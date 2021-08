153 new COVID-19 cases confirmed by TGC Health Department

SAN ANGELO, Texas – The Tom Green County Health Department has confirmed 153 new positive cases of COVID-19 today, according to a report issued by the City of San Angelo this afternoon, Friday, August 20, 2021.

In addition, the City of San Angelo says due to a new methodology of antigen testing at one of the testing sites, 238 antigen cases were delayed. Those numbers have been added to the overall positive case total and will be reflected in the weekly graph.

The full report is below:

August 20, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 20,184

Active cases: 1,218

Currently hospitalized: 68

New positives for today: 153

A continuación se muestra el informe COVID-19: Tenga en cuenta: Un centro de pruebas implementó una nueva metodología de prueba de antígenos que no fue recogida por su sistema de informes de salud, lo que agregó 238 casos de antígenos a nuestro total general de casos positivos. Esta información no fue reportada a nuestro Departamento de Salud hasta ayer después de que se prepararon los informes diarios de COVID.

Estos casos abarcan las últimas dos semanas y se reflejan en nuestro gráfico semanal, pero no en nuestro gráfico diario positivo, ya que cada uno de estos casos tendrá que asignarse al día correspondiente. El gráfico diario se actualizará lo antes posible.

Informe COVID-19 del 20 de agosto de 2021

Total de casos positivos: 20184

Casos activos: 1218

Actualmente hospitalizados: 68

Nuevos positivos para hoy: 153