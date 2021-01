City reports 61 new positive cases of COVID-19 for January 27, 2021

SAN ANGELO, TEXAS — The City of San Angelo has released the daily COVID-19 report for today, January 27, 2021. The full report can be found below.

January 27, 2021

Total positive cases: 15,500

Active cases: 1,168

Currently hospitalized: 66

There are 61 new positive cases of COVID-19 to report today: 11 PCR cases and 50 antigen cases.

Since our last report on January 25, we have released 218 cases/contacts of cases (142 cases and 76 contacts of cases).

Additional data is attached.

27 de enero de 2021

Total de casos positivos: 15,500

Casos activos: 1,168

Actualmente hospitalizado: 66

Hay 61 nuevos casos positivos de COVID-19 para informar hoy: 11 casos PCR y 50 casos de antígeno.

Desde nuestro último informe del 25 de enero, hemos publicado 218 casos/contactos de casos (142 casos y 76 contactos de casos).

Se adjuntan datos adicionales.