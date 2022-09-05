Over the past 72 hours, 58 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 1
- *COMM* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT SBI/MENTAL: 1
- *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
- *COMM* POSS MARIJ <2OZ: 1
- *GRAND JURY INDICTMENT* CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE: 1
- *GOB* DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE: 1
- *GOB* POSS CS PG 3 < 28G: 1
- *GOB* POSS MARIJ <2OZ: 1
- *GOB* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
- *GOB* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
- *GOB* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- *GOB* POSS CS PG 1 <1G: 1
- *GOB* UNAUTH ABSENCE COMMUNITY CORRECTION FACILITY: 1
- *J NI/SI* POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
- *J NI/SI* TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR: 1
- *J/N* ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 1
- *MOTION TO REVOKE* ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
- *RELEASED ON PERSONAL RECOGNIZANCE* POSS MARIJ <2OZ: 1
- ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200: 1
- AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 4
- ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
- CAPIAS PRO FINE: 6
- CRIMINAL TRESPASS: 6
- DC-FIGHTING: 2
- DISORDERLY CONDUCT (EXPOSING ANUS OR GENITALS): 1
- DISORDERLY CONDUCT INDECENT EXPOSURE: 1
- DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION: 1
- DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 2
- DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
- EXHIBITION OF ACCELERATION BY MOVING OUT OF TRAFFIC: 1
- EXP VEH REG.: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 2
- FAIL TO DISP DL: 1
- FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
- FAILURE TO APPEAR: 8
- INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT SBI/MENTAL: 1
- INTOXICATION ASSAULT W/VEHICLE SBI: 1
- LICENSE PLATES- OPERATING VEHICLE W/WRONG LICENSE PLATE: 1
- LITTERING: 1
- MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
- NO DRIVER’S LICENSE: 1
- NO PROOF FIN RESP.: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
- PAROLE VIOLATION: 1
- PEDESTRIAN WALKING WITH TRAFFIC WHERE SIDEWALK PROVIDED: 1
- POSS CS PG 2 < 1G: 1
- POSS DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 7
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
- PUBLIC INTOXICATION: 5
- RACING ON HIGHWAY: 1
- RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
- SPEEDING- 10% OR OVER 47 MPH IN A 35 MPH ZONE: 1
- TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR: 1
- THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 3
- THEFT PROP >= $100<$750: 1
- UNAUTH USE OF VEHICLE: 1
- UNL RESTRAINT: 1
- US MARSHAL HOLD: 1
- VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER: 1
- VIOLATION OF CONTINUING OBLIGATION TO APPEAR: 1
- VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR: 3
- WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC: 1
September 5, 2022
MISC CPFX1
MISC CPF X1
MISC FTA X1
MISC FTA X1
MISC VIOLATION OF CONTINUING OBLIGATION TO APPEAR
MISC EXHIBITION OF ACCELERATION BY MOVING OUT OF TRAFFIC
MISC EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
MISC FTA X3
MISC NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
MISC SPEEDING- 10% OR OVER 47 MPH IN A 35 MPH ZONE
MISC VPTA X3
September 4, 2022
MISC CPF X6
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FTAX1
MISC FTA
MISC CPF X4
MISC FTA X2
13990076 ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
35990019 POSS CS PG 2 < 1G
MISC CPFX2
MISC FTAX1
70990058 UNL RESTRAINT
420112 DISORDERLY CONDUCT (EXPOSING ANUS OR GENITALS)
54999999 LITTERING
MISC FTA X1
57070020 CRIMINAL TRESPASS
September 3, 2022
48040003 TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
13990082 *GOB*ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE
35990014 *GOB*POSS CS PG 1 <1G
48010020 *GOB*EVADING ARREST DET W/VEH
50130001 *GOB*UNAUTH ABSENCE COMMUNITY CORRECTION FACILITY
MISC USM HOLD
54040009 *COMM*DRIVING WHILE INTOXICATED
57070020 CRIMINAL TRESPASS
35990023 *GOB* POSS CS PG 3 < 28G
54040011 *GOB* DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 NO DRIVER’S LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC VPTA X3
48040003 *J NI/SI* TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
MISC EXP VEH REG.
MISC FAIL TO DISP DL
MISC NO PROOF FIN RESP.
MISC VPTAx3
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
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Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597