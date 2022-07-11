Over the past 72 hours, 42 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM* POSS CS PG 1 <1G: 1
  • *COMM* POSS CS PG 2 < 1G: 1
  • *COMM*MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • *GRAND JURY INDICTMENT* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
  • *GRAND JURY INDICTMENT*EVADING ARREST DET W/VEH: 1
  • *GRAND JURY INDICTMENT*SEXUAL ASSAULT CHILD: 1
  • *GOING OFF BOND* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ: 1
  • *GOING OFF BOND* POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
  • *J/N* ARSON OF BLDG/HABIT/VEH RECKLESS CAUSE DAMAGE: 1
  • *J/N* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
  • *MOTION TO REVOKE*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
  • *MOTION TO REVOKE*ROBBERY: 1
  • *RPR* CRIMINAL TRESPASS: 1
  • *RPR*RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
  • ASSAULT BY CONTACT: 2
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJ: 1
  • ASSAULT OF PREGNANT PERSON: 1
  • BENCH WARRANT: 1
  • CAPIAS PRO FINE: 1
  • CRIMINAL TRESPASS: 6
  • DISORDERLY CONDUCT DISCHARGE/DISPLAY FIREARM: 1
  • DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED – 1 ST: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED – 1ST: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
  • DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
  • EVADING ARREST DETENTION: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 1
  • FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE: 1
  • FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
  • FAILURE TO APPEAR: 4
  • GRAND JURY INDICTMENT* ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
  • GRAND JURY INDICTMENT* POSS CS PG 1 <1G: 1
  • ICE HOLD: 1
  • NO DRIVER’S LICENSE: 1
  • NO LICENSE PLATE ON FRONT/REAR X 2: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 1
  • OBEY WARNING SIGNS/BARRICADES OVER ROADS: 1
  • PAROLE VIOLATION: 2
  • POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
  • POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
  • POSS CS PG 3 < 28G: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 1
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 3
  • PUBLIC INTOXICATION: 4
  • RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
  • SEX OFFENDER’S DUTY TO REGISTER LIFE/ANNUALLY: 1
  • SOLICITING FROM ROADWAY: 1
  • SPEEDING – 10% OR OVER 50 MPH IN A 40 MPH: 1
  • SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE 30 MPH IN A 20 MPH: 1
  • THEFT PROP >= $100<$750: 3
  • UNL CARRYING WEAPON: 1
  • VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR: 3
  • WRONG PLACEMENT OR NO REGISTRATION STICKER: 1

July 11, 2022

MANWARREN, GREGORY
Booking #:
440397
Booking Date:
07-11-2022 – 5:10 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1000.00
GUEVARA, PAUL
Booking #:
440396
Booking Date:
07-11-2022 – 12:44 am
Charges:
13990078 *GJI* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
54990061 OBEY WARNING SIGNS/BARRICADES OVER ROADS
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond:
Bond
$1162.00
HOGEDA, MONICA
Booking #:
440395
Booking Date:
07-10-2022 – 11:16 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
GROOMS, JOHNNY
Booking #:
440394
Booking Date:
07-10-2022 – 11:07 pm
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond:
Bond
$1500.00
PARRISH, EDWARD
Booking #:
440393
Booking Date:
07-10-2022 – 10:50 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
KEITH, JIMMY
Booking #:
440392
Booking Date:
07-10-2022 – 7:34 pm
Charges:
13990082 *J/N* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE
20990009 *J/N* ARSON OF BLDG/HABIT/VEH RECKLESS CAUSE DAMAGE
Bond:
Bond
No Bond
GUZMAN, CRYSTAL
Booking #:
440390
Booking Date:
07-10-2022 – 3:23 pm
Charges:
35990019 *COMM* POSS CS PG 2 < 1G
Bond:
Bond
No Bond

July 10, 2022

NORTON, BRANDON
Booking #:
440389
Booking Date:
07-10-2022 – 4:55 am
Charges:
13990075 GJI* ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
Bond:
Bond
No Bond
PONCE- GARCIA, JOSE
Booking #:
440388
Booking Date:
07-10-2022 – 3:17 am
Charges:
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond:
Bond
$662.00
WEBB, CHRISTOPHER
Booking #:
440387
Booking Date:
07-10-2022 – 2:28 am
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
No Bond
LEWIS, ALEIGHA
Booking #:
440386
Booking Date:
07-10-2022 – 2:24 am
Charges:
13990044 *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ
35990014 GJI* POSS CS PG 1 <1G
Bond:
Bond
$5000.00
Batiste, Shedrick
Booking #:
440385
Booking Date:
07-10-2022 – 2:16 am
Charges:
13999999 ASSAULT BY CONTACT
53110006 DISORDERLY CONDUCT DISCHARGE/DISPLAY FIREARM
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
Bond:
Bond
$2512.00
HOLLEY, LISA
Booking #:
440384
Booking Date:
07-10-2022 – 1:58 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$462.00
SUTTON, MARY
Booking #:
440383
Booking Date:
07-09-2022 – 11:13 pm
Charges:
54999999 SOLICTING FROM ROADWAY
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC FTA X 2
Bond:
Bond
$2399.00
GATICA, MARY
Booking #:
440382
Booking Date:
07-09-2022 – 10:09 pm
Charges:
35990247 *GOB* POSS CS PG 1/1-B <1G
Bond:
Bond
No Bond
ROBISON, CODY
Booking #:
440381
Booking Date:
07-09-2022 – 9:14 pm
Charges:
57070020 *RPR* CRIMINAL TRESPASS
MISC CPF X 1
Bond:
Bond
No Bond
YANT, JUSTIN
Booking #:
440380
Booking Date:
07-09-2022 – 8:34 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$1000.00
Brown, Dustin
Booking #:
440379
Booking Date:
07-09-2022 – 7:54 pm
Charges:
26990178 DISPLAY FICTITIOUS MOTOR VEHICLE REGISTRATION
54999999 DRIVING WHILE LICENSE INVALID
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
Bond:
Bond
$1764.00
PARRISH, EDWARD
Booking #:
440378
Booking Date:
07-09-2022 – 6:22 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC FTA X 1
Bond:
Bond
$1823.20
Gentry, Jonathan
Booking #:
440377
Booking Date:
07-09-2022 – 5:31 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
MISC VPTA X 2
Bond:
Bond
$2724.00
Ponce, Cheyenne
Booking #:
440376
Booking Date:
07-09-2022 – 1:26 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
48010017 EVADING ARREST DETENTION
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
$1000.00
URANGA-QUINTANA, REINA
Booking #:
440375
Booking Date:
07-09-2022 – 12:38 pm
Charges:
12990001 *MTR*ROBBERY
48990008 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE FROM JUSTICE
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$1000.00

July 9, 2022

THOMPSON, BELINDA
Booking #:
440374
Booking Date:
07-09-2022 – 4:59 am
Charges:
52030027 UNL CARRYING WEAPON
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED – 1 ST
Bond:
Bond
$1500.00
SAMARIPA, TOMMY
Booking #:
440373
Booking Date:
07-09-2022 – 4:41 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED – 1ST
Bond:
Bond
$1000.00
HERNANDEZ, ERIC
Booking #:
440372
Booking Date:
07-09-2022 – 4:18 am
Charges:
13990090 ASSAULT OF PREGNANT PERSON
Bond:
Bond
No Bond
STRINGFIELD, DERRECK
Booking #:
440371
Booking Date:
07-09-2022 – 3:45 am
Charges:
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
54999999 NO DRIVER LICENSE
54999999 NO LICENSE PLATE ON FRONT/REAR X 2
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT
54999999 WRONG PLACEMENT OR NO REGISTRATION STICKER
MISC FTA X 1
MISC VPTA X 5
Bond:
Bond
$6486.00
ELDER, BENJAMIN
Booking #:
440370
Booking Date:
07-09-2022 – 3:13 am
Charges:
13999999 ASSAULT BY CONTACT
Bond:
Bond
$512.00
BURNS, JESSICA
Booking #:
440368
Booking Date:
07-08-2022 – 11:52 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
Bond:
Bond
$500.00
MCCARLEY, JAMES
Booking #:
440369
Booking Date:
07-08-2022 – 11:49 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
Bond:
Bond
$962.00
BRAY, BRANDON
Booking #:
440367
Booking Date:
07-08-2022 – 9:40 pm
Charges:
54999999 SPEEDING – 10% OR OVER 50 MPH IN A 40 MPH
54999999 SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE 30 MPH IN A 20 MPH
MISC FTA X 3
MISC VPTA X 2
Bond:
Bond
$4415.72
HUDGINS, JACK
Booking #:
440365
Release Date:
07-08-2022 – 5:43 pm
Booking Date:
07-08-2022 – 4:15 pm
Charges:
36990007 SEX OFFENDERS DUTY TO REGISTER LIFE/ANNUALLY
Bond:
Bond
$15000.00
COLLINS, BEVERLY
Booking #:
440366
Booking Date:
07-08-2022 – 3:44 pm
Charges:
35990014 *COMM* POSS CS PG 1 <1G
Bond:
Bond
No Bond
BECERRA, FIDENCIO
Booking #:
440364
Booking Date:
07-08-2022 – 2:41 pm
Charges:
13990075 *MTR*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
Bond:
Bond
No Bond
RAMIREZ, JOE
Booking #:
440363
Booking Date:
07-08-2022 – 2:36 pm
Charges:
48010006 *RPR*RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
Bond:
Bond
No Bond
GAITAN, ERIC
Booking #:
440362
Booking Date:
07-08-2022 – 2:28 pm
Charges:
48010020 *GJI*EVADING ARREST DET W/VEH
MISC BENCH WARRANT
Bond:
Bond
No Bond
HERNANDEZ, TRINO
Booking #:
440361
Booking Date:
07-08-2022 – 2:27 pm
Charges:
35990003 *COMM*MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
Bond:
Bond
No Bond
BAKER, JAMES
Booking #:
440360
Booking Date:
07-08-2022 – 1:15 pm
Charges:
11990002 *GJI*SEXUAL ASSAULT CHILD
Bond:
Bond
No Bond
HALEY, LONNIE
Booking #:
440359
Booking Date:
07-08-2022 – 1:10 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
RAMOS-GUZMAN, PEDRO
Booking #:
440358
Booking Date:
07-08-2022 – 12:58 pm
Charges:
MISC ICE HOLD
Bond:
Bond
No Bond
BONNER, ROBERT
Booking #:
440357
Release Date:
07-08-2022 – 6:43 pm
Booking Date:
07-08-2022 – 11:30 am
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
JOHNSON, TRISTAN
Booking #:
440356
Booking Date:
07-08-2022 – 11:19 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990023 POSS CS PG 3 < 28G
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
No Bond
WATSON, TARREN
Booking #:
440355
Release Date:
07-08-2022 – 12:13 pm
Booking Date:
07-08-2022 – 10:10 am
Charges:
13990001 ASSAULT CAUSES BODILY INJ
Bond:
Bond
No Bond

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597