City reports 174 new positive cases of COVID-19 for December 31, 2020

SAN ANGELO, TEXAS — The City of San Angelo has released the daily COVID-19 report for today, December 31, 2020. The full report can be found below.

December 31, 2020

Total positive cases: 12,818

Active cases: 2,004

Currently hospitalized: 108

There are 174 new positive cases of COVID-19 to report today: 23 PCR cases and 151 antigen cases.

31 de diciembre de 2020

Total de casos positivos: 12,818

Casos activos: 2,004

Actualmente hospitalizado: 108

Hay 174 nuevos casos positivos de COVID-19 para informar hoy: 23 casos PCR y 151 casos de antígeno.