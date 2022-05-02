Over the past 72 hours, 43 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *COMM* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
- *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
- *GJI*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- *GJI*POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
- *GOB* MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
- *GOB*MAN DEL CS PG 1 >=1G<4G: 1
- *GOB*POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 1
- *GOB*POSS MARIJ >4OZ<=5LBS: 1
- *J/N*POSS MARIJ <2OZ: 1
- *J/N*THEFT PROP >=$750<$2,500 by Check: 1
- *J/N*THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
- *MTR* POSS CS PG 1 <1G: 2
- *RPR*DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION: 1
- *RPR*FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
- ASSAULT BY CONTACT-FAMILY VIOLENCE: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 3
- BENCH WARRANT: 2
- CPF: 6
- CRIMINAL TRESPASS: 4
- DRIVING WHILE INTOXICATED – 1ST: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
- DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
- EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
- EVADING ARREST DETENTION: 2
- EXHIBITION OF ACCELERATION BY SPINNING TIRES: 1
- EXPIRED DL: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
- FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE: 1
- FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE: 1
- FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
- FAILURE TO APPEAR J42137031 PUBLIC INTOXICATION: 1
- FAILURE TO APPEAR ON COURT DATE: 1
- FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER: 1
- FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING: 1
- FRAUD/DESTRY/REM/CONC PRICE TAG =$100<$750: 1
- FTA: 4
- FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
- ICE HOLD: 1
- INDECENT EXPOSURE: 1
- MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
- MTR* POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ON DRIVER LICENSE: 1
- PAROLE VIOLATION: 1
- POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
- POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 3
- POSS CS PG 2 >= 4G<400G: 1
- POSS DANGEROUS DRUG: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 6
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 2
- PUBLIC INTOXICATION: 2
- RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
- SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14: 1
- THEFT CLASS C: 3
- THEFT PROP >= $100<$750: 3
- UNL CARRY WEAPON W/ FELONY CONV: 1
- UNL CARRYING WEAPON: 1
- VPTAX3: 1
May 2, 2022
MISC CPF X 11
MISC CPFX9
MISC FTAX1
53999999 INDECENT EXPOSURE
23999999 THEFT CLASS C
26990233 FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING
54999999 EXHIBITION OF ACCELERATION BY SPINNING TIRES
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
54999999 FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE
54999999 NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ON DRIVER LICENSE
MISC FTAX3
MISC VPTAX3
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
May 1, 2022
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
MISC CPF X 3
48010017 EVADING ARREST DETENTION
MISC FTA X2
April 30, 2022
35990021 POSS CS PG 2 >= 4G<400G
52030036 UNL CARRY WEAPON W/ FELONY CONV
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990248 *GJI*POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
48990009 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC FTA X5
26990234 FRAUD/DESTRY/REM/CONC PRICE TAG =$100<$750
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FAILURE TO APPEAR ON COURT DATE
23990193 *J/N*THEFT PROP >=$750<$2,500 by Check
26990178 *RPR*DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION
35620008 *J/N*POSS MARIJ <2OZ
35990002 *GOB*MAN DEL CS PG 1 >=1G<4G
48990009 *RPR*FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
48010016 EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT
35990133 POSS DANGEROUS DRUG
35990248 *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
MISC BENCH WARRANT
35990249 *GOB*POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
MISC PAROLE VIOLATION
MISC ICE HOLD
48010017 EVADING ARREST DETENTION
Disclaimer: Information presented on this website is collected, maintained, and provided for the convenience of the site visitor/reader. While every effort is made to keep such information accurate and up-to-date, the Tom Green County Detention Center can not certify the accuracy and/or authenticity of any information. The reader should not rely on this information in any manner. Under no circumstances shall Tom Green County, the Sheriff of Tom Green County, the web development supplier for Tom Green County Sheriff, the employees of Tom Green County nor the employees of Tom Green County Detention Center be liable for any decisions, actions taken or omissions made from reliance on any information contained herein from whatever source, nor shall the Tom Green County Detention Center be liable for any other consequences from any such reliance. *Booking and release times are approximate. These records are from the Tom Green County Jail system.
Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597