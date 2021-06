City of San Angelo Health Department confirms an additional COVID-19 related death and one new positive case for Monday, June 7th, three new positive cases of COVID-19 over the weekend

SAN ANGELO, Texas – The City’s Health Department has confirmed an additional COVID-19 related death in Tom Green County:

– Male, 50s, Nolan County

This brings the total COVID-19-related death count in Tom Green County to 313: 201 from Tom Green County and 112 from other counties. We do not have any further information about the patient at this time.

El Departamento de Salud ha confirmado una muerte adicional relacionada con COVID-19 en el condado de Tom Green:

– Hombre, 50s, condado de Nolan

Esto eleva el recuento total de muertes relacionadas con COVID-19 en el condado de Tom Green a 313: 201 del condado de Tom Green y 112 de otros condados. No tenemos más información sobre el paciente en este momento.





The City has also confirmed one new positive case of COVID-19 for Monday, June 7th and three new positive cases of COVID-19 over the weekend Saturday, June 5th and Sunday, June 6th.

The full details for today and this past weekend are below:

June 7, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 16,913

Active cases: 20

Currently hospitalized: 7

New positives for today: 1

Informe COVID-19 del 7 de junio de 2021

Total de casos positivos: 16,913

Casos activos: 20

Actualmente hospitalizados: 7

Nuevos aspectos positivos para hoy: 1

June 6, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 16,912

Active cases: 19

Currently hospitalized: 8

New positives for today: 3

Informe COVID-19 del 6 de junio de 2021

Total de casos positivos: 16,912

Casos activos: 19

Actualmente hospitalizados: 8

Nuevos aspectos positivos para hoy: 3

June 5, 2021 COVID-19 report

Total positive cases: 16,909

Active cases: 18

Currently hospitalized: 7

New positives for today: 0

Informe COVID-19 del 5 de junio de 2021

Total de casos positivos: 16,909

Casos activos: 18

Actualmente hospitalizados: 7

Nuevos aspectos positivos para hoy: 0