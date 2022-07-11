Over the past 72 hours, 42 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *COMM* POSS CS PG 1 <1G: 1
- *COMM* POSS CS PG 2 < 1G: 1
- *COMM*MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
- *GRAND JURY INDICTMENT* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
- *GRAND JURY INDICTMENT*EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- *GRAND JURY INDICTMENT*SEXUAL ASSAULT CHILD: 1
- *GOING OFF BOND* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ: 1
- *GOING OFF BOND* POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
- *J/N* ARSON OF BLDG/HABIT/VEH RECKLESS CAUSE DAMAGE: 1
- *J/N* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
- *MOTION TO REVOKE*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
- *MOTION TO REVOKE*ROBBERY: 1
- *RPR* CRIMINAL TRESPASS: 1
- *RPR*RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
- ASSAULT BY CONTACT: 2
- ASSAULT CAUSES BODILY INJ: 1
- ASSAULT OF PREGNANT PERSON: 1
- BENCH WARRANT: 1
- CAPIAS PRO FINE: 1
- CRIMINAL TRESPASS: 6
- DISORDERLY CONDUCT DISCHARGE/DISPLAY FIREARM: 1
- DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED – 1 ST: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED – 1ST: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
- DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
- EVADING ARREST DETENTION: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
- FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE: 1
- FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
- FAILURE TO APPEAR: 4
- GRAND JURY INDICTMENT* ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
- GRAND JURY INDICTMENT* POSS CS PG 1 <1G: 1
- ICE HOLD: 1
- NO DRIVER’S LICENSE: 1
- NO LICENSE PLATE ON FRONT/REAR X 2: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 1
- OBEY WARNING SIGNS/BARRICADES OVER ROADS: 1
- PAROLE VIOLATION: 2
- POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
- POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
- POSS CS PG 3 < 28G: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 1
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 3
- PUBLIC INTOXICATION: 4
- RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
- SEX OFFENDER’S DUTY TO REGISTER LIFE/ANNUALLY: 1
- SOLICITING FROM ROADWAY: 1
- SPEEDING – 10% OR OVER 50 MPH IN A 40 MPH: 1
- SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE 30 MPH IN A 20 MPH: 1
- THEFT PROP >= $100<$750: 3
- UNL CARRYING WEAPON: 1
- VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR: 3
- WRONG PLACEMENT OR NO REGISTRATION STICKER: 1
July 11, 2022
54990061 OBEY WARNING SIGNS/BARRICADES OVER ROADS
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
20990009 *J/N* ARSON OF BLDG/HABIT/VEH RECKLESS CAUSE DAMAGE
July 10, 2022
35990014 GJI* POSS CS PG 1 <1G
53110006 DISORDERLY CONDUCT DISCHARGE/DISPLAY FIREARM
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC FTA X 2
MISC CPF X 1
57070020 CRIMINAL TRESPASS
54999999 DRIVING WHILE LICENSE INVALID
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
MISC FTA X 1
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
MISC VPTA X 2
48010017 EVADING ARREST DETENTION
MISC PAROLE VIOLATION
48990008 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE FROM JUSTICE
57070020 CRIMINAL TRESPASS
July 9, 2022
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED – 1 ST
54999999 NO DRIVER LICENSE
54999999 NO LICENSE PLATE ON FRONT/REAR X 2
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT
54999999 WRONG PLACEMENT OR NO REGISTRATION STICKER
MISC FTA X 1
MISC VPTA X 5
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
54999999 SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE 30 MPH IN A 20 MPH
MISC FTA X 3
MISC VPTA X 2
MISC BENCH WARRANT
35990023 POSS CS PG 3 < 28G
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
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Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597