Over the past 72 hours, 54 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- *COMM*POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
- *COMM*UNAUTH USE OF VEHICLE: 1
- *CPF* SPEEDING ICON: 1
- *CPF*CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
- *GJI* ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
- *GJI*AGG ROBBERY: 1
- *GJI*ROBBERY: 1
- *GOB HARASSMENT: 1
- *GOB*ACCIDENT INVOLVING SERIOUS BODILY INJURY: 1
- *GOB*POSS MARIJ <2OZ: 1
- *MTR* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
- *MTR*CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
- *MTR*POSS CS PG 1 <1G: 1
- *RPR*CRIMINAL TRESPASS: 1
- *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
- ASSAULT BY CONTACT- FAMILY VIOLENCE: 1
- ASSAULT BY THREAT FAMILY VIOLENCE: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 1
- ASSAULT CLASS C – FAMILY VIOLENCE: 1
- ASSAULT CLASS C FAMILY VIOLENCE: 1
- ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 2
- ASSULT BY CONTACT- FAMILY VIOLENCE: 1
- COMM* POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
- CPF: 5
- CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
- CRIMINAL TRESPASS: 2
- DEFECTIVE BRAKE LIGHT: 1
- DEFECTIVE BRAKE LIGHTS: 1
- DISOBEYED TRAFFIC CONTROL DEVICE: 1
- DISORDERLY CONDUCT ABUSIVE LANGUAGE: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
- DWLI X 2: 1
- EXPIRED DL/ID: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
- FAIL TO APPEAR ON COURT DATE: 1
- FLEEING POLICE OFFICER: 1
- FTA: 3
- GOB* FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO: 1
- GOB* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- HARASSMENT: 1
- IMPEDING TRAFFIC: 1
- INDECENCY W/CHILD SEXUAL CONTACT: 1
- NO DL: 1
- NO DRIVER LICENSE: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 2
- PARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD: 1
- PAROLE VIOLATION: 3
- POSS CS PG 1/1-B <1G: 4
- POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 2
- POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 2
- POSS CS PG 2 < 1G: 1
- POSS CS PG 2 >= 4G<400G: 1
- POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA – Misd A.: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 3
- POSS MARIJ >4OZ<=5LBS: 2
- POSS/DEL DRUG PARAPHENALIA: 1
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 8
- POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
- PUBLIC INTOXICATION X6: 1
- PUBLIC INTOXICATION: 4
- RACING ON HIGHWAY: 1
- RECKLESS DRIVING: 3
- REGISTRATION INSIGNIA – WRONG VEHICLE: 1
- RPR* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- SPEEDING CZ W/WORKERS: 1
- TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR: 1
- THEFT PROP >= $100<$750: 1
- THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
- UNL CARRYING WEAPON: 2
- VPTA: 2
March 28, 2022
54999999 CPF X1
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
55999999 POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA
72999999 PARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD
MISC FTAX7
54999999 NO DRIVER LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC VPTA X2
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC CPF X2
March 27, 2022
54990067 RPR* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC PUBLIC INTOXICATION
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
35990019 POSS CS PG 2 < 1G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
54999999 EXPIRED DL/ID
MISC CPF X 2
MISC VPTA X 2
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
35990021 POSS CS PG 2 >= 4G<400G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
MISC CPF X1
MISC FTA
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
35500015 POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA – Misd A.
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
54999999 REGISTRATION INSIGNIA – WRONG VEHICLE
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHENALIA
MISC FAIL TO APPEAR ON COURT DATE
MISC VPTA x 3
March 26, 2022
54990044 RECKLESS DRIVING
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
54990031 RACING ON HIGHWAY
SP *CPF* SPEEDING ICON
54999999 DISOBEYED TRAFFIC CONTROL DEVICE
54999999 DWLI X 2
54999999 NO DL
54999999 SPEEDING CZ W/WORKERS
MISC VPTA X 5
29990042 *MTR*CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750
54040009 *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
48040003 TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
57070020 *RPR*CRIMINAL TRESPASS
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FTA X9
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
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Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597