Over the past 72 hours, 43 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
  • *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
  • *GJI*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • *GJI*POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
  • *GOB* MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • *GOB*MAN DEL CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • *GOB*POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 1
  • *GOB*POSS MARIJ >4OZ<=5LBS: 1
  • *J/N*POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *J/N*THEFT PROP >=$750<$2,500 by Check: 1
  • *J/N*THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
  • *MTR* POSS CS PG 1 <1G: 2
  • *RPR*DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION: 1
  • *RPR*FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
  • ASSAULT BY CONTACT-FAMILY VIOLENCE: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 3
  • BENCH WARRANT: 2
  • CPF: 6
  • CRIMINAL TRESPASS: 4
  • DRIVING WHILE INTOXICATED – 1ST: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
  • DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
  • EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
  • EVADING ARREST DETENTION: 2
  • EXHIBITION OF ACCELERATION BY SPINNING TIRES: 1
  • EXPIRED DL: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
  • FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE: 1
  • FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE: 1
  • FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
  • FAILURE TO APPEAR J42137031 PUBLIC INTOXICATION: 1
  • FAILURE TO APPEAR ON COURT DATE: 1
  • FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER: 1
  • FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING: 1
  • FRAUD/DESTRY/REM/CONC PRICE TAG =$100<$750: 1
  • FTA: 4
  • FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
  • ICE HOLD: 1
  • INDECENT EXPOSURE: 1
  • MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • MTR* POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ON DRIVER LICENSE: 1
  • PAROLE VIOLATION: 1
  • POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
  • POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 3
  • POSS CS PG 2 >= 4G<400G: 1
  • POSS DANGEROUS DRUG: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 6
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 2
  • PUBLIC INTOXICATION: 2
  • RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
  • SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14: 1
  • THEFT CLASS C: 3
  • THEFT PROP >= $100<$750: 3
  • UNL CARRY WEAPON W/ FELONY CONV: 1
  • UNL CARRYING WEAPON: 1
  • VPTAX3: 1

May 2, 2022

GUAJARDO, GAVY
Booking #:
439252
Booking Date:
05-02-2022 – 4:54 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
BALDERAS, CESAR
Booking #:
439251
Booking Date:
05-01-2022 – 10:47 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
MISC CPF X 11
Bond
No Bond
WILLIAMS, KARI
Booking #:
439250
Booking Date:
05-01-2022 – 10:38 pm
Charges:
23999999 THEFT CLASS C
MISC CPFX9
MISC FTAX1
Bond
$946.00
MCWILLIAMS, DOUGLAS
Booking #:
439249
Booking Date:
05-01-2022 – 9:37 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
53999999 INDECENT EXPOSURE
Bond
$1124.00
GARVIN, CHRISTOPHER
Booking #:
439248
Release Date:
05-01-2022 – 9:43 pm
Booking Date:
05-01-2022 – 6:33 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
23999999 THEFT CLASS C
26990233 FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING
54999999 EXHIBITION OF ACCELERATION BY SPINNING TIRES
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
54999999 FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE
54999999 NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ON DRIVER LICENSE
MISC FTAX3
MISC VPTAX3
Bond
$8514.00
CASTRO, CRISTIAN
Booking #:
439247
Release Date:
05-01-2022 – 8:28 pm
Booking Date:
05-01-2022 – 6:15 pm
Charges:
MISC CPF X2
Bond
No Bond
PACHECO, PEDRO
Booking #:
439246
Release Date:
05-01-2022 – 10:58 pm
Booking Date:
05-01-2022 – 5:58 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$1920.00
FRANCO, ANN
Booking #:
439245
Booking Date:
05-01-2022 – 2:59 pm
Charges:
35990015 *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G
Bond
No Bond
TORREZ, JODY
Booking #:
439244
Booking Date:
05-01-2022 – 12:59 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
OJEDA, MATTHEW
Booking #:
439243
Release Date:
05-01-2022 – 7:28 pm
Booking Date:
05-01-2022 – 10:50 am
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond
$1500.00
DWYER, JAMES
Booking #:
439242
Release Date:
05-01-2022 – 10:58 am
Booking Date:
05-01-2022 – 9:44 am
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00

May 1, 2022

BARNETT, CONNOR
Booking #:
439241
Booking Date:
05-01-2022 – 2:41 am
Charges:
FTA FAILURE TO APPEAR J42137031 PUBLIC INTOXICATION
Bond
No Bond
ALVARADO, IVAN
Booking #:
439240
Booking Date:
05-01-2022 – 1:56 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
Bond
$16500.00
Cruz, Mandy
Booking #:
439239
Booking Date:
05-01-2022 – 1:51 am
Charges:
35990014 *MTR* POSS CS PG 1 <1G
Bond
No Bond
MARTINEZ, MISTY
Booking #:
439238
Booking Date:
04-30-2022 – 11:53 pm
Charges:
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
Bond
No Bond
WADDELL, KEVIN
Booking #:
439237
Booking Date:
04-30-2022 – 11:42 pm
Charges:
54999999 DRIVING WHILE LICENSE INVALID
MISC CPF X 3
Bond
$690.00
JENKINS, SAMUEL
Booking #:
439236
Booking Date:
04-30-2022 – 11:07 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
48010017 EVADING ARREST DETENTION
Bond
$962.00
HYDE, JASON
Booking #:
439235
Booking Date:
04-30-2022 – 10:12 pm
Charges:
54040009 *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
No Bond
SANCHEZ, SYLINE
Booking #:
439234
Release Date:
04-30-2022 – 8:43 pm
Booking Date:
04-30-2022 – 7:26 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
Bond
$500.00
YOKOTA-LLEWELLYN, MICHAEL
Booking #:
439233
Release Date:
04-30-2022 – 2:58 pm
Booking Date:
04-30-2022 – 1:37 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
MARKWELL, LEANNA
Booking #:
439232
Release Date:
04-30-2022 – 6:43 pm
Booking Date:
04-30-2022 – 1:12 pm
Charges:
13999999 ASSAULT BY CONTACT-FAMILY VIOLENCE
MISC FTA X2
Bond
$1799.60

April 30, 2022

BENKULA, MAKAYLA
Booking #:
439231
Booking Date:
04-30-2022 – 3:36 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
JIMENEZ, JOSE
Booking #:
439230
Booking Date:
04-30-2022 – 3:18 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED – 1ST
Bond
$1000.00
PARRY, JAVIER
Booking #:
439229
Booking Date:
04-30-2022 – 2:15 am
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
CLAYTON, ANGELA
Booking #:
439228
Booking Date:
04-30-2022 – 12:19 am
Charges:
35990003 MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
35990021 POSS CS PG 2 >= 4G<400G
52030036 UNL CARRY WEAPON W/ FELONY CONV
Bond
No Bond
HOGEDA, MONICA
Booking #:
439227
Booking Date:
04-29-2022 – 11:54 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
TOWNSEND, KEVIN
Booking #:
439226
Booking Date:
04-29-2022 – 7:46 pm
Charges:
MISC BENCH WARRANT
Bond
No Bond
MORGAN, STACY
Booking #:
439225
Booking Date:
04-29-2022 – 7:35 pm
Charges:
23999999 THEFT CLASS C
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990248 *GJI*POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
48990009 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC FTA X5
Bond
$15529.80
SARZOSA, JOSE
Booking #:
439224
Booking Date:
04-29-2022 – 6:39 pm
Charges:
35990015 MTR* POSS CS PG 1 >=1G<4G
Bond
No Bond
DOYLE, MEAGAN
Booking #:
439223
Release Date:
04-29-2022 – 10:58 pm
Booking Date:
04-29-2022 – 6:19 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
26990234 FRAUD/DESTRY/REM/CONC PRICE TAG =$100<$750
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$1500.00
CARDENAS, WILLIAM
Booking #:
439222
Booking Date:
04-29-2022 – 4:26 pm
Charges:
MISC CPFx6
MISC FAILURE TO APPEAR ON COURT DATE
Bond
$502.00
FOREMAN, TERRY
Booking #:
439221
Booking Date:
04-29-2022 – 4:11 pm
Charges:
23990193 *J/N*THEFT PROP >=$750<$2,500
23990193 *J/N*THEFT PROP >=$750<$2,500 by Check
26990178 *RPR*DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION
35620008 *J/N*POSS MARIJ <2OZ
35990002 *GOB*MAN DEL CS PG 1 >=1G<4G
48990009 *RPR*FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
Bond
$15000.00
BRISTOL, TARA
Booking #:
439219
Booking Date:
04-29-2022 – 4:04 pm
Charges:
35990015 *GJI*POSS CS PG 1 >=1G<4G
Bond
No Bond
REZA, DOMINIC
Booking #:
439220
Booking Date:
04-29-2022 – 3:56 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
48010016 EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT
Bond
$1000.00
MANLEY, JESSICA
Booking #:
439218
Booking Date:
04-29-2022 – 3:18 pm
Charges:
35990014 *MTR* POSS CS PG 1 <1G
35990133 POSS DANGEROUS DRUG
Bond
$1000.00
CHAVEZ, LINDSEY
Booking #:
439217
Booking Date:
04-29-2022 – 1:47 pm
Charges:
MISC CPF X24
Bond
No Bond
CHILDERS, WENDELL
Booking #:
439216
Booking Date:
04-29-2022 – 12:49 pm
Charges:
35990003 *GOB* MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
35990248 *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
MISC BENCH WARRANT
Bond
No Bond
SALINAS, MARIO
Booking #:
439215
Booking Date:
04-29-2022 – 11:58 am
Charges:
35620010 *GOB*POSS MARIJ >4OZ<=5LBS
35990249 *GOB*POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
MISC PAROLE VIOLATION
Bond
No Bond
SALDIVAR, VIRGINIA
Booking #:
439214
Release Date:
04-29-2022 – 10:28 pm
Booking Date:
04-29-2022 – 11:33 am
Charges:
54999999 EXPIRED DL
Bond
$240.00
KNIGHT, STEPHEN
Booking #:
439213
Booking Date:
04-29-2022 – 10:43 am
Charges:
MISC FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
Bond
No Bond
RODRIGUEZ-MORENO, EMMANUEL
Booking #:
439212
Booking Date:
04-29-2022 – 9:53 am
Charges:
MISC FUGITIVE FROM JUSTICE
MISC ICE HOLD
Bond
No Bond
CUSTER, JOHN
Booking #:
439211
Booking Date:
04-29-2022 – 9:35 am
Charges:
11990015 SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14
Bond
No Bond
FAY, MICHAEL
Booking #:
439210
Release Date:
04-29-2022 – 8:13 am
Booking Date:
04-29-2022 – 6:44 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
48010017 EVADING ARREST DETENTION
Bond
$1500.00

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597