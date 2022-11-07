Over the past 72 hours, 38 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual arrest records.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE: 1
  • *COMM*EVADING ARREST DET W/VEH: 1
  • *CAPIAS PRO FINE* FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
  • *GRAND JURY INDICTMENT* BURGLARY OF BUILDING (FS): 1
  • *GRAND JURY INDICTMENT* SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14: 1
  • *GO OFF BOND* UNAUTHORIZED USE OF VEHICLE: 1
  • *GO OFF BOND* ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY: 1
  • *GO OFF BOND* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *GO OFF BOND* UNLAWFUL RESTRAINT: 1
  • *J/N*DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • *MO* FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT >=$100<$750 IAT: 1
  • *MOTION TO REVOKE* AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
  • *MOTION TO REVOKE* ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
  • *RELEASED ON PERSONAL RECOGNIZANCE* MARIJ <2OZ: 1
  • *RELEASED ON PERSONAL RECOGNIZANCE*THEFT PROP >= $100<$750: 1
  • *VIOLATION OF PAROLE* POSS CS PG 3 < 28G: 1
  • *VIOLATION OF PAROLE* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *VIOLATION OF PAROLE* THEFT PROP >= $100<$750: 1
  • *VIOLATION OF PAROLE* UNL CARRYING WEAPON: 1
  • AGG ASSAULT CAUSES SERIOUS BODILY INJ: 1
  • AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 2
  • CAPIAS PRO FINE: 6
  • CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
  • CRIMINAL TRESPASS: 3
  • DEFECTIVE TAIL LAMPS: 1
  • DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
  • DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 2
  • EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
  • EVADING ARREST DETENTION: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X 2: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
  • FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
  • FAILURE TO APPEAR: 5
  • LAKE-GLASS CONTAINERS AT LAKE: 1
  • MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL: 1
  • NO DRIVER’S LICENSE: 3
  • NO LIABILITY INSURANCE: 1
  • NO SIGNAL TO INTENT 100′ OF TURN: 1
  • PAROLE VIOLATION: 2
  • POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
  • POSS CS PG 2 < 1G: 2
  • POSS CS PG 3 < 28G: 1
  • POSS DANGEROUS DRUG: 1
  • POSS DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 2
  • POSS MARIJ >2OZ<=4OZ: 1
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • PUBLIC INTOXICATION: 1
  • RADAR DETECTOR IN POSSESSION: 1
  • SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE: 1
  • THEFT OF FIREARM: 1
  • TRESSPASS ON AG LAND: 1
  • UNL CARRYING WEAPON: 2
  • VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR: 3

November 7, 2022

MARQUES, CHARLES
Booking #:
442305
Booking Date:
11-07-2022 – 3:52 am
Charges:
48010016 EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT
48010017 EVADING ARREST DETENTION
Bond:
Bond
$500.00
WRIGHT, KONTAR
Booking #:
442304
Booking Date:
11-07-2022 – 1:17 am
Charges:
MISC CPF X 2
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
No Bond
CRAWFORD, TIMOTHY
Booking #:
442303
Booking Date:
11-06-2022 – 7:00 pm
Charges:
24110003 *GOB* UNAUTHORIZED USE OF VEHICLE
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00
LOPEZ, ANDY
Booking #:
442302
Booking Date:
11-06-2022 – 6:32 am
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
No Bond

November 6, 2022

ESCOBEDO, MICHAEL
Booking #:
442301
Booking Date:
11-06-2022 – 2:18 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond:
Bond
No Bond
RAMIREZ, JOSE
Booking #:
442296
Booking Date:
11-06-2022 – 1:46 am
Charges:
54999999 NO DRIVER LICENSE
54999999 NO LIABILITY INSURANCE
MISC FTA X 1
MISC NO DRIVER LICENSE
MISC VPTA X 1
Bond:
Bond
$2388.00
GONZALEZ, UBER
Booking #:
442300
Booking Date:
11-06-2022 – 1:35 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$462.00
HAMNER, JAMES
Booking #:
442299
Booking Date:
11-06-2022 – 1:22 am
Charges:
29990042 CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
No Bond
WESLEY, PAIGE
Booking #:
442298
Booking Date:
11-06-2022 – 1:13 am
Charges:
13150005 AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
Bond:
Bond
No Bond
RODRIGUEZ, ALEJANDRO
Booking #:
442297
Booking Date:
11-06-2022 – 1:02 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1000.00
SANCHEZ, VICTOR
Booking #:
442295
Booking Date:
11-05-2022 – 9:56 pm
Charges:
MISC CPF X 3
Bond:
Bond
No Bond
DENNIS, NATASHA
Booking #:
442294
Booking Date:
11-05-2022 – 9:35 pm
Charges:
13150005 *MTR* AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
35990003 MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHRENALIA
Bond:
Bond
$662.00
JACKSON, CHRISTOPHER
Booking #:
442293
Booking Date:
11-05-2022 – 9:34 pm
Charges:
22990001 *GJI BURGLARY OF BUILDING (FS)
35990015 POSS CS PG 1 >=1G<4G
71999999 TRESSPASS ON AG LAND
Bond:
Bond
No Bond
RODRIGUEZ, RICARDO
Booking #:
442292
Release Date:
11-05-2022 – 11:28 pm
Booking Date:
11-05-2022 – 8:39 pm
Charges:
35990133 POSS DANGEROUS DRUG
54999999 DRIVING WHILE LICENSE INVALID X 3
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X 2
MISC FTA X 3
MISC VPTA X 6
Bond:
Bond
$10804.00
HULL, JAKE
Booking #:
442291
Booking Date:
11-05-2022 – 8:31 pm
Charges:
41999999 MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
52030027 *VOP*UNL CARRYING WEAPON
71999999 LAKE-GLASS CONTAINERS AT LAKE
MISC FAIL TO APPEAR ON COURT DATE X 2
Bond:
Bond
$1928.00
PIKE, MYRA
Booking #:
442290
Booking Date:
11-05-2022 – 6:47 pm
Charges:
13150004 AGG ASSAULT CAUSES SERIOUS BODILY INJ
Bond:
Bond
$100000.00
MILLER, AARON
Booking #:
442289
Booking Date:
11-05-2022 – 5:53 pm
Charges:
25020015 *MO* FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT >=$100<$750 IAT
Bond:
Bond
No Bond
GREGORY, DIANE
Booking #:
442287
Booking Date:
11-05-2022 – 5:03 pm
Charges:
23990191 *VOP* THEFT PROP >= $100<$750
35620008 *VOP* POSS MARIJ <2OZ
35990023 *VOP* POSS CS PG 3 < 28G
Bond:
Bond
No Bond
BOWMAN, HUNTER
Booking #:
442288
Booking Date:
11-05-2022 – 4:52 pm
Charges:
48010020 *COMM*EVADING ARREST DET W/VEH
Bond:
Bond
No Bond
JULIAN, JAMES
Booking #:
442286
Booking Date:
11-05-2022 – 2:27 pm
Charges:
54040011 *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
Bond:
Bond
No Bond
FISHER, MONTIE
Booking #:
442285
Release Date:
11-05-2022 – 11:58 am
Booking Date:
11-05-2022 – 10:48 am
Charges:
54990067 DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
Bond:
Bond
$500.00
MUNOZ, MANUEL
Booking #:
442284
Booking Date:
11-05-2022 – 7:32 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond:
Bond
No Bond
BLANCO, JOHNPAUL
Booking #:
442283
Release Date:
11-05-2022 – 1:58 pm
Booking Date:
11-05-2022 – 6:28 am
Charges:
23990008 THEFT OF FIREARM
35990019 POSS CS PG 2 < 1G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
Bond:
Bond
$30500.00

November 5, 2022

COBBS-PRESSWOOD, JAIR
Booking #:
442282
Booking Date:
11-05-2022 – 4:22 am
Charges:
13990076 *MTR* ASSULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT
35620008 *RPR* MARIJ <2OZ
48990009 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
MISC CPF X 2
Bond:
Bond
$500.00
ROMERO, FERMIN
Booking #:
442281
Booking Date:
11-05-2022 – 4:08 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
54999999 NO DRIVERS LICENSE
54999999 NO SIGNAL TO INTENT 100′ OF TURN
55999999 POSS DRUG PARAPHERNALIA
Bond:
Bond
$1966.00
COLEMAN, VERNETTA
Booking #:
442280
Booking Date:
11-05-2022 – 3:41 am
Charges:
35990019 POSS CS PG 2 < 1G
35990023 POSS CS PG 3 < 28G
MISC CPF X 4
MISC FTA X 1
Bond:
Bond
$3250.80
ESPARZA, LUIS
Booking #:
442279
Booking Date:
11-04-2022 – 11:00 pm
Charges:
35620008 *GOB*POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
No Bond
THOMPSON, DAVID
Booking #:
442278
Booking Date:
11-04-2022 – 10:56 pm
Charges:
11990012 *GJI*SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14
Bond:
Bond
No Bond
BUSTOS, XAVIER
Booking #:
442277
Release Date:
11-05-2022 – 12:13 am
Booking Date:
11-04-2022 – 9:46 pm
Charges:
FTA FAILURE TO APPEAR
RDP RADAR DETECTOR IN POSSESSION
Bond:
Bond
$580.00
RODRIGUEZ, AUDEN
Booking #:
442276
Release Date:
11-04-2022 – 11:43 pm
Booking Date:
11-04-2022 – 8:45 pm
Charges:
54999999 DEFECTIVE TAIL LAMPS
54999999 DWLI
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
MISC VPTA X2
Bond:
Bond
$2652.00
RAY, STEVEN
Booking #:
442275
Booking Date:
11-04-2022 – 8:43 pm
Charges:
54990067 *J/N*DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
Bond:
Bond
No Bond
KAYEMBE, JESSE
Booking #:
442274
Booking Date:
11-04-2022 – 8:40 pm
Charges:
73990714 *GOB*ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
Bond:
Bond
No Bond
ZAPATA, MARISOL
Booking #:
442273
Booking Date:
11-04-2022 – 6:48 pm
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
No Bond
STEWART, SALLY
Booking #:
442272
Release Date:
11-04-2022 – 6:13 pm
Booking Date:
11-04-2022 – 5:00 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
YOUNG, DANDRAE
Booking #:
442271
Release Date:
11-04-2022 – 8:13 pm
Booking Date:
11-04-2022 – 4:07 pm
Charges:
10990019 *GOB*UNLAWFUL RESTRAINT
48990009 *CPF* FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
Bond:
Bond
$2500.00
COLLINS, CHRISTOPHER
Booking #:
442270
Release Date:
11-04-2022 – 11:13 pm
Booking Date:
11-04-2022 – 3:40 pm
Charges:
54999999 SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE
MISC CPF X 4
Bond:
Bond
$798.00
CARRILLO, KAYLA
Booking #:
442269
Booking Date:
11-04-2022 – 3:39 pm
Charges:
MISC CPF X7
Bond:
Bond
No Bond
PARKER, MARCUS
Booking #:
442268
Release Date:
11-04-2022 – 7:13 pm
Booking Date:
11-04-2022 – 3:36 pm
Charges:
23990191 *RPR*THEFT PROP >= $100<$750
35620009 POSS MARIJ >2OZ<=4OZ
52030027 UNL CARRYING WEAPON
Bond:
Bond
$1500.00

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597