Over the past 72 hours, 54 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • *COMM*POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • *COMM*UNAUTH USE OF VEHICLE: 1
  • *CPF* SPEEDING ICON: 1
  • *CPF*CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
  • *GJI* ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
  • *GJI*AGG ROBBERY: 1
  • *GJI*ROBBERY: 1
  • *GOB HARASSMENT: 1
  • *GOB*ACCIDENT INVOLVING SERIOUS BODILY INJURY: 1
  • *GOB*POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *MTR* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
  • *MTR*CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
  • *MTR*POSS CS PG 1 <1G: 1
  • *RPR*CRIMINAL TRESPASS: 1
  • *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
  • ASSAULT BY CONTACT- FAMILY VIOLENCE: 1
  • ASSAULT BY THREAT FAMILY VIOLENCE: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 1
  • ASSAULT CLASS C – FAMILY VIOLENCE: 1
  • ASSAULT CLASS C FAMILY VIOLENCE: 1
  • ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 2
  • ASSULT BY CONTACT- FAMILY VIOLENCE: 1
  • COMM* POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • CPF: 5
  • CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750: 1
  • CRIMINAL TRESPASS: 2
  • DEFECTIVE BRAKE LIGHT: 1
  • DEFECTIVE BRAKE LIGHTS: 1
  • DISOBEYED TRAFFIC CONTROL DEVICE: 1
  • DISORDERLY CONDUCT ABUSIVE LANGUAGE: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
  • DWLI X 2: 1
  • EXPIRED DL/ID: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
  • FAIL TO APPEAR ON COURT DATE: 1
  • FLEEING POLICE OFFICER: 1
  • FTA: 3
  • GOB* FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO: 1
  • GOB* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • HARASSMENT: 1
  • IMPEDING TRAFFIC: 1
  • INDECENCY W/CHILD SEXUAL CONTACT: 1
  • NO DL: 1
  • NO DRIVER LICENSE: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 2
  • PARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD: 1
  • PAROLE VIOLATION: 3
  • POSS CS PG 1/1-B <1G: 4
  • POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 2
  • POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 2
  • POSS CS PG 2 < 1G: 1
  • POSS CS PG 2 >= 4G<400G: 1
  • POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA – Misd A.: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 3
  • POSS MARIJ >4OZ<=5LBS: 2
  • POSS/DEL DRUG PARAPHENALIA: 1
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 8
  • POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • PUBLIC INTOXICATION X6: 1
  • PUBLIC INTOXICATION: 4
  • RACING ON HIGHWAY: 1
  • RECKLESS DRIVING: 3
  • REGISTRATION INSIGNIA – WRONG VEHICLE: 1
  • RPR* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • SPEEDING CZ W/WORKERS: 1
  • TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR: 1
  • THEFT PROP >= $100<$750: 1
  • THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
  • UNL CARRYING WEAPON: 2
  • VPTA: 2

March 28, 2022

BALDERAS, JOHNNY
Booking #:
438616
Booking Date:
03-28-2022 – 2:47 am
Charges:
53990004 *GOB HARASSMENT
54999999 CPF X1
Bond
No Bond
TEMPLETON, RAYMOND
Booking #:
438615
Booking Date:
03-28-2022 – 1:24 am
Charges:
MISC CPF X 2
Bond
No Bond
BARA, MANUEL
Booking #:
438614
Booking Date:
03-27-2022 – 10:43 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
No Bond
HOGEDA, MONICA
Booking #:
438613
Booking Date:
03-27-2022 – 8:59 pm
Charges:
53999999 DISORDERLY CONDUCT ABUSIVE LANGUAGE
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
55999999 POSSESSION/DELIVERY OF DRUG PARAPHERNALIA
72999999 PARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD
MISC FTAX7
Bond
$6022.00
SANCHEZ, JENNIFER
Booking #:
438612
Booking Date:
03-27-2022 – 8:25 pm
Charges:
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
54999999 NO DRIVER LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC VPTA X2
Bond
$2954.00
KIMBLE, BRANDON
Booking #:
438611
Booking Date:
03-27-2022 – 6:30 pm
Charges:
48990015 GOB* FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$662.00
HALEY, LONNIE
Booking #:
438610
Booking Date:
03-27-2022 – 6:12 pm
Charges:
54999999 IMPEDING TRAFFIC
Bond
$268.00
ALVAREZ, ROBERT
Booking #:
438609
Booking Date:
03-27-2022 – 5:12 pm
Charges:
13990075 ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
Bond
No Bond
ORTIZ, ISAIAH
Booking #:
438608
Booking Date:
03-27-2022 – 1:59 pm
Charges:
35990015 *COMM*POSS CS PG 1 >=1G<4G
Bond
No Bond
MCGLOTHLIN, DELLA
Booking #:
438607
Booking Date:
03-27-2022 – 1:03 pm
Charges:
12990001 *GJI*ROBBERY
MISC CPF X2
Bond
No Bond

March 27, 2022

DUQUE, ROBERT
Booking #:
438606
Booking Date:
03-27-2022 – 4:46 am
Charges:
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
54990067 RPR* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
Bond
No Bond
GARZA, STEVE
Booking #:
438605
Booking Date:
03-27-2022 – 3:51 am
Charges:
35620008 *GOB*POSS MARIJ <2OZ
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC PUBLIC INTOXICATION
Bond
$1024.00
Lopez, Leslie
Booking #:
438604
Booking Date:
03-27-2022 – 3:22 am
Charges:
13999999 ASSAULT CLASS C FAMILY VIOLENCE
Bond
$512.00
SILVA, PEDRO
Booking #:
438603
Booking Date:
03-27-2022 – 2:01 am
Charges:
13999999 ASSAULT CLASS C – FAMILY VIOLENCE
Bond
$512.00
Aguirre, Nicolas
Booking #:
438602
Booking Date:
03-27-2022 – 12:18 am
Charges:
54999999 DEFECTIVE BRAKE LIGHT
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$1056.00
MUNOZ, SKY
Booking #:
438601
Booking Date:
03-27-2022 – 12:06 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990019 POSS CS PG 2 < 1G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$2162.00
VARA, JOSEPH
Booking #:
438600
Booking Date:
03-26-2022 – 11:48 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond
$462.00
MARTIN, CLIFTON
Booking #:
438599
Booking Date:
03-26-2022 – 11:44 pm
Charges:
54999999 DEFECTIVE BRAKE LIGHTS
54999999 EXPIRED DL/ID
MISC CPF X 2
MISC VPTA X 2
Bond
$2104.00
GUITERREZ, VON-DEAN
Booking #:
438598
Booking Date:
03-26-2022 – 11:40 pm
Charges:
13999999 ASSAULT BY CONTACT- FAMILY VIOLENCE
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$1274.00
MUNOZ, MARCOS
Booking #:
438597
Booking Date:
03-26-2022 – 11:35 pm
Charges:
35620010 POSS MARIJ >4OZ<=5LBS
35990021 POSS CS PG 2 >= 4G<400G
52030027 UNL CARRYING WEAPON
Bond
$500.00
BUSTOS, JESSE
Booking #:
438596
Booking Date:
03-26-2022 – 10:24 pm
Charges:
MISC ASSULT BY CONTACT- FAMILY VIOLENCE
MISC CPF X1
MISC FTA
Bond
$1114.00
CASTORENA, JOEL
Booking #:
438595
Booking Date:
03-26-2022 – 9:51 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond
$462.00
BOBHOLZ, STEPHEN
Booking #:
438594
Booking Date:
03-26-2022 – 9:33 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
ROBLES, GABRIEL
Booking #:
438593
Booking Date:
03-26-2022 – 8:07 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$1662.00
EAKINS, JESSE
Booking #:
438592
Booking Date:
03-26-2022 – 6:48 pm
Charges:
29990042 CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750
Bond
No Bond
BOOTHE, DANIEL
Booking #:
438591
Booking Date:
03-26-2022 – 5:52 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
35500015 POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA – Misd A.
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
54999999 REGISTRATION INSIGNIA – WRONG VEHICLE
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHENALIA
MISC FAIL TO APPEAR ON COURT DATE
MISC VPTA x 3
Bond
$5526.00
SHARPNACK, PRESTON
Booking #:
438590
Booking Date:
03-26-2022 – 5:09 pm
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
Bond
No Bond
ROWE, ERICK
Booking #:
438589
Booking Date:
03-26-2022 – 1:51 pm
Charges:
24110003 *COMM*UNAUTH USE OF VEHICLE
Bond
No Bond
WOOD, TOMMY
Booking #:
438588
Booking Date:
03-26-2022 – 8:28 am
Charges:
13990075 *GJI* ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
Bond
No Bond

March 26, 2022

GARCIA, VERONICA
Booking #:
438587
Booking Date:
03-26-2022 – 3:55 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
HOY, LOGAN
Booking #:
438586
Booking Date:
03-26-2022 – 3:41 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
MARTINEZ, ALLAN
Booking #:
438585
Booking Date:
03-26-2022 – 2:17 am
Charges:
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
54990044 RECKLESS DRIVING
Bond
$2000.00
ESPINOZA, RUBEN
Booking #:
438584
Booking Date:
03-26-2022 – 2:05 am
Charges:
53990004 HARASSMENT
Bond
No Bond
GARCIA, JOHN
Booking #:
438583
Booking Date:
03-26-2022 – 1:32 am
Charges:
35620010 POSS MARIJ >4OZ<=5LBS
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$420.00
DAVIS, SETH
Booking #:
438582
Release Date:
03-26-2022 – 3:58 am
Booking Date:
03-26-2022 – 12:23 am
Charges:
54990044 RECKLESS DRIVING
Bond
$500.00
HERRERA, ANGEL
Booking #:
438581
Booking Date:
03-25-2022 – 11:20 pm
Charges:
48010010 FLEEING POLICE OFFICER
54990031 RACING ON HIGHWAY
Bond
$1000.00
DUPREE, CHRISTOPHER
Booking #:
438580
Release Date:
03-26-2022 – 3:13 am
Booking Date:
03-25-2022 – 11:09 pm
Charges:
54990044 RECKLESS DRIVING
Bond
$500.00
COATES, MICHAEL
Booking #:
438578
Booking Date:
03-25-2022 – 9:59 pm
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
SP *CPF* SPEEDING ICON
Bond
$159.90
COATES, EDGAR
Booking #:
438577
Booking Date:
03-25-2022 – 9:56 pm
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
Bond
No Bond
DEANDA, ISAAC
Booking #:
438575
Booking Date:
03-25-2022 – 9:15 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
LUCIO, DAVID
Booking #:
438574
Booking Date:
03-25-2022 – 9:09 pm
Charges:
54990067 GOB* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
54999999 DISOBEYED TRAFFIC CONTROL DEVICE
54999999 DWLI X 2
54999999 NO DL
54999999 SPEEDING CZ W/WORKERS
MISC VPTA X 5
Bond
$8496.00
HERNANDEZ, JAVIER
Booking #:
438573
Booking Date:
03-25-2022 – 6:30 pm
Charges:
35990016 COMM* POSS CS PG 1 >=4G<200G
Bond
No Bond
BLACKBURN, GLENN
Booking #:
438572
Booking Date:
03-25-2022 – 4:56 pm
Charges:
36010005 INDECENCY W/CHILD SEXUAL CONTACT
Bond
No Bond
PAZ, JOE
Booking #:
438571
Booking Date:
03-25-2022 – 4:43 pm
Charges:
29990042 *CPF*CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750
29990042 *MTR*CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750
Bond
No Bond
WALKER, JEREMY
Booking #:
438570
Booking Date:
03-25-2022 – 3:25 pm
Charges:
35990016 *COMM*POSS CS PG 1 >=4G<200G
Bond
No Bond
ANDERSON, SKYLAR
Booking #:
438569
Booking Date:
03-25-2022 – 3:12 pm
Charges:
13990082 *MTR* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE
54040009 *VOP* DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
No Bond
BROCK, KANE
Booking #:
438568
Booking Date:
03-25-2022 – 2:48 pm
Charges:
23990193 THEFT PROP >=$750<$2,500
Bond
No Bond
FUNK, CRAIG
Booking #:
438567
Booking Date:
03-25-2022 – 1:44 pm
Charges:
13990075 ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
Bond
No Bond
CHRISTIAN, TRAVIS
Booking #:
438566
Release Date:
03-25-2022 – 2:13 pm
Booking Date:
03-25-2022 – 1:01 pm
Charges:
54010009 *GOB*ACCIDENT INVOLVING SERIOUS BODILY INJURY
Bond
No Bond
ALLBRIGHT, TREVOR
Booking #:
438565
Booking Date:
03-25-2022 – 12:45 pm
Charges:
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
48040003 TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
Bond
No Bond
HILL, RILEY
Booking #:
438564
Booking Date:
03-25-2022 – 11:08 am
Charges:
12990002 *GJI*AGG ROBBERY
Bond
$150000.00
MENDOZA, NORMA
Booking #:
438563
Booking Date:
03-25-2022 – 10:27 am
Charges:
35990014 *MTR*POSS CS PG 1 <1G
Bond
No Bond
FLOTT, EDWIN
Booking #:
438562
Booking Date:
03-25-2022 – 7:37 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION X6
57070020 *RPR*CRIMINAL TRESPASS
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FTA X9
Bond
$8390.00
VELASQUEZ, MARK
Booking #:
438561
Release Date:
03-25-2022 – 9:58 am
Booking Date:
03-25-2022 – 6:10 am
Charges:
38999999 ASSAULT BY THREAT FAMILY VIOLENCE
Bond
$512.00

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597