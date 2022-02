SAN ANGELO, TX. — Here is a look at the UIL’s 2022-2023 basketball district alignments.

District 2-6A

Central Bobcats

Frenship Tigers

Midland Bulldogs

Midland Legacy Rebels

Odessa Bronchos

Odessa Permian Panthers

District 5-4A

Lake View Chiefs

Big Spring Steers

Levelland Lobos

Lubbock Estacado Matadors

Snyder Tigers

Sweetwater Mustangs

District 6-3A

Ballinger Bearcats

Clyde Bulldogs

Coahoma Bulldogs

Merkel Badgers

Grape Creek Eagles

TLCA Eagles

Jim Ned Indians

Wall Hawks

District 7-2A

Big Lake Owls

Christoval Cougars

Eldorado Eagles

Ozona Lions

Sonora Broncos

Sterling City Eagles

Water Valley Wildcats

District 8-2A

Bangs Dragons

Coleman Bluecats

Colorado City Wolves

Miles Bulldogs

Roscoe Collegiate Plowboys

Winters Blizzards

District 11-1A

Blackwell Hornets

Bronte Longhorns

Garden City Buffaloes

Irion County Hornets

Robert Lee Steers

Veribest Falcons

District 12-1A

Eden Bulldogs

Menard Yellow Jackets

Olfen Mustangs

Paint Rock Indians

Santa Anna Mountaineers

Panther Creek Panthers