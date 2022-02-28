Over the past 72 hours, 52 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Carlos Edgar Morales, of San Angelo, was booked into the Tom Green County Detention Center on Friday, February 25, 2022, and charged with Aggravated Sexual Assault.
He is currently in custody at the Detention Center with a bond of $250,000.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *CPF* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- *GJI* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
- *GJI*ASSAULT EMS PERSONNEL PROV SERV: 1
- *GJI*CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
- *GOB*AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
- *J/N* BURGLARY OF HABITATION (F2): 1
- *J/N* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- *J/N* UNAUTH USE OF VEHICLE: 1
- *MTR*POSS CS PG 1 <1G: 1
- *RPR*DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
- *RPR*HARASSMENT: 1
- *VOP* CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500: 1
- *VOP*CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT: 1
- *VOP*POSS MARIJ <2OZ: 1
- AGG SEXUAL ASSAULT: 1
- ALCOHOL MINOR CONSUMING: 1
- ALCOHOL- MINOR CONSUMING: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJ: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 2
- ASSAULT CLASS C- FAMILY VIOLENCE: 1
- ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
- ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
- BENCH WARRANT: 1
- CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
- CPF:7
- CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500: 2
- CRIMINAL NEGLIGENT HOMICIDE: 1
- CRIMINAL TRESPASS: 2
- DOG, FERRET OR POT BELLIED PIG AT LARGE x 3: 1
- DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 2
- DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE: 2
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 5
- EVADING ARREST DETENTION: 1
- EXHIBITION OF ACCELERATION BY SPINNING TIRES: 1
- EXPIRED DRIVER LICENSE/IDENTIFICATION: 1
- EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X2: 1
- FAIL TO APPEAR ON COURT DATE: 1
- FAIL TO CONTROL SPEED-COLLISION W/PERSON: 1
- FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE: 2
- FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE: 1
- FAILURE TO QUARANTINE ANIMAL: 1
- FTA: 6
- GJI*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
- ICE HOLD: 1
- MINOR PUBLIC INTOXICATION: 1
- MTR* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
- MTR* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- MTR* POSS CS PG 1 <1G: 1
- MTR*POSS CS PG 1 <1G: 1
- MTR*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- NO DRIVER LICENSE: 1
- NO HEADLIGHT ON BICYCLE: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY- SUBSEQUENT X2: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 1
- NO REAR REFLECTOR ON BIKE: 1
- PAROLE VIOLATION: 1
- POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
- POSS CS PG 1<1G: 1
- POSS CS PG 1A <20AU: 1
- POSS CS PG 2 >= 4G<400G: 1
- POSS DANGEROUS DRUG: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 5
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
- PUBLIC INTOXICATION: 1
- RED LIGHT VIOLATION: 1
- RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
- SPEEDING – 15- 24 MPH OVER POSTED SPEED ZONE 28 IN A 10 MPH ZONE: 1
- SPEEDING: 2
- THEFT (CHECKS – INSUFFICIENT): 1
- THEFT PROP >= $100<$750: 1
- TOBACCO-POSS/COMSUMP/PURCHASE UNDER 21: 1
- UNL CARRYING WEAPON: 1
- VOP* CRIMINAL TRESPASS: 1
- VOP* THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
- VPTA: 5
- WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC: 1
- WALKING WITH TRAFFIC: 1
February 28, 2022
54990067 DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC PAROLE VIOLATION
MISC VPTA X 1
MISC CPF X8
57070019 *VOP*CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT
MISC CPF X 1
MISC FAIL TO APPEAR ON COURT DATE
35990021 POSS CS PG 2 >= 4G<400G
35990138 POSS CS PG 1A <20AU
54999999 RED LIGHT VIOLATION
MISC FTA X1
MISC VPTA X1
24110003 *J/N* UNAUTH USE OF VEHICLE
MISC CPF X11
MISC FTA X1
February 27, 2022
41999999 ALCOHOL- MINOR CONSUMING
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
57070020 VOP* CRIMINAL TRESPASS
MISC CPF X1
P70 THEFT (CHECKS – INSUFFICIENT)
52030027 UNL CARRYING WEAPON
54999999 FAIL TO CONTROL SPEED-COLLISION W/PERSON
54999999 FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE
54999999 NO DRIVER LICENSE
55999999 MINOR PUBLIC INTOXICATION
55999999 TOBACCO-POSS/COMSUMP/PURCHASE UNDER 21
MISC FTA X2
MISC VPTA X3
MISC FAILURE TO QUARANTINE ANIMAL
MISC FTA X 1
48010017 EVADING ARREST DETENTION
54999999 NO HEADLIGHT ON BICYCLE
54999999 NO REAR REFLECTOR ON BIKE
73999999 DOG, FERRET OR POT BELLIED PIG AT LARGE x 3
MISC WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC
February 26, 2022
35990015 MTR*POSS CS PG 1 >=1G<4G
29990043 CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X2
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY- SUBSEQUENT X2
54999999 SPEEDING – 15- 24 MPH OVER POSTED SPEED ZONE 28 IN A 10 MPH ZONE
MISC FTA X1
MISC VPTA X7
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC FTA X2
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
13990078 CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
35990014 MTR* POSS CS PG 1 <1G
48010020 MTR* EVADING ARREST DET W/VEH
MISC ICE HOLD
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
MISC POSS CS PG 1<1G
MISC VPTA X 3
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597