip code to GETVAX (438829) for a list of locations. *If you have a preferred vaccine type, then please call the location ahead of time to confirm its availability.

Saturday, August 21, 2021

Gender Age Race/ethnicity County of Residence Type of Test Female 68 White Runnels PCR Female 68 White Tom Green County (TGC) PCR Male 65 Hispanic TGC PCR Female 29 White TGC PCR Male 17 Hispanic TGC PCR Female 17 White TGC PCR Female 14 White TGC PCR Female 27 Hispanic TGC PCR Male 64 White TGC PCR Female 62 White TGC PCR Male 72 Hispanic TGC PCR Female 18 White TGC PCR Male 5 months Hispanic TGC PCR Female 12 Hispanic TGC PCR Female 22 Hispanic TGC PCR Female 35 White TGC PCR Male 50 Hispanic TGC PCR Female 19 Hispanic TGC PCR Male 37 Hispanic TGC PCR Male 46 Hispanic TGC PCR Male 6 Hispanic TGC PCR Female 88 White TGC Antigen Female 45 Hispanic TGC Antigen Female 31 White TGC Antigen Male 38 Hispanic TGC Antigen Female 44 White TGC Antigen Male 66 Hispanic TGC Antigen Male 8 Hispanic TGC Antigen Female 78 White Coke Antigen Female 14 Hispanic TGC Antigen Male 26 Hispanic TGC Antigen Female 58 White TGC Antigen Female 35 White Coke Antigen Female 25 White Runnels Antigen Female 15 White TGC Antigen Male 50 Hispanic TGC Antigen Male 23 Hispanic TGC Antigen Male 16 Hispanic TGC Antigen Female 29 Hispanic Sterling Antigen Female 58 White TGC Antigen Male 13 Hispanic TGC Antigen Female 56 White TGC Antigen Female 21 Hispanic TGC Antigen Male 42 White TGC Antigen Female 38 Hispanic Ector Antigen Male 18 White TGC Antigen Female 11 Hispanic TGC Antigen Female 16 White TGC Antigen Female 40 Hispanic TGC Antigen Male 38 White TGC Antigen Male 42 Hispanic TGC Antigen Male 17 Hispanic TGC Antigen Male 42 Hispanic TGC Antigen Female 59 White TGC Antigen Male 45 Hispanic Crockett Antigen Female 15 Hispanic TGC Antigen Male 21 White Mitchell Antigen Male 4 Hispanic TGC Antigen Male 32 Hispanic TGC Antigen Female 29 Hispanic TGC Antigen Female 14 Black TGC Antigen Male 4 Hispanic Crockett Antigen Male 43 White TGC Antigen Female 9 White TGC Antigen Female 8 White TGC Antigen Female 69 Hispanic TGC Antigen Female 65 Indian TGC Antigen Female 20 Hispanic Crockett Antigen Male 57 White TGC Antigen Female 70 White TGC Antigen Male 43 White TGC Antigen Male 34 White TGC Antigen Female 21 White TGC Antigen Female 71 White TGC Antigen Female 63 Other TGC Antigen Male 25 White TGC Antigen Female 23 Black TGC Antigen Female 26 White TGC Antigen Female 8 White TGC Antigen Male 26 White TGC Antigen Male 69 White Taylor Antigen Female 48 Hispanic TGC Antigen Male 34 White TGC Antigen Female 65 White Coke Antigen Male 60 Hispanic TGC Antigen Female 53 Hispanic Mitchell Antigen Female 67 Hispanic TGC Antigen Female 39 Hispanic TGC Antigen Female 18 Hispanic TGC Antigen Unknown 12 Hispanic TGC Antigen Male 19 Hispanic TGC Antigen Female 70 White TGC Antigen Female 36 White TGC Antigen Male 15 White TGC Antigen Male 20 Hispanic TGC Antigen Female 60 Other TGC Antigen Male 77 White Runnels Antigen Male 40 White TGC Antigen Male 12 Hispanic TGC Antigen Female 30 Other TGC Antigen Male 7 Hispanic TGC Antigen Male 14 White TGC Antigen Female 58 White TGC Antigen Female 83 Hispanic TGC Antigen Female 54 Hispanic TGC Antigen Female 5 White TGC Antigen Male 27 White TGC Antigen Male 34 Other TGC Antigen Female 31 Hispanic TGC Antigen Female 27 White TGC Antigen Male 30 White Carson Antigen Male 18 Hispanic Reagan Antigen Female 30 White TGC Antigen Male 61 White Howard Antigen Male 49 Hispanic TGC Antigen Male 2 Other TGC Antigen Female 37 White TGC Antigen Male 65 White TGC Antigen Female 68 White San Saba Antigen Female 25 White TGC Antigen Female 48 White TGC Antigen Male 44 Other TGC Antigen Female 14 Other Midland Antigen Female 28 Other TGC Antigen Female 51 Other TGC Antigen Female 46 Other TGC Antigen Male 44 Other TGC Antigen Female 5 Other TGC Antigen Male 26 Other TGC Antigen Male 21 Other TGC Antigen Female 31 White Glasscock Antigen Male 31 White TGC Antigen Female 68 Other Hale Antigen Male 32 Native Hawaiian TGC Antigen Male 33 White TGC Antigen Male 57 Hispanic TGC Antigen Male 33 White TGC Antigen Male 18 Hispanic TGC Antigen Male 51 White TGC Antigen Female 24 Hispanic TGC Antigen Male 24 Hispanic TGC Antigen Male 3 Hispanic TGC Antigen Female 21 Hispanic TGC Antigen Male 15 Other TGC Antigen Female 50 Hispanic TGC Antigen Female 31 Hispanic TGC Antigen Male 49 Hispanic TGC Antigen Female 26 Other Runnels Antigen Male 49 White TGC Antigen

Sunday, August 22, 2021

Gender Age Race/ethnicity County of Residence Type of Test Male 78 White Coke PCR Male 43 White Runnels PCR Female 26 Hispanic Coke PCR Female 7 Hispanic TGC PCR Male 35 Hispanic TGC PCR Male 46 Hispanic TGC PCR Male 55 Hispanic TGC PCR Female 57 White TGC PCR Female 77 White TGC PCR Female 42 White TGC PCR Female 19 Hispanic TGC PCR Female 46 White Lubbock Antigen Female 20 Hispanic TGC Antigen Female 21 Hispanic TGC Antigen Male 21 White TGC Antigen Male 37 White Runnels Antigen Male 23 White TGC Antigen Male 38 White TGC Antigen Female 34 White TGC Antigen Male 57 Other Sutton Antigen Female 18 Hispanic TGC Antigen Female 67 White Runnels Antigen Male 46 White TGC Antigen Female 63 White Coke Antigen Female 61 Hispanic TGC Antigen Male 39 Hispanic TGC Antigen Male 38 White TGC Antigen Female 22 Hispanic TGC Antigen Male 49 White TGC Antigen Male 5 Hispanic TGC Antigen Female 9 Hispanic TGC Antigen Female 38 Hispanic TGC Antigen Female 30 White Runnels Antigen Female 32 Hispanic TGC Antigen Male 51 Hispanic TGC Antigen Female 37 Hispanic TGC Antigen Male 18 Hispanic TGC Antigen Male 13 White Runnels Antigen Male 27 Hispanic TGC Antigen Male 28 Hispanic TGC Antigen Female 30 White Runnels Antigen Female 50 Hispanic TGC Antigen Male 50 Black TGC Antigen Female 75 Hispanic TGC Antigen Female 87 Hispanic TGC Antigen Female 41 White TGC Antigen Female 44 Hispanic TGC Antigen Male 28 Hispanic TGC Antigen Female 36 White TGC Antigen Female 23 White TGC Antigen Male 29 Hispanic TGC Antigen Male 16 Other TGC Antigen Male 57 White TGC Antigen Male 27 Hispanic TGC Antigen Female 48 White TGC Antigen Male 27 Hispanic TGC Antigen Female 17 White TGC Antigen Female 57 Hispanic TGC Antigen Male 46 White TGC Antigen Female 58 White TGC Antigen Male 70 White Coke Antigen Male 10 White TGC Antigen Female 39 Other TGC Antigen Female 15 Hispanic TGC Antigen Male 5 Hispanic TGC Antigen Female 14 Hispanic TGC Antigen Female 17 Hispanic TGC Antigen Male 80 White TGC Antigen Female 73 White Coke Antigen Female 69 White TGC Antigen Female 1 Hispanic TGC Antigen Female 33 Hispanic Irion Antigen Female 5 months White TGC Antigen Female 35 White TGC Antigen Male 24 Hispanic TGC Antigen Male 27 White TGC Antigen Male 57 Hispanic TGC Antigen Female 53 White TGC Antigen Female 8 Hispanic Runnels Antigen Male 74 White TGC Antigen Female 29 White TGC Antigen Male 58 Hispanic Concho Antigen Male 6 months Hispanic TGC Antigen Female 9 White TGC Antigen Female 57 White Irion Antigen

Monday, August 23, 2021