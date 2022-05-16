Over the past 72 hours, 56 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Amy Tidwell, 50, of Kermit, Texas, was booked into the Tom Green County Detention Center on Friday, May 13, 2022, on charges stemming from four separate indictments for theft and fraud.
According to court documents, Tidwell is charged with one count of theft of property — greater than $30,000, one count of theft of property — greater than $2,500, one count of fraud — possession or use of a credit or debit card, and one count of fraud — possession or use of identifying information.
As of now, Tidwell remains in custody at the TGC Detention Center. No bond has been set.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *COMM* POSS CS PG 1 <1G: 1
- *COMM*POSS CS PG 1 <1G: 1
- *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- *CPF* NO DRIVER’S LICENSE (WHEN UNLICENSED): 1
- *CPF* SAFETY SEAT SYS CHILD PASS <8 (ICON): 1
- *FTA* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
- *FTA* RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
- *GJI* FRAUD POSS/USE CREDIT OR DEBIT CARD <5: 1
- *GJI* FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS < 5: 1
- *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 1
- *GJI* THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
- *GJI* THEFT PROP >=$30K<150K ENH IAT: 1
- *GOB* BURGLARY OF HABITATION (F2): 1
- *GOB* CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE: 1
- *GOB* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- *GOB* FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT: 1
- *GOB* THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
- *GOB* THEFT PROP >=$750<$2500 ENH IAT: 1
- *GOB*POSS MARIJ <2OZ: 1
- *GOB*THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
- *GOB*UNL CARRYING WEAPON: 1
- *RPR* POSS MARIJ <2OZ: 1
- *RPR*POSS CS PG 3 < 28G: 1
- *VOP* CRIMINAL TRESPASS: 1
- *VOP* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
- *VOP* POSS MARIJ <2OZ: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 7
- ASSAULT CLASS C: 1
- ASSAULT FAMILY VOILENCE CLASS C: 1
- BENCH WARRANT: 1
- CONTEMPT OF COURT: 1
- CPF: 9
- CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
- CRIMINAL TRESPASS: 5
- DRIVING WHILE INTOXICATED 1ST: 2
- DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 2
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 3
- DWLI2: 1
- ESCAPE FROM CUSTODY: 1
- EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION: 1
- EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
- EXPIRED DRIVER’S LICENSE/IDENTIFICATION: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 2
- FAIL TO DISPLAY DRIVER’S LICENSE: 1
- FAIL TO DISPLAY DRIVER’S LICENSE: 1
- FTA: 2
- GJI*SEX OFFENDERS DUTY TO REGISTER LIFE/ANNUALLY: 1
- NO DRIVER’S LICENSE: 1
- NO PROOF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
- OPERATING WITH WRONG LICENSE PLATE: 1
- PARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD: 1
- PAROLE VIOLATION: 2
- PEDESTRIAN- WALKING WITH TRAFFIC: 1
- POSS CS PG 1 <1G: 1
- POSS CS PG 1/1-B <1G: 4
- POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 2
- POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSS DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 10
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 2
- POSS/DEL OF DRUG PARAPHENALIA: 1
- POSS/DEL OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
- PUBLIC INTOXICATION: 2
- RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 2
- SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14: 1
- SPEEDING- 10% OR OVER 44 MPH: 1
- SPEEDING- 15-24 MPH OVER SPEED ZONE 28 MPH IN A 10 MPH ZONE: 1
- THEFT CLASS C: 3
- THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
- THEFT PROP >= $100<$750: 2
- THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
- TOBACCO- MINOR CONSUMING UNDER 21: 1
- TRAFFIC OFFENSE CLASS C: 1
- UNL CARRYING WEAPON: 2
- VIOL PROTECT ORDER BIAS/PREJUDICE: 1
- VOP* POSS MARIJ <2OZ: 1
- VPTA: 2
May 16, 2022
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FTA
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
57070020 CRIMINAL TRESPASS
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
55999999 TOBACCO- MINOR CONSUMING UNDER 21
57070010 *VOP* CRIMINAL TRESPASS
57070020 CRIMINAL TRESPASS
55999999 POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA
MISC PAROLE VIOLATION
MISC CPF X19
MISC VPTA X1
23990193 THEFT PROP >=$750<$2,500
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC CPF X4
MISC FTA X5
41999999 PUBLIC INTOXICATION
54999999 PEDESTRIAN- WALKING WITH TRAFFIC
May 15, 2022
35620008 VOP* POSS MARIJ <2OZ
48010016 EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
54999999 NO DRIVER LICENSE
54999999 SPEEDING- 10% OR OVER 44 MPH
CHILD *CPF* SAFETY SEAT SYS CHILD PASS <8 (ICON)
DL1 *CPF* NO DRIVER’S LICENSE (WHEN UNLICENSED)
MISC VPTA X 2
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
48010019 EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION
521457 CPF* DRIVING WHILE LICENSE INVALID
MISC PAROLE VIOLATION
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
55999999 POSS/DEL OF DRUG PARAPHENALIA
54999999 FAIL TO DISPLY DRIVER LICENSE
MISC CPFX2
35990249 *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
55999999 POSS DRUG PARAPHERNALIA
35990023 *RPR*POSS CS PG 3 < 28G
52030027 *GOB*UNL CARRYING WEAPON
MISC CPF X 6
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
May 14, 2022
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
53999999 CONTEMPT OF COURT
55999999 POSS/DEL OF DRUG PARAPHERNALIA
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
55999999 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 NO PROOF FINACIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBLITY – SUBSEQUENT
54999999 OPERATING WITH WRONG LICENSE PLATE
54999999 SPEEDING- 15-24 MPH OVER SPEED ZONE 28 MPH IN A 10 MPH ZONE
54999999 TRAFFIC OFFENSE CLASS C
MISC CPF X 2
23999999 THEFT CLASS C
MISC CPF X 1
54990067 *VOP* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
55999999 POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC BENCH WARRANT
23990196 *GOB* THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
23990196 *GOB*THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
23990207 *GOB* THEFT PROP >=$750<$2500 ENH IAT
23990211 *GJI* THEFT PROP >=$30K<150K ENH IAT
25890001 *GOB* FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT
26040042 *GJI* FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS < 5
26050014 *GOB* CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE
26050022 *GJI* FRAUD POSS/USE CREDIT OR DEBIT CARD <5
48010020 *GOB* EVADING ARREST DET W/VEH
54040009 *FTA* DRIVING WHILE INTOXICATED
MISC CPF X8
54040009 *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
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Phone: (325) 659-6597