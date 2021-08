131 new COVID-19 cases confirmed by TGC Health Department

SAN ANGELO, Texas – The Tom Green County Health Department has confirmed 131 new positive cases of COVID-19 today, according to a report issued by the City of San Angelo this afternoon, Thursday, August 19, 2021.

The full report is below:

August 19, 2021 COVID-19 Report

Total positive cases: 19,793

Active cases: 1,408

Currently hospitalized: 71

New positives for today: 131

To slow the spread of the delta variant, health experts are urging people to get fully vaccinated. Visit vaccines.gov to see all of the vaccination locations in San Angelo.

Informe COVID-19 del 19 de agosto de 2021

Total de casos positivos: 19.793

Casos activos: 1.408

Actualmente hospitalizados: 71

Nuevos positivos para hoy: 131

Para frenar la propagación de la variante delta, los expertos en salud instan a las personas a vacunarse por completo. Visite vacuna.gov para ver todos los lugares de vacunación en San Angelo.