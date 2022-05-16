Over the past 72 hours, 56 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Amy Tidwell, 50, of Kermit, Texas, was booked into the Tom Green County Detention Center on Friday, May 13, 2022, on charges stemming from four separate indictments for theft and fraud.

According to court documents, Tidwell is charged with one count of theft of property — greater than $30,000, one count of theft of property — greater than $2,500, one count of fraud — possession or use of a credit or debit card, and one count of fraud — possession or use of identifying information.

As of now, Tidwell remains in custody at the TGC Detention Center. No bond has been set.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM* POSS CS PG 1 <1G: 1
  • *COMM*POSS CS PG 1 <1G: 1
  • *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • *CPF* NO DRIVER’S LICENSE (WHEN UNLICENSED): 1
  • *CPF* SAFETY SEAT SYS CHILD PASS <8 (ICON): 1
  • *FTA* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
  • *FTA* RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
  • *GJI* FRAUD POSS/USE CREDIT OR DEBIT CARD <5: 1
  • *GJI* FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS < 5: 1
  • *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 1
  • *GJI* THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
  • *GJI* THEFT PROP >=$30K<150K ENH IAT: 1
  • *GOB* BURGLARY OF HABITATION (F2): 1
  • *GOB* CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE: 1
  • *GOB* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
  • *GOB* FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT: 1
  • *GOB* THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
  • *GOB* THEFT PROP >=$750<$2500 ENH IAT: 1
  • *GOB*POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *GOB*THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
  • *GOB*UNL CARRYING WEAPON: 1
  • *RPR* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *RPR*POSS CS PG 3 < 28G: 1
  • *VOP* CRIMINAL TRESPASS: 1
  • *VOP* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
  • *VOP* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 7
  • ASSAULT CLASS C: 1
  • ASSAULT FAMILY VOILENCE CLASS C: 1
  • BENCH WARRANT: 1
  • CONTEMPT OF COURT: 1
  • CPF: 9
  • CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
  • CRIMINAL TRESPASS: 5
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 1ST: 2
  • DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 2
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 3
  • DWLI2: 1
  • ESCAPE FROM CUSTODY: 1
  • EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION: 1
  • EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
  • EXPIRED DRIVER’S LICENSE/IDENTIFICATION: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 2
  • FAIL TO DISPLAY DRIVER’S LICENSE: 1
  • FAIL TO DISPLAY DRIVER’S LICENSE: 1
  • FTA: 2
  • GJI*SEX OFFENDERS DUTY TO REGISTER LIFE/ANNUALLY: 1
  • NO DRIVER’S LICENSE: 1
  • NO PROOF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
  • OPERATING WITH WRONG LICENSE PLATE: 1
  • PARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD: 1
  • PAROLE VIOLATION: 2
  • PEDESTRIAN- WALKING WITH TRAFFIC: 1
  • POSS CS PG 1 <1G: 1
  • POSS CS PG 1/1-B <1G: 4
  • POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 2
  • POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 10
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 2
  • POSS/DEL OF DRUG PARAPHENALIA: 1
  • POSS/DEL OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • PUBLIC INTOXICATION: 2
  • RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 2
  • SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14: 1
  • SPEEDING- 10% OR OVER 44 MPH: 1
  • SPEEDING- 15-24 MPH OVER SPEED ZONE 28 MPH IN A 10 MPH ZONE: 1
  • THEFT CLASS C: 3
  • THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
  • THEFT PROP >= $100<$750: 2
  • THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
  • TOBACCO- MINOR CONSUMING UNDER 21: 1
  • TRAFFIC OFFENSE CLASS C: 1
  • UNL CARRYING WEAPON: 2
  • VIOL PROTECT ORDER BIAS/PREJUDICE: 1
  • VOP* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • VPTA: 2

May 16, 2022

LOPEZ ESCOTO, MOISES
Booking #:
439495
Booking Date:
05-16-2022 – 4:41 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
WOODS, DEBRA
Booking #:
439494
Booking Date:
05-16-2022 – 12:39 am
Charges:
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
Bond
No Bond
FERGUSON, CHANDON
Booking #:
439493
Booking Date:
05-15-2022 – 10:21 pm
Charges:
23999999 THEFT CLASS C
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FTA
Bond
$1546.00
Vela, Monica
Booking #:
439492
Booking Date:
05-15-2022 – 10:18 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
Bond
No Bond
GRAVES, CHRISTOPHER
Booking #:
439491
Booking Date:
05-15-2022 – 9:39 pm
Charges:
23999999 THEFT CLASS C
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$4532.00
PENA, JOHNNY
Booking #:
439490
Booking Date:
05-15-2022 – 8:47 pm
Charges:
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
55999999 TOBACCO- MINOR CONSUMING UNDER 21
57070010 *VOP* CRIMINAL TRESPASS
Bond
$1684.00
SALDIVAR, VICTORIA
Booking #:
439489
Booking Date:
05-15-2022 – 5:29 pm
Charges:
23990196 THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
Baranowski, Mark
Booking #:
439488
Booking Date:
05-15-2022 – 5:22 pm
Charges:
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE
55999999 POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA
MISC PAROLE VIOLATION
Bond
$1376.00
ALVARADO, SAVHANNA
Booking #:
439487
Booking Date:
05-15-2022 – 5:03 pm
Charges:
54999999 DWLI2
MISC CPF X19
MISC VPTA X1
Bond
$1870.00
COZAD, JEREMY
Booking #:
439486
Booking Date:
05-15-2022 – 3:26 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
23990193 THEFT PROP >=$750<$2,500
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC CPF X4
MISC FTA X5
Bond
$3461.80
HEARNE, CHRISTOPHER
Booking #:
439485
Release Date:
05-15-2022 – 11:43 am
Booking Date:
05-15-2022 – 10:25 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
ATKINS, STEFAN
Booking #:
439484
Release Date:
05-15-2022 – 3:13 pm
Booking Date:
05-15-2022 – 7:17 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond
$462.00
FERNANDEZ, RUBEN
Booking #:
439483
Release Date:
05-15-2022 – 3:13 pm
Booking Date:
05-15-2022 – 6:54 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
41999999 PUBLIC INTOXICATION
54999999 PEDESTRIAN- WALKING WITH TRAFFIC
Bond
$5582.00

May 15, 2022

WEATHERS, CODY
Booking #:
439482
Booking Date:
05-15-2022 – 4:46 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
GARCIA, ANGELO
Booking #:
439481
Booking Date:
05-15-2022 – 3:23 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35620008 VOP* POSS MARIJ <2OZ
48010016 EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
54999999 NO DRIVER LICENSE
54999999 SPEEDING- 10% OR OVER 44 MPH
CHILD *CPF* SAFETY SEAT SYS CHILD PASS <8 (ICON)
DL1 *CPF* NO DRIVER’S LICENSE (WHEN UNLICENSED)
MISC VPTA X 2
Bond
$4816.00
ALVAREZ, JUAN
Booking #:
439480
Booking Date:
05-15-2022 – 3:21 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
48010019 EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION
521457 CPF* DRIVING WHILE LICENSE INVALID
MISC PAROLE VIOLATION
Bond
$1500.00
WILLIAMS, KALESHA
Booking #:
439479
Booking Date:
05-15-2022 – 1:44 am
Charges:
29990042 CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
55999999 POSS/DEL OF DRUG PARAPHENALIA
Bond
$1662.00
BROWN, MIAESHA
Booking #:
439478
Release Date:
05-15-2022 – 4:13 am
Booking Date:
05-15-2022 – 12:46 am
Charges:
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 FAIL TO DISPLY DRIVER LICENSE
MISC CPFX2
Bond
$1046.00
ARREOLA, KALINDA
Booking #:
439476
Booking Date:
05-14-2022 – 11:29 pm
Charges:
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
35990249 *GJI* POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
55999999 POSS DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$662.00
GARIVAY, CHRISTINA
Booking #:
439474
Booking Date:
05-14-2022 – 10:59 pm
Charges:
22990002 *GOB* BURGLARY OF HABITATION (F2)
Bond
$2500.00
GARZA, GREGORY
Booking #:
439475
Booking Date:
05-14-2022 – 10:58 pm
Charges:
35620008 *GOB*POSS MARIJ <2OZ
35990023 *RPR*POSS CS PG 3 < 28G
52030027 *GOB*UNL CARRYING WEAPON
MISC CPF X 6
Bond
No Bond
HALL, CHAD
Booking #:
439473
Booking Date:
05-14-2022 – 10:33 pm
Charges:
38990013 VIOL PROTECT ORDER BIAS/PREJUDICE
Bond
No Bond
CARTER, DUSTIN
Booking #:
439472
Booking Date:
05-14-2022 – 9:59 pm
Charges:
52030027 UNL CARRYING WEAPON
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
Bond
$2000.00
RAMIREZ, JOEL
Booking #:
439471
Booking Date:
05-14-2022 – 5:54 pm
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
PACHECO, PEDRO
Booking #:
439470
Booking Date:
05-14-2022 – 2:26 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
LUNA, REYMUNDO
Booking #:
439469
Booking Date:
05-14-2022 – 9:41 am
Charges:
11990015 SEX ABUSE OF CHILD CONTINUOUS: VICTIM UNDER 14
Bond
No Bond

May 14, 2022

GRIGGS, WHISPER
Booking #:
439468
Booking Date:
05-14-2022 – 5:32 am
Charges:
13999999 ASSAULT CLASS C
Bond
$512.00
DELAROSA, EDDIE
Booking #:
439467
Booking Date:
05-14-2022 – 4:58 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
CASLER, JARROD
Booking #:
439462
Booking Date:
05-14-2022 – 4:36 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED 1ST
Bond
$1000.00
DELAROSA, SUMMER
Booking #:
439465
Booking Date:
05-14-2022 – 3:56 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
CASAREZ, JESUS
Booking #:
439466
Booking Date:
05-14-2022 – 3:54 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
HOLDRIDGE, DESTINY
Booking #:
439464
Booking Date:
05-14-2022 – 3:36 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
LIVELY, LAJUANA
Booking #:
439463
Booking Date:
05-14-2022 – 3:20 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
53999999 CONTEMPT OF COURT
55999999 POSS/DEL OF DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$1962.00
SANTANA, AXCEL
Booking #:
439461
Booking Date:
05-14-2022 – 3:14 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED 1ST
Bond
$1000.00
HARRIS, WESLEY
Booking #:
439460
Booking Date:
05-14-2022 – 2:43 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
55999999 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$2162.00
MALLOY, JUSTIN
Booking #:
439459
Booking Date:
05-14-2022 – 2:36 am
Charges:
54999999 EXPIRED DRIVERS LICENSE/IDENTIFICATION
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 NO PROOF FINACIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBLITY – SUBSEQUENT
54999999 OPERATING WITH WRONG LICENSE PLATE
54999999 SPEEDING- 15-24 MPH OVER SPEED ZONE 28 MPH IN A 10 MPH ZONE
54999999 TRAFFIC OFFENSE CLASS C
Bond
$4330.00
SPRUELL, PHILIP
Booking #:
439458
Booking Date:
05-14-2022 – 2:17 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
HUFFMAN, ANCIREA
Booking #:
439457
Booking Date:
05-14-2022 – 12:20 am
Charges:
35620008 *RPR* POSS MARIJ <2OZ
MISC CPF X 2
Bond
No Bond
RUIZ, ESEQUIEL
Booking #:
439456
Booking Date:
05-13-2022 – 11:18 pm
Charges:
13999999 ASSAULT FAMILY VOILENCE CLASS C
Bond
$512.00
MARTINEZ, AMBER
Booking #:
439455
Booking Date:
05-13-2022 – 11:15 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
DURAN, PATRICIA
Booking #:
439454
Booking Date:
05-13-2022 – 11:01 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
23999999 THEFT CLASS C
Bond
$544.00
DURAN, JOSE
Booking #:
439453
Booking Date:
05-13-2022 – 10:53 pm
Charges:
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC CPF X 1
Bond
$662.00
TRAN, PHUONG
Booking #:
439452
Release Date:
05-14-2022 – 12:28 am
Booking Date:
05-13-2022 – 9:37 pm
Charges:
53999999 PARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD
54990067 *VOP* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
Bond
$572.00
CHAPPELL, MICHAEL
Booking #:
439451
Release Date:
05-13-2022 – 8:28 pm
Booking Date:
05-13-2022 – 5:47 pm
Charges:
49990001 ESCAPE FROM CUSTODY
Bond
$2000.00
REYES, JOE
Booking #:
439449
Booking Date:
05-13-2022 – 5:31 pm
Charges:
35990014 POSS CS PG 1 <1G
55999999 POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$662.00
JENSEN, CALLI
Booking #:
439450
Booking Date:
05-13-2022 – 4:58 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
PEREZ, ALBERT
Booking #:
439448
Booking Date:
05-13-2022 – 4:40 pm
Charges:
MISC CPF X1
Bond
No Bond
RICHARDSON, BILLY
Booking #:
439447
Booking Date:
05-13-2022 – 4:01 pm
Charges:
36990007 GJI*SEX OFFENDERS DUTY TO REGISTER LIFE/ANNUALLY
MISC BENCH WARRANT
Bond
No Bond
TIDWELL, AMY
Booking #:
439446
Booking Date:
05-13-2022 – 3:08 pm
Charges:
23990196 *GJI* THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
23990196 *GOB* THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
23990196 *GOB*THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
23990207 *GOB* THEFT PROP >=$750<$2500 ENH IAT
23990211 *GJI* THEFT PROP >=$30K<150K ENH IAT
25890001 *GOB* FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT
26040042 *GJI* FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS < 5
26050014 *GOB* CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE
26050022 *GJI* FRAUD POSS/USE CREDIT OR DEBIT CARD <5
48010020 *GOB* EVADING ARREST DET W/VEH
Bond
No Bond
CACHO, ALEXANDER
Booking #:
439445
Booking Date:
05-13-2022 – 2:59 pm
Charges:
35990015 *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G
Bond
No Bond
BRYAN, MICHAEL
Booking #:
439444
Booking Date:
05-13-2022 – 2:51 pm
Charges:
35990014 *COMM*POSS CS PG 1 <1G
Bond
No Bond
PARRA, IVAN
Booking #:
439443
Booking Date:
05-13-2022 – 1:21 pm
Charges:
35990014 *COMM* POSS CS PG 1 <1G
Bond
No Bond
GONZALES, ANNA
Booking #:
439442
Release Date:
05-13-2022 – 3:13 pm
Booking Date:
05-13-2022 – 12:03 pm
Charges:
54040009 *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
No Bond
LOPEZ, JOSHUA
Booking #:
439441
Booking Date:
05-13-2022 – 11:48 am
Charges:
48010006 *FTA* RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
54040009 *FTA* DRIVING WHILE INTOXICATED
MISC CPF X8
Bond
$20000.00
VALLE, ANTHONY
Booking #:
439440
Booking Date:
05-13-2022 – 11:28 am
Charges:
35620008 *VOP* POSS MARIJ <2OZ
54040009 *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
No Bond
ENGLERT, CURTIS
Booking #:
439439
Release Date:
05-13-2022 – 10:13 am
Booking Date:
05-13-2022 – 6:41 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
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