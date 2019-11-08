Birthday Roll Call for Friday November 8th, Saturday the 9th, and Sunday the 10th

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IT’S TIME NOW FOR THE BIRTHDAY ROLL CALL!
BIRTHDAYS FOR TODAY, NOVEMBER 8TH, INCLUDE

FRI. NOV. 8TH
JENNIE REICHENAU 70
Susan O’Bryan 61
Daniel Rios III 54
Stephanie Perez 22
Alaze Salazar 19
Christian Flores 18
Brooklyn 2
Sherry Wilson

SAT. NOV. 9TH
Vivian Clements 100
CHRISTOPHER MOORE 36
Catarina Hinojos 25
JEREMY REICHENAU 19
Abigayle Rose Rivera 18

SUN. NOV. 10TH
Olga Ortiz 51
Tyler Bridges 15
Jaxon Tavarez 12
J. T. JONES 8
Jaylynn Del Rio 8
Addison Gauna 4
Jami Kolster
Austin Jean
Leigh Ann Stephens

HAPPY BIRTHDAY TO EVERYONE IN THE CONCHO VALLEY CELEBRATING A BIRTHDAY TODAY.
IF YOU WOULD LIKE FOR US TO ANNOUNCE YOUR NAME ON CONCHO VALLEY THIS MORNING…
HERE’S THE INFO ON HOW YOU CAN GET THEM TO US — JUST MAKE SURE TO GET YOUR BIRTHDAY IN A FEW DAYS EARLY.

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