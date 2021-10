55 new positive cases of COVID-19 confirmed by TGC Health Dept. during October 9th weekend

SAN ANGELO, Texas – The Tom Green County Health Department has confirmed 55 new positive cases of COVID-19 from Saturday, October 9 to today, Monday, October 11, 2021, according to a report released by the City of San Angelo.

The full report is included below.

Total cases over last three days: 55 Saturday: 24 Sunday: 15 Monday: 16 October 11, 2021 COVID-19 report Total positive cases: 24,629 Active cases: 392 Currently hospitalized: 36 New positives for today: 16 October 10, 2021 COVID-19 report Total positive cases: 24,613 Active cases: 381 Currently hospitalized: 35 New positives for today: 15 October 9, 2021 COVID-19 report Total positive cases: 24,598 Active cases: 369 Currently hospitalized: 39 New positives for today: 24 Total de casos en los últimos tres días: 55 • Sábado: 24 • Domingo: 15 • Lunes: 16 Informe COVID-19 del 11 de octubre de 2021 Total de casos positivos: 24629 Casos activos: 392 Actualmente hospitalizados: 36 Nuevos positivos para hoy: 16 Informe COVID-19 del 10 de octubre de 2021 Total de casos positivos: 24613 Casos activos: 381 Hospitalizados actualmente: 35 Nuevos positivos para hoy: 15 Informe COVID-19 del 9 de octubre de 2021 Total de casos positivos: 24598 Casos activos: 369 Actualmente hospitalizados: 39 Nuevos aspectos positivos para hoy: 24 City of San Angelo, October 11, 2021

October 11

Gender Age Race/Ethnicity County of Residence Test Type Female 42 White Out of state PCR Male 11 Hispanic TGC PCR Male 62 White TGC PCR Male 45 White TGC PCR Male 55 Other Dallas Antigen Male 1 White TGC Antigen Female 65 White Crockett Antigen Male 19 Black TGC Antigen Male 62 Hispanic TGC Antigen Female 63 Native American Coke Antigen Male 44 Hispanic TGC Antigen Female 49 White TGC Antigen Female 27 White TGC Antigen Male 33 Other TGC Antigen Male 23 Other TGC Antigen Female 27 Hispanic Val Verde Antigen Confirmed positive COVID-19 cases, October 11, 2021

October 10

Gender Age Race/Ethnicity County of Residence Test Type Male 77 White Coke PCR Female 91 Other TGC PCR Female 13 Hispanic TGC PCR Female 70 White TGC PCR Female 30 White TGC PCR Female 39 Hispanic TGC Antigen Male 79 White TGC Antigen Male 66 Hispanic TGC Antigen Female 57 White TGC Antigen Female 27 White TGC Antigen Male 40 White TGC Antigen Female 25 White TGC Antigen Female 31 Black TGC Antigen Male 68 Hispanic Crockett Antigen Female 66 Hispanic Crockett Antigen Confirmed positive COVID-19 cases, October 10, 2021

October 9