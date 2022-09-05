Over the past 72 hours, 58 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 1
  • *COMM* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT SBI/MENTAL: 1
  • *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
  • *COMM* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *GRAND JURY INDICTMENT* CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE: 1
  • *GOB* DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE: 1
  • *GOB* POSS CS PG 3 < 28G: 1
  • *GOB* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *GOB* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
  • *GOB* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
  • *GOB* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
  • *GOB* POSS CS PG 1 <1G: 1
  • *GOB* UNAUTH ABSENCE COMMUNITY CORRECTION FACILITY: 1
  • *J NI/SI* POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • *J NI/SI* TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR: 1
  • *J/N* ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 1
  • *MOTION TO REVOKE* ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
  • *RELEASED ON PERSONAL RECOGNIZANCE* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200: 1
  • AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 4
  • ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
  • CAPIAS PRO FINE: 6
  • CRIMINAL TRESPASS: 6
  • DC-FIGHTING: 2
  • DISORDERLY CONDUCT (EXPOSING ANUS OR GENITALS): 1
  • DISORDERLY CONDUCT INDECENT EXPOSURE: 1
  • DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION: 1
  • DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 2
  • DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
  • EXHIBITION OF ACCELERATION BY MOVING OUT OF TRAFFIC: 1
  • EXP VEH REG.: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 2
  • FAIL TO DISP DL: 1
  • FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
  • FAILURE TO APPEAR: 8
  • INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT SBI/MENTAL: 1
  • INTOXICATION ASSAULT W/VEHICLE SBI: 1
  • LICENSE PLATES- OPERATING VEHICLE W/WRONG LICENSE PLATE: 1
  • LITTERING: 1
  • MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • NO DRIVER’S LICENSE: 1
  • NO PROOF FIN RESP.: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
  • PAROLE VIOLATION: 1
  • PEDESTRIAN WALKING WITH TRAFFIC WHERE SIDEWALK PROVIDED: 1
  • POSS CS PG 2 < 1G: 1
  • POSS DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 7
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • PUBLIC INTOXICATION: 5
  • RACING ON HIGHWAY: 1
  • RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
  • SPEEDING- 10% OR OVER 47 MPH IN A 35 MPH ZONE: 1
  • TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR: 1
  • THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 3
  • THEFT PROP >= $100<$750: 1
  • UNAUTH USE OF VEHICLE: 1
  • UNL RESTRAINT: 1
  • US MARSHAL HOLD: 1
  • VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER: 1
  • VIOLATION OF CONTINUING OBLIGATION TO APPEAR: 1
  • VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR: 3
  • WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC: 1

September 5, 2022

SALAZAR, ALEXZANDRA
Booking #:
441364
Booking Date:
09-05-2022 – 2:48 am
Charges:
53999999 DC-FIGHTING
Bond:
Bond
$462.00
GONZALES, BRIANNA
Booking #:
441363
Booking Date:
09-05-2022 – 2:38 am
Charges:
53999999 DC-FIGHTING
Bond:
Bond
$462.00
RODRIGUEZ, JAMES
Booking #:
441362
Booking Date:
09-05-2022 – 2:03 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond:
Bond
No Bond
HALL, REDGY
Booking #:
441361
Release Date:
09-05-2022 – 3:28 am
Booking Date:
09-05-2022 – 1:37 am
Charges:
26990178 DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION
Bond:
Bond
$500.00
HERNANDEZ, MATEO
Booking #:
441360
Booking Date:
09-05-2022 – 12:22 am
Charges:
54999999 LICENSE PLATES- OPERATING VEHICLE W/WRONG LICENSE PLATE
MISC CPFX1
Bond:
Bond
$332.00
MARTIN, FELIPE
Booking #:
441359
Booking Date:
09-04-2022 – 11:46 pm
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond:
Bond
$1500.00
GARCIA, JOSHUA
Booking #:
441358
Booking Date:
09-04-2022 – 11:36 pm
Charges:
MISC CPFX2
Bond:
Bond
No Bond
WATKINS, TYRONE
Booking #:
441357
Booking Date:
09-04-2022 – 11:00 pm
Charges:
35620008 *RPR*POSS MARIJ <2OZ
MISC CPF X1
MISC FTA X1
Bond:
Bond
$502.00
CONTRERAS, ILZE
Booking #:
441356
Booking Date:
09-04-2022 – 10:04 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
HUNTER, TYLER
Booking #:
441355
Booking Date:
09-04-2022 – 9:40 pm
Charges:
23990196 THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
Bond:
Bond
No Bond
LUCIO, VERONICA
Booking #:
441354
Release Date:
09-04-2022 – 10:43 pm
Booking Date:
09-04-2022 – 8:46 pm
Charges:
54999999 WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC
Bond:
Bond
$264.00
CONKLIN, RONALD
Booking #:
441353
Booking Date:
09-04-2022 – 7:43 pm
Charges:
57070010 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
MENDOZA, ESIAH
Booking #:
441352
Booking Date:
09-04-2022 – 7:17 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
MISC FTA X1
MISC VIOLATION OF CONTINUING OBLIGATION TO APPEAR
Bond:
Bond
$1219.60
VELIZ, ERICA
Booking #:
441351
Release Date:
09-04-2022 – 8:58 pm
Booking Date:
09-04-2022 – 5:19 pm
Charges:
54990067 DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
MISC EXHIBITION OF ACCELERATION BY MOVING OUT OF TRAFFIC
MISC EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
MISC FTA X3
MISC NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
MISC SPEEDING- 10% OR OVER 47 MPH IN A 35 MPH ZONE
MISC VPTA X3
Bond:
Bond
$6999.49
MARTIN, ALBERT
Booking #:
441350
Booking Date:
09-04-2022 – 1:23 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
LONG, QUINTIN
Booking #:
441349
Release Date:
09-04-2022 – 10:13 am
Booking Date:
09-04-2022 – 9:32 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00

September 4, 2022

ROMAN, SALVADOR
Booking #:
441348
Booking Date:
09-04-2022 – 5:14 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond:
Bond
No Bond
MARTINEZ, LORIN
Booking #:
441346
Booking Date:
09-04-2022 – 3:18 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
MISC CPF X6
Bond:
Bond
$1000.00
YBARRA, DOMINIC
Booking #:
441345
Booking Date:
09-04-2022 – 3:06 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1000.00
DUARTE, TONNY
Booking #:
441344
Booking Date:
09-04-2022 – 12:52 am
Charges:
53999999 DISORDERLY CONDUCT INDECENT EXPOSURE
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FTAX1
Bond:
Bond
$1764.00
WHITE, BILLY
Booking #:
441343
Booking Date:
09-04-2022 – 12:37 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC FTA
Bond:
Bond
$1064.00
FLORES, JOSE
Booking #:
441342
Booking Date:
09-03-2022 – 11:52 pm
Charges:
55999999 POSS DRUG PARAPHERNALIA
MISC CPF X4
MISC FTA X2
Bond:
Bond
$1666.00
CHAVARRIA, VICTOR
Booking #:
441341
Booking Date:
09-03-2022 – 11:52 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
13990076 ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
Bond:
Bond
$500.00
SAN JUAN, ANTONIO
Booking #:
441340
Booking Date:
09-03-2022 – 9:22 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$462.00
MENDOZA, KASI
Booking #:
441339
Release Date:
09-03-2022 – 10:28 pm
Booking Date:
09-03-2022 – 8:59 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00
MENDOZA, CHASE
Booking #:
441338
Booking Date:
09-03-2022 – 8:50 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990019 POSS CS PG 2 < 1G
MISC CPFX2
MISC FTAX1
Bond:
Bond
$1502.00
STEVENS, DWAYNE
Booking #:
441337
Booking Date:
09-03-2022 – 8:27 pm
Charges:
13150005 AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
70990058 UNL RESTRAINT
Bond:
Bond
$26000.00
MARMOLEJO, JAMES
Booking #:
441336
Booking Date:
09-03-2022 – 7:59 pm
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
No Bond
BLOCKER, LAKITA
Booking #:
441335
Release Date:
09-03-2022 – 11:13 pm
Booking Date:
09-03-2022 – 6:55 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
Bond:
Bond
$500.00
WHITE, CLIFTON
Booking #:
441334
Booking Date:
09-03-2022 – 1:18 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
420112 DISORDERLY CONDUCT (EXPOSING ANUS OR GENITALS)
Bond:
Bond
$924.00
HALEY, LONNIE
Booking #:
441333
Booking Date:
09-03-2022 – 12:41 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
54999999 LITTERING
MISC FTA X1
Bond:
Bond
$1526.00
BECK, CRYSTAL
Booking #:
441332
Release Date:
09-03-2022 – 12:28 pm
Booking Date:
09-03-2022 – 10:25 am
Charges:
48990008 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE FROM JUSTICE
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$1000.00
VALDEZ, HOMER
Booking #:
441331
Booking Date:
09-03-2022 – 9:42 am
Charges:
24110003 UNAUTH USE OF VEHICLE
Bond:
Bond
No Bond
GARCIA, HECTOR
Booking #:
441324
Release Date:
09-03-2022 – 9:28 am
Booking Date:
09-03-2022 – 7:17 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$462.00

September 3, 2022

MORENO, CRUZ
Booking #:
441330
Booking Date:
09-03-2022 – 4:52 am
Charges:
13990031 *J/N* ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond:
Bond
No Bond
BURNEY, CHRISTOPHER
Booking #:
441329
Booking Date:
09-03-2022 – 4:16 am
Charges:
38990027 VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
Bond:
Bond
No Bond
RICHARTE, MARQUITA
Booking #:
441328
Booking Date:
09-03-2022 – 3:52 am
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond:
Bond
$1500.00
ZUNIGA, ARTHUR
Booking #:
441327
Booking Date:
09-03-2022 – 3:33 am
Charges:
54040032 INTOXICATION ASSAULT W/VEHICLE SBI
Bond:
Bond
No Bond
LUCERO, ALBERT
Booking #:
441325
Booking Date:
09-03-2022 – 2:35 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
48040003 TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
Bond:
Bond
$1000.00
CASAREZ, MARIO
Booking #:
441326
Booking Date:
09-03-2022 – 2:27 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00
TEW, CADE
Booking #:
441323
Booking Date:
09-03-2022 – 1:33 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1000.00
MARTINEZ, XHAVIER
Booking #:
441322
Booking Date:
09-02-2022 – 11:21 pm
Charges:
54990031 RACING ON HIGHWAY
Bond:
Bond
$500.00
CARRILLO, SONNY
Booking #:
441321
Booking Date:
09-02-2022 – 10:47 pm
Charges:
54999999 PEDESTRIA- WALKING WITH TRAFFIC WHERE SIDEWALK PROVIDED
Bond:
Bond
$264.00
Aguirre, Nicolas
Booking #:
441320
Booking Date:
09-02-2022 – 9:44 pm
Charges:
23990196 THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
Bond:
Bond
No Bond
GRANTHAM, AUSTIN
Booking #:
441318
Booking Date:
09-02-2022 – 6:51 pm
Charges:
54040010 *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond:
Bond
No Bond
ELLIOTT, CONAN
Booking #:
441319
Release Date:
09-02-2022 – 9:43 pm
Booking Date:
09-02-2022 – 6:51 pm
Charges:
54010010 ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200
Bond:
Bond
$500.00
ESCOBAR, MICHAEL
Booking #:
441317
Booking Date:
09-02-2022 – 5:54 pm
Charges:
13990041 *COMM* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT SBI/MENTAL
Bond:
Bond
No Bond
BUITRON, DORA
Booking #:
441316
Release Date:
09-02-2022 – 5:43 pm
Booking Date:
09-02-2022 – 4:27 pm
Charges:
26050014 *GJI*CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE
Bond:
Bond
No Bond
GASCA, BOBBY
Booking #:
441315
Booking Date:
09-02-2022 – 3:29 pm
Charges:
13990078 *GOB*CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
13990082 *GOB*ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE
35990014 *GOB*POSS CS PG 1 <1G
48010020 *GOB*EVADING ARREST DET W/VEH
50130001 *GOB*UNAUTH ABSENCE COMMUNITY CORRECTION FACILITY
MISC USM HOLD
Bond:
Bond
No Bond
TAYLOR, RAYMOND
Booking #:
441314
Booking Date:
09-02-2022 – 2:32 pm
Charges:
35620008 *COMM*POSS MARIJ <2OZ
54040009 *COMM*DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
No Bond
LOPEZ, LINDSEY
Booking #:
441313
Booking Date:
09-02-2022 – 1:38 pm
Charges:
35990003 MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
Bond:
Bond
No Bond
CASTRO, KAYLA
Booking #:
441312
Release Date:
09-02-2022 – 2:43 pm
Booking Date:
09-02-2022 – 1:37 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00
RAYOS, ORLANDO
Booking #:
441311
Booking Date:
09-02-2022 – 1:25 pm
Charges:
23990196 THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
YANT, JUSTIN
Booking #:
441310
Booking Date:
09-02-2022 – 12:20 pm
Charges:
35620008 *GOB* POSS MARIJ <2OZ
35990023 *GOB* POSS CS PG 3 < 28G
54040011 *GOB* DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 NO DRIVER’S LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC VPTA X3
Bond:
Bond
$4506.00
JETER, SAMUEL
Booking #:
441309
Booking Date:
09-02-2022 – 11:03 am
Charges:
13990041 INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT SBI/MENTAL
Bond:
Bond
No Bond
FOSTER, MARTIN
Booking #:
441308
Booking Date:
09-02-2022 – 8:38 am
Charges:
35990016 *J NI/SI* POSS CS PG 1 >=4G<200G
48040003 *J NI/SI* TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
MISC EXP VEH REG.
MISC FAIL TO DISP DL
MISC NO PROOF FIN RESP.
MISC VPTAx3
Bond:
Bond
$3894.00
WUERTENBURG, JAMES
Booking #:
441307
Booking Date:
09-02-2022 – 7:57 am
Charges:
13990076 *MTR* ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT
Bond:
Bond
No Bond
HALFMANN, SHANE
Booking #:
441306
Release Date:
09-02-2022 – 11:43 am
Booking Date:
09-02-2022 – 7:04 am
Charges:
54040012 DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
Bond:
Bond
$1000.00

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597