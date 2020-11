City reports 169 new positive cases of COVID-19 for November 18, 2020

November 18, 2020

Total positive cases: 7,650

Currently hospitalized: 88

There are 169 new positive cases of COVID-19 to report today: 30 PCR cases and 139 antigen cases.

Active case numbers will follow with the MWF report later today.

18 de noviembre de 2020

Total de casos positivos: 7,650

Actualmente hospitalizado: 88

Hay 169 nuevos casos positivos de COVID-19 para informar hoy: 30 casos PCR y 139 casos de antígeno.

Los números de casos activos seguirán con el informe MWF más tarde hoy.