Over the past 72 hours, 52 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Mug shot of Carlos Morales, a hispanic man with black hair and a goatee wearing a blue shirt

Carlos Edgar Morales, of San Angelo, was booked into the Tom Green County Detention Center on Friday, February 25, 2022, and charged with Aggravated Sexual Assault.

He is currently in custody at the Detention Center with a bond of $250,000.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *CPF* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • *GJI* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
  • *GJI*ASSAULT EMS PERSONNEL PROV SERV: 1
  • *GJI*CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
  • *GOB*AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
  • *J/N* BURGLARY OF HABITATION (F2): 1
  • *J/N* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
  • *J/N* UNAUTH USE OF VEHICLE: 1
  • *MTR*POSS CS PG 1 <1G: 1
  • *RPR*DRIVING WHILE INTOXICATED: 1
  • *RPR*HARASSMENT: 1
  • *VOP* CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500: 1
  • *VOP*CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT: 1
  • *VOP*POSS MARIJ <2OZ: 1
  • AGG SEXUAL ASSAULT: 1
  • ALCOHOL MINOR CONSUMING: 1
  • ALCOHOL- MINOR CONSUMING: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJ: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 2
  • ASSAULT CLASS C- FAMILY VIOLENCE: 1
  • ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
  • ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
  • BENCH WARRANT: 1
  • CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY: 1
  • CPF:7
  • CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500: 2
  • CRIMINAL NEGLIGENT HOMICIDE: 1
  • CRIMINAL TRESPASS: 2
  • DOG, FERRET OR POT BELLIED PIG AT LARGE x 3: 1
  • DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 2
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE: 2
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 5
  • EVADING ARREST DETENTION: 1
  • EXHIBITION OF ACCELERATION BY SPINNING TIRES: 1
  • EXPIRED DRIVER LICENSE/IDENTIFICATION: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X2: 1
  • FAIL TO APPEAR ON COURT DATE: 1
  • FAIL TO CONTROL SPEED-COLLISION W/PERSON: 1
  • FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE: 2
  • FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE: 1
  • FAILURE TO QUARANTINE ANIMAL: 1
  • FTA: 6
  • GJI*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
  • ICE HOLD: 1
  • MINOR PUBLIC INTOXICATION: 1
  • MTR* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE: 1
  • MTR* EVADING ARREST DET W/VEH: 1
  • MTR* POSS CS PG 1 <1G: 1
  • MTR*POSS CS PG 1 <1G: 1
  • MTR*POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • NO DRIVER LICENSE: 1
  • NO HEADLIGHT ON BICYCLE: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY- SUBSEQUENT X2: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY: 1
  • NO REAR REFLECTOR ON BIKE: 1
  • PAROLE VIOLATION: 1
  • POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
  • POSS CS PG 1<1G: 1
  • POSS CS PG 1A <20AU: 1
  • POSS CS PG 2 >= 4G<400G: 1
  • POSS DANGEROUS DRUG: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 5
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • PUBLIC INTOXICATION: 1
  • RED LIGHT VIOLATION: 1
  • RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
  • SPEEDING – 15- 24 MPH OVER POSTED SPEED ZONE 28 IN A 10 MPH ZONE: 1
  • SPEEDING: 2
  • THEFT (CHECKS – INSUFFICIENT): 1
  • THEFT PROP >= $100<$750: 1
  • TOBACCO-POSS/COMSUMP/PURCHASE UNDER 21: 1
  • UNL CARRYING WEAPON: 1
  • VOP* CRIMINAL TRESPASS: 1
  • VOP* THEFT PROP >=$750<$2,500: 1
  • VPTA: 5
  • WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC: 1
  • WALKING WITH TRAFFIC: 1

February 28, 2022

KING, LELAND
Booking #:
438132
Release Date:
02-28-2022 – 4:58 am
Booking Date:
02-28-2022 – 1:34 am
Charges:
54990067 *CPF* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
54990067 DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
Bond
$500.00
GARCIA, JOSHUA
Booking #:
438131
Booking Date:
02-28-2022 – 1:05 am
Charges:
54999999 SPEEDING
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC PAROLE VIOLATION
MISC VPTA X 1
Bond
$1868.00
CLARY, WESLEY
Booking #:
438130
Booking Date:
02-28-2022 – 12:54 am
Charges:
48010020 *J/N* EVADING ARREST DET W/VEH
MISC CPF X8
Bond
No Bond
ROSENTHAL, JESSICA
Booking #:
438129
Booking Date:
02-28-2022 – 12:51 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
No Bond
WESLEY, PAIGE
Booking #:
438128
Booking Date:
02-28-2022 – 12:29 am
Charges:
35620008 *VOP*POSS MARIJ <2OZ
57070019 *VOP*CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT
MISC CPF X 1
MISC FAIL TO APPEAR ON COURT DATE
Bond
$482.00
BUTCHEE, DHALIA
Booking #:
438127
Booking Date:
02-28-2022 – 12:27 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
35990021 POSS CS PG 2 >= 4G<400G
35990138 POSS CS PG 1A <20AU
Bond
$1000.00
FOLLIS, JERI
Booking #:
438126
Booking Date:
02-27-2022 – 11:18 pm
Charges:
SP SPEEDING
Bond
No Bond
GALLEGOS, DEREK
Booking #:
438125
Booking Date:
02-27-2022 – 10:18 pm
Charges:
MISC CPF X3
Bond
No Bond
BROWN, PADEN
Booking #:
438124
Release Date:
02-27-2022 – 10:58 pm
Booking Date:
02-27-2022 – 9:41 pm
Charges:
54999999 EXHIBITION OF ACCELERATION BY SPINNING TIRES
54999999 RED LIGHT VIOLATION
MISC FTA X1
MISC VPTA X1
Bond
$2064.00
FRYAR, KELLY
Booking #:
438123
Booking Date:
02-27-2022 – 8:36 pm
Charges:
13990075 ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
Bond
No Bond
CARRILLO, JUAN
Booking #:
438122
Booking Date:
02-27-2022 – 7:20 pm
Charges:
22990002 *J/N* BURGLARY OF HABITATION (F2)
24110003 *J/N* UNAUTH USE OF VEHICLE
MISC CPF X11
MISC FTA X1
Bond
$502.00
NICHOLS, AMY
Booking #:
438121
Booking Date:
02-27-2022 – 7:18 pm
Charges:
13990001 ASSAULT CAUSES BODILY INJ
Bond
$1000.00
POUNDS, ADAM
Booking #:
438120
Release Date:
02-27-2022 – 3:43 pm
Booking Date:
02-27-2022 – 2:30 pm
Charges:
53990004 *RPR*HARASSMENT
Bond
No Bond

February 27, 2022

ASCHILEAN, ALEXANDRU
Booking #:
438119
Booking Date:
02-27-2022 – 4:38 am
Charges:
13999999 ASSAULT CLASS C- FAMILY VIOLENCE
41999999 ALCOHOL- MINOR CONSUMING
Bond
$954.00
SIAS, ADAN
Booking #:
438118
Booking Date:
02-27-2022 – 3:19 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
DENNIS, BLAIZE
Booking #:
438117
Booking Date:
02-27-2022 – 2:06 am
Charges:
41999999 ALCOHOL MINOR CONSUMING
Bond
$442.00
KYER, TIFFANY
Booking #:
438116
Booking Date:
02-27-2022 – 12:18 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$2000.00
MCCLEERY, JAMES
Booking #:
438115
Booking Date:
02-26-2022 – 11:42 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
MOORE, KRISTEN
Booking #:
438114
Booking Date:
02-26-2022 – 10:34 pm
Charges:
54999999 WALKING WITH TRAFFIC
57070020 VOP* CRIMINAL TRESPASS
Bond
$364.00
ACOSTA, JAZMYNE
Booking #:
438113
Booking Date:
02-26-2022 – 9:58 pm
Charges:
29990043 *VOP* CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500
MISC CPF X1
Bond
No Bond
MORRIS, AARON
Booking #:
438112
Booking Date:
02-26-2022 – 9:38 pm
Charges:
54990067 DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
P70 THEFT (CHECKS – INSUFFICIENT)
Bond
$1000.00
BARTOLAZZI, MICHAEL
Booking #:
438111
Release Date:
02-26-2022 – 11:28 pm
Booking Date:
02-26-2022 – 8:55 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
52030027 UNL CARRYING WEAPON
Bond
$1500.00
ROBLES, ALEXIS
Booking #:
438110
Booking Date:
02-26-2022 – 8:12 pm
Charges:
13990082 MTR* ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE
54999999 FAIL TO CONTROL SPEED-COLLISION W/PERSON
54999999 FAIL TO DRIVE IN SINGLE LANE
54999999 NO DRIVER LICENSE
55999999 MINOR PUBLIC INTOXICATION
55999999 TOBACCO-POSS/COMSUMP/PURCHASE UNDER 21
MISC FTA X2
MISC VPTA X3
Bond
$5606.00
SANCHEZ, JANDIE
Booking #:
438109
Booking Date:
02-26-2022 – 5:43 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
SEXTON, ANDY
Booking #:
438108
Booking Date:
02-26-2022 – 4:47 pm
Charges:
35990014 *MTR*POSS CS PG 1 <1G
Bond
No Bond
AREVALO, RICARDO
Booking #:
438107
Booking Date:
02-26-2022 – 1:13 pm
Charges:
MISC CPF x 5
MISC FAILURE TO QUARANTINE ANIMAL
MISC FTA X 1
Bond
$2673.50
DELAROSA, JUSTIN
Booking #:
438106
Booking Date:
02-26-2022 – 12:03 pm
Charges:
48010006 RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
48010017 EVADING ARREST DETENTION
54999999 NO HEADLIGHT ON BICYCLE
54999999 NO REAR REFLECTOR ON BIKE
73999999 DOG, FERRET OR POT BELLIED PIG AT LARGE x 3
MISC WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC
Bond
$2634.00

February 26, 2022

EGGENBERGER, COREY
Booking #:
438105
Booking Date:
02-26-2022 – 4:28 am
Charges:
35990014 MTR*POSS CS PG 1 <1G
35990015 MTR*POSS CS PG 1 >=1G<4G
Bond
No Bond
PHINNEY, WILLIAM
Booking #:
438104
Booking Date:
02-26-2022 – 3:26 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
GUTIERREZ, GILBERTO
Booking #:
438102
Booking Date:
02-26-2022 – 3:05 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
RODARTE, VICTOR
Booking #:
438103
Booking Date:
02-26-2022 – 3:02 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
RAMOS, NATHANIEL
Booking #:
438101
Booking Date:
02-26-2022 – 2:52 am
Charges:
13990075 GJI*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
29990043 CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500
Bond
No Bond
SARINANA, BRANDON
Booking #:
438100
Booking Date:
02-26-2022 – 2:29 am
Charges:
54040011 DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
Bond
No Bond
WHITTINGTON, JESSAMY
Booking #:
438099
Release Date:
02-26-2022 – 4:13 am
Booking Date:
02-26-2022 – 1:57 am
Charges:
MISC CPF X 4
Bond
No Bond
PONCE, ROLANDO
Booking #:
438098
Booking Date:
02-26-2022 – 12:32 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
MAGALLEN, KEESHA
Booking #:
438097
Booking Date:
02-25-2022 – 11:57 pm
Charges:
MISC BENCH WARRANT
Bond
No Bond
SHANNON, BRANDON
Booking #:
438096
Booking Date:
02-25-2022 – 11:48 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
MALLOY, JUSTIN
Booking #:
438095
Booking Date:
02-25-2022 – 10:30 pm
Charges:
54999999 EXPIRED DRIVER LICENSE/IDENTIFICATION
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION X2
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY- SUBSEQUENT X2
54999999 SPEEDING – 15- 24 MPH OVER POSTED SPEED ZONE 28 IN A 10 MPH ZONE
MISC FTA X1
MISC VPTA X7
Bond
$9354.00
BOUR, MATTHEW
Booking #:
438094
Booking Date:
02-25-2022 – 8:52 pm
Charges:
23990193 VOP* THEFT PROP >=$750<$2,500
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC FTA X2
Bond
$1024.00
FERNANDEZ, MARIBEL
Booking #:
438093
Booking Date:
02-25-2022 – 7:04 pm
Charges:
35990133 POSS DANGEROUS DRUG
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
Bond
$1000.00
ENCINAS, CARLOS
Booking #:
438091
Booking Date:
02-25-2022 – 6:55 pm
Charges:
13990076 ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT
13990078 CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
Bond
No Bond
OWENS, SANDRA
Booking #:
438092
Booking Date:
02-25-2022 – 6:54 pm
Charges:
23990191 THEFT PROP >= $100<$750
35990014 MTR* POSS CS PG 1 <1G
48010020 MTR* EVADING ARREST DET W/VEH
Bond
No Bond
SALAZAR, MARIA
Booking #:
438089
Release Date:
02-25-2022 – 8:13 pm
Booking Date:
02-25-2022 – 6:05 pm
Charges:
54040009 *RPR*DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
No Bond
HOLGUIN, FELIX
Booking #:
438087
Booking Date:
02-25-2022 – 5:38 pm
Charges:
54040011 DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
Bond
No Bond
DAVIS, TYLER
Booking #:
438090
Release Date:
02-25-2022 – 8:13 pm
Booking Date:
02-25-2022 – 5:34 pm
Charges:
13990078 *GJI* CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
Bond
No Bond
BRADFORD, DWIGHT
Booking #:
438088
Release Date:
02-25-2022 – 7:43 pm
Booking Date:
02-25-2022 – 5:17 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
BLASH, TEAUNA
Booking #:
438086
Booking Date:
02-25-2022 – 5:16 pm
Charges:
13990070 *GJI*ASSAULT EMS PERSONNEL PROV SERV
Bond
No Bond
RIVAS, MANUEL
Booking #:
438085
Booking Date:
02-25-2022 – 5:01 pm
Charges:
13150005 *GOB*AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
MISC ICE HOLD
Bond
$40000.00
HOPKINS, CHRISTOPHER
Booking #:
438084
Release Date:
02-25-2022 – 4:43 pm
Booking Date:
02-25-2022 – 3:20 pm
Charges:
13990078 *GJI*CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
Bond
No Bond
MORALES, CARLOS
Booking #:
438083
Booking Date:
02-25-2022 – 2:21 pm
Charges:
11990003 AGG SEXUAL ASSAULT
Bond
No Bond
PARENT, JARED
Booking #:
438082
Booking Date:
02-25-2022 – 1:18 pm
Charges:
29990043 CRIMINAL MISCHIEF >=$750<$2500
54999999 FAIL TO DISPLAY DRIVER LICENSE
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
MISC POSS CS PG 1<1G
MISC VPTA X 3
Bond
$25286.00
THORP, ORAL
Booking #:
438081
Booking Date:
02-25-2022 – 7:58 am
Charges:
09990018 CRIMINAL NEGLIGENT HOMICIDE
Bond
No Bond

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597