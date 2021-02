City of San Angelo issues a boil water notice

SAN ANGELO, Texas – On February 16, 2021, the City of San Angelo issued the following statements.

“A boil water notice has been issued citywide (yellow area on map) due to multiple water leaks caused by severe winter weather. Citizens in the areas approved for water usage must boil water before consumption. This does not apply to those still in the red and white “do-not-use” or “do-not-drink” zones.

We are asking for people to assist the water utility by lowering their water usage to essential needs only. Do not use water unless you are using it to drink or cook after you have boiled it.

If you are in the PaulAnn area, you are still under a do-not-drink notice. Please do not take baths or showers or use water for any non-life sustaining uses at this time.

We realize that there are still a large number of citizens without power due to the winter storm and that boiling water may not be possible due to no electric power. We have been advising people to drip their faucets to prevent pipes from freezing, however due to low water pressure and supply concerns, we are asking citizens to refrain from doing this as much as possible so that we can conserve as much water as possible.

Keep your cabinet doors open under your sinks to allow for air to circulate. If your pipes are frozen or if you have a pipe in your house that has burst, please contact a plumber immediately. We will share more information as it becomes available. For more information about boil water notices, please visit cosatx.us/BoilNotice.

Aviso de Hervir Agua para Sistemas Públicos Comunitarios de Agua

Febrero 16, 2021

Debido a múltiples roturas de tuberías principales en varias áreas de San Angelo que resultaron en una reducción en la presión del agua, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas ha requerido que el sistema público de agua de la Ciudad de San Angelo (PWS 2260001) notifique a todos los clientes (VER MAPA ADJUNTO DEL ÁREA AFECTADA) que hiervan el agua antes del consumo (p. ej., lavarse la cara y las manos, cepillarse los dientes, beber, etc.). Los niños, las personas mayores y las personas con un sistema inmunológico debilitado son particularmente vulnerables a bacterias dañinas y todos los clientes deberían seguir estas instrucciones. El área de PaulAnn todavía está bajo una orden de no consumir y el Area Industrial del Norte todavía está bajo una orden de no usar.

Para asegurar la destrucción de todas las bacterias y otros microbios dañinos, el agua para beber, cocinar y hacer hielo debe ser hervida (y enfriada) antes de su uso como agua potable o para otros fines de consumo humano. El agua debe llevarse a una ebullición vigorosa y luego hervirse por dos minutos.

En lugar de hervir, las personas pueden comprar agua embotellada u obtener agua de alguna otra fuente adecuada para beber u otros fines de consumo humano.

Cuando ya no sea necesario hervir el agua, los funcionarios del sistema público de agua notificarán a los clientes que el agua es segura para beber u otros fines de consumo humano.

Una vez que el aviso de hervir el agua ya no esté en vigencia, el sistema público de agua emitirá un aviso a sus clientes rescindiendo el aviso de hervir el agua en una manera parecida al presente aviso.

Sírvase compartir esta información con todas las otras personas que beben esta agua, especialmente aquellas que quizás no hayan recibido este aviso directamente (por ejemplo, personas en departamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo colgando este aviso en un lugar público o repartiendo copias a mano o por correo.

Si usted tiene preguntas sobre este asunto, puede contactar a Allison Strube o Andy Vecellio en la oficina del Director de Servicios de Agua 325-657-4209, 301 W. Beauregard Ave.