Over the past 24 hours, 19 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *CPF* DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
- *CPF* FAILURE TO APPEAR: 1
- *CPF* NO STOP LAMP(S): 1
- *CPF*POSS MARIJ <2OZ: 1
- *MO*DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- *MO*POSS MARIJ <2OZ: 1
- *MOTION TO REVOKE*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
- *MOTION TO REVOKE*INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ: 1
- : 19
- AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
- BORDER PATROL HOLD: 1
- BURGLARY OF VEHICLE: 1
- CONTEMPT OF COURT: 1
- CPF X 1: 1
- CPF X 3: 1
- CPF X 6: 1
- CPF X2: 1
- DEADLY CONDUCT: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 2
- DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 2
- DUTY ON STRIKING FIXTURE/HWY LANDSCAPE>=$200: 1
- EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION: 1
- EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- EXPIRED DRIVER’S LICENSE/IDENTIFICATION: 1
- FAIL TO APPEAR ON COURT DATE: 1
- FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE: 1
- FTA X 1: 1
- FTA X 4: 1
- MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
- NO DEFECTIVE HEADLIGHTS: 1
- NO DRIVER’S LICENSE: 1
- NO DRIVER’S LICENSE: 1
- NO LICENSE PLATE ON FRONT/REAR: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY X 2: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY-SUBSEQUENT: 1
- POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
- POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 2
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 2
- SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE: 1
- THEFT PROP >=$30K<$150K: 1
- UNAUTH ABSENCE COMMUNITY CORRECTION FACILITY: 1
- UNL CARRY WEAPON W/ FELONY CONV: 1
- VPTA X 2: 1
- VPTA X 5: 1
- VPTA X2: 1
- VPTA: 1
- WRONG WAY ON ONE WAY STREET: 1
48010019 EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION
48010020 EVADING ARREST DET W/VEH
54999999 EXPIRED DRIVERS LICENSE/IDENTIFICATION
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE
MISC FTA X 1
54990008 DUTY ON STRIKING FIXTURE/HWY LANDSCAPE>=$200
35620008 *MO*POSS MARIJ <2OZ
54990067 *MO*DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
54999999 DRIVING WHILE LICENSE INVALID
54999999 NO DEFECTIVE HEAD LIGHTS
54999999 NO DRIVERS LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY X 2
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC CPF X 6
MISC FTA X 4
MISC VPTA X 5
54999999 SPEEDING IN A POSTED SCHOOL ZONE
MISC CONTEMPT OF COURT
MISC CPF X 3
MISC FAIL TO APPEAR ON COURT DATE
MISC VPTA
35990003 MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
52030036 UNL CARRY WEAPON W/ FELONY CONV
54999999 WRONG WAY ON ONE WAY STREET
MISC VPTA X 2
FTA *CPF* FAILURE TO APPEAR
SL2 *CPF* NO STOP LAMP(S)
54999999 NO LICENSE PLATE ON FRONT/REAR
MISC CPF X2
MISC VPTA X2
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
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Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597