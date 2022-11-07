Over the past 72 hours, 38 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual arrest records.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE: 1
- *COMM*EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- *CAPIAS PRO FINE* FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
- *GRAND JURY INDICTMENT* BURGLARY OF BUILDING (FS): 1
- *GRAND JURY INDICTMENT* SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14: 1
- *GO OFF BOND* UNAUTHORIZED USE OF VEHICLE: 1
- *GO OFF BOND* ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY: 1
- *GO OFF BOND* POSS MARIJ <2OZ: 1
- *GO OFF BOND* UNLAWFUL RESTRAINT: 1
- *J/N*DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- *MO* FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT >=$100<$750 IAT: 1
- *MOTION TO REVOKE* AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
- *MOTION TO REVOKE* ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
- *RELEASED ON PERSONAL RECOGNIZANCE* MARIJ <2OZ: 1
- *RELEASED ON PERSONAL RECOGNIZANCE*THEFT PROP >= $100<$750: 1
- *VIOLATION OF PAROLE* POSS CS PG 3 < 28G: 1
- *VIOLATION OF PAROLE* POSS MARIJ <2OZ: 1
- *VIOLATION OF PAROLE* THEFT PROP >= $100<$750: 1
- *VIOLATION OF PAROLE* UNL CARRYING WEAPON: 1
- AGG ASSAULT CAUSES SERIOUS BODILY INJ: 1
- AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 2
- CAPIAS PRO FINE: 6
- CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
- CRIMINAL TRESPASS: 3
- DEFECTIVE TAIL LAMPS: 1
- DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
- DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 2
- EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
- EVADING ARREST DETENTION: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X 2: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
- FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
- FAILURE TO APPEAR: 5
- LAKE-GLASS CONTAINERS AT LAKE: 1
- MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
- MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL: 1
- NO DRIVER’S LICENSE: 3
- NO LIABILITY INSURANCE: 1
- NO SIGNAL TO INTENT 100′ OF TURN: 1
- PAROLE VIOLATION: 2
- POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
- POSS CS PG 2 < 1G: 2
- POSS CS PG 3 < 28G: 1
- POSS DANGEROUS DRUG: 1
- POSS DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 2
- POSS MARIJ >2OZ<=4OZ: 1
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
- PUBLIC INTOXICATION: 1
- RADAR DETECTOR IN POSSESSION: 1
- SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE: 1
- THEFT OF FIREARM: 1
- TRESSPASS ON AG LAND: 1
- UNL CARRYING WEAPON: 2
- VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR: 3
November 7, 2022
48010017 EVADING ARREST DETENTION
MISC PAROLE VIOLATION
35620008 POSS MARIJ <2OZ
November 6, 2022
54999999 NO LIABILITY INSURANCE
MISC FTA X 1
MISC NO DRIVER LICENSE
MISC VPTA X 1
57070020 CRIMINAL TRESPASS
35990003 MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHRENALIA
35990015 POSS CS PG 1 >=1G<4G
71999999 TRESSPASS ON AG LAND
54999999 DRIVING WHILE LICENSE INVALID X 3
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X 2
MISC FTA X 3
MISC VPTA X 6
52030027 *VOP*UNL CARRYING WEAPON
71999999 LAKE-GLASS CONTAINERS AT LAKE
MISC FAIL TO APPEAR ON COURT DATE X 2
35620008 *VOP* POSS MARIJ <2OZ
35990023 *VOP* POSS CS PG 3 < 28G
35990019 POSS CS PG 2 < 1G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
November 5, 2022
35620008 *RPR* MARIJ <2OZ
48990009 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
MISC CPF X 2
54999999 NO DRIVERS LICENSE
54999999 NO SIGNAL TO INTENT 100′ OF TURN
55999999 POSS DRUG PARAPHERNALIA
35990023 POSS CS PG 3 < 28G
MISC CPF X 4
MISC FTA X 1
RDP RADAR DETECTOR IN POSSESSION
54999999 DWLI
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
MISC VPTA X2
48990009 *CPF* FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
MISC CPF X 4
35620009 POSS MARIJ >2OZ<=4OZ
52030027 UNL CARRYING WEAPON
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
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Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597