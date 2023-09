SAN ANGELO, Texas (Concho Valley Homepage) — During Hispanic Heritage Month, the Alzheimer’s Association West Texas Chapter is celebrating Hispanic-American champions, who are using their voices to raise awareness about Alzheimer’s and other dementia in the community.

More than 6 million people are living with Alzheimer’s disease, with 400,000 here in Texas. Older Hispanic Americans are 1.5 times more likely to get diagnosed than older white Americans. Latinos are projected to have the steepest increase in Alzheimer’s disease in the next 40 years compared to other ethnic groups.

Myra Garcia and Tony Gonzales, members of the 2022-2023 Alzheimer’s Association National Early-stage Advisory Group, say they are committed to using their voices to encourage Hispanic and Latino families to be proactive in addressing cognitive concerns.

Garcia, the daughter of Cuban immigrants, was diagnosed with early-onset Alzheimer’s disease at the age of 62. Misdiagnosed initially with attention deficit disorder, it took several years before Garcia received an accurate diagnosis of Alzheimer’s. While devastating, Garcia said she also felt a sense of relief to finally have an answer to her cognition problems.

“As odd as it sounds, I was relieved to finally have a diagnosis that aligned with what I was feeling,” Garcia said. “I saw my aunt battle Alzheimer’s and lose her home because she didn’t know what was happening. I didn’t want to make the same mistake. I wanted to know what I was facing.”

Now the former opera singer and theater performer is using her voice in a new way — to raise awareness and educate Hispanic and Latino communities about the importance of early detection and diagnosis.

“I want to do all I can to advance public awareness of this dreadful disease, especially among Hispanics and Latinos who are at greater risk,” Garcia said. “It’s important to push for answers and persevere if you are experiencing cognitive problems. No one should have to go through the wringer as I did to secure a proper diagnosis.

Garcia’s diagnosis forced her into early retirement from a job she loved but has also provided new opportunities. She volunteers at a senior memory care center, sings in three choirs and remains physically and socially active by practicing yoga, biking, golfing and taking a French class with friends. She also enrolled in a clinical trial that is evaluating the safety and efficacy of a new Alzheimer’s drug in development.

Gonzales, a third-generation Hispanic American, was diagnosed with mild cognitive impairment (MCI) in 2021 at age 47. Prior to his diagnosis, Gonzales enjoyed a 25-year career in radio broadcasting, where he was known to listeners as the “Chief.” A few years ago, he noticed that juggling his various work responsibilities was becoming increasingly difficult. After several concerning events including a time when he got lost driving home from work, Gonzales embarked on a two-year journey, visiting countless doctors, before finally getting his diagnosis.

“It was a grueling process, but I knew something was not quite right,” Gonzales said, “I had witnessed dementia in some of my older family members, but like many Hispanic families, we didn’t talk too much about it. It was something we kept secret.”

Gonzales, however, is not hiding his diagnosis and speaks frequently to individuals and families affected by Alzheimer’s and other dementia as well as lawmakers to advocate for disease-related policies that can make a difference.

“This disease picked on the wrong person,” Gonzales said. “Dementia is a horrible thing and I wish I didn’t have it, but it has provided an opportunity to use my voice to make a difference.”

If you or a loved one has been diagnosed with Alzheimer’s or another dementia, you are not alone. The Alzheimer’s Association is the trusted resource for reliable information, education, referral and support to millions of people affected by the disease. For free bilingual care consultation in English and Spanish, call our 24/7 Helpline: 800.272.3900 or visit alz.org.

Los individuos hispanos usan el diagnóstico de demencia para educarles a los demás durante el Mes de la Herencia Hispana

Durante el Mes de la Herencia Hispana, la oficina de la Alzheimer’s Association West Texas celebra a los campeones hispanoamericanos quienes usan sus voces para crear conciencia sobre el Alzheimer y otras demencias en la comunidad.

Más de 6 millones de personas viven con la enfermedad de Alzheimer, con 400,000 aquí en Texas. Los hispanoamericanos mayores son una vez y media más propensos a recibir un diagnóstico que los estadounidenses blancos mayores. Se proyecta que los latinos tendrán el aumento más pronunciado en la enfermedad de Alzheimer en los próximos 40 años, comparado a otros grupos étnicos.

Myra García y Tony Gonzales, miembros del Grupo Nacional de Asesores de Etapa Temprana de la Alzheimer’s Association, dicen que están comprometidos a usar sus voces para alentarles a las familias hispanas y latinas a ser proactivos en abordar las preocupaciones cognitivas.

García, la hija de inmigrantes cubanos, fue diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano a la edad de 62 años. Mal diagnosticada al principio con trastorno de déficit de atención, tardó años para que ella recibiera un diagnóstico preciso del Alzheimer. Aunque fue devastador, García dijo que también sintió alivio al tener al fin una respuesta para sus problemas cognitivos.

“Aunque suene raro, sentí alivio tener por fin un diagnóstico que aproximaba con lo que sentía”, dijo García. “Vi a mi tía batallar con Alzheimer y perder su casa porque no sabía qué le estaba pasando. No quise cometer el mismo error. Yo quise saber lo que estaba enfrentando”.

Ahora la ex cantante de ópera e intérprete de teatro está usando su voz de una manera nueva — creando conciencia y educando a las comunidades hispanas y latinas sobre la importancia de la detección y el diagnóstico temprano.

“Quiero hacer todo lo que pueda para avanzar la conciencia pública sobre esta terrible enfermedad, especialmente entre los hispanos y latinos que tienen un riesgo mayor”, dijo García. “Es importante impulsar para respuestas y perseverar si está experimentando problemas cognitivos. Nadie debe pasar por tantas dificultades como yo para recibir un diagnóstico preciso”.

El diagnóstico de García le obligó a jubilarse de manera precoz de un trabajo que quería mucho, pero también le ha proporcionado nuevas oportunidades. Es voluntaria en un centro de atención de memoria para personas mayores, canta con tres coros y se mantiene física y socialmente activa al practicar yoga, ciclismo, golf y tomando una clase de francés con amigos. También está inscrita en un ensayo clínico que evalúa la seguridad y la eficacia de un nuevo fármaco del Alzheimer que está en desarrollo.

Gonzales, un hispanoamericano de tercera generación, fue diagnosticado con deterioro cognitivo leve (DCL o MCI por sus siglas en inglés) en 2021 a la edad de 47 años. Previo a su diagnóstico, Gonzales disfrutó una carrera de 25 años en la radiodifusión, dónde fue conocido por sus sintonizadores como el “Jefe”. Hace unos años, se dio cuenta que manejar sus varias responsabilidades del trabajo se le hizo más y más difícil. Después de varios acontecimientos preocupantes incluyendo una vez cuando se perdió manejando del trabajo a casa, Gonzales se embarcó en un proceso de dos años, visitando a innumerables médicos, antes de recibir por fin su diagnóstico.

“Fue un proceso muy duro, pero sabía que algo estaba mal”, dijo Gonzales. “Había visto la demencia en algunos miembros mayores de la familia, pero como en muchas familias hispanas, no hablábamos mucho sobre el tema. Fue algo que mantuvimos en secreto”.

Sin embargo, Gonzales no esconde su diagnóstico y habla frecuentemente con individuos y familias afectados por el Alzheimer y otras demencias tanto como con legisladores para defender políticas relacionadas a la enfermedad que pueden hacer la diferencia.

“Esta enfermedad escogió a la persona equivocada”, dijo Gonzales. “La demencia es una cosa horrible y yo quisiera no tenerla, pero me ha proporcionado una oportunidad de usar la voz para hacer la diferencia”.

Si usted o un ser querido ha sido diagnosticado con Alzheimer u otra demencia, no está solo. La Alzheimer’s Association es el recurso de confianza para información confiable, educación, remisión y apoyo para millones de personas afectadas por esta enfermedad. Para consultas de atención gratuitas y bilingües en inglés y español, llame a nuestra Línea de ayuda 24/7: 800.272.3900 o visite alz.org.