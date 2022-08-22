Over the past 72 hours, 54 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.
Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)
- *COMM* ASSAULT: 1
- *COMM* FAILURE TO APPEAR ICON: 1
- *COMM* ISSUANCE OF BAD CHECK ICON: 1
- *COMM* POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
- *COMM* FAILURE TO APPEAR ICON: 1
- *COMM* ISSUANCE OF BAD CHECK icon: 1
- *COMM* ISSUANCE OF BAD CHECK: 1
- *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT BODILY INJ: 1
- *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ: 1
- *GOB* THEFT PROP >= $100<$750: 1
- *GOB* ASSAULT CAUSES BODILY INJ: 1
- *GOB* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
- *GOB* ESCAPE FROM CUSTODY: 1
- *GOB* POSS CS PG 1 <1G: 1
- *GOB* POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
- *GOB* POSS MARIJ <2OZ: 1
- *GOB* RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
- *MTR* POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
- *VOP* CRIMINAL TRESPASS: 1
- *VOP* THEFT PROP >= $100<$750: 1
- ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 2
- ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
- BENCH WARRANT: 1
- BICYCLE RIDING AGAINST THE FLOW OF TRAFFIC: 1
- BURGLARY OF BUILDING (FS): 2
- BURGLARY OF HABITATION (F2): 1
- CAPIAS PRO FINE: 6
- CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT: 1
- CRIMINAL TRESPASS: 4
- DRIVING LICENSE- NO: 1
- DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 3
- DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 2
- DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER: 3
- DRIVING WHILE INTOXICATED: 5
- DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
- EVADING ARREST DET W/VEH: 1
- EVADING ARREST DETENTION: 3
- FAILURE TO APPEAR ON FAILED TO MAINTAIN FIN. RES J42136346 (ICON): 1
- FAILURE TO APPEAR ON J42036165 NO DL (ICON): 1
- FAILURE TO STOP AT DESIGNATED STOPPING POINT: 1
- FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT: 1
- FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING: 1
- FAILURE TO APPEAR: 5
- FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
- NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT 2: 1
- PAROLE VIOLATION: 4
- POSS CS PG 1/1-B <1G: 2
- POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
- POSS MARIJ <2OZ: 4
- POSS/ DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
- POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 2
- PUBLIC INTOXICATION: 6
- RECKLESS DRIVING: 1
- THEFT CLASS C: 1
- THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
- THEFT PROP >=$30K<$150K: 1
- UNL CARRYING WEAPON: 3
- US MARSHAL HOLD: 1
August 22, 2022
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
35990014 *GOB*POSS CS PG 1 <1G
35990015 *GOB*POSS CS PG 1 >=1G<4G
54990067 *GOB*DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
MISC CPF X2
MISC FTA X2
August 21, 2022
54999999 DWLI
MISC CPF X6
MISC FTA X1
MISC PAROLE VIOLATION
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
54040012 DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
MISC CPFX2
13990044 *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ
48010017 EVADING ARREST DETENTION
54999999 BICYCLE RIDING AGAINST THE FLOW OF TRAFFIC
MISC FTAX2
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
41999999 PUBLIC INTOXICATION
ASSAULT *COMM*ASSAULT
MISC FTA X1
32.41 *COMMISSUANCE OF BAD CHECK
32.41 *COMMISSUANCE OF BAD CHECK icon
FTA *COMM*FAILURE TO APPEAR ICON
FTA *COMMFAILURE TO APPEAR ICON
48010006 *GOB*RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
57070020 CRIMINAL TRESPASS
MISC FTA X 1
August 20, 2022
54990044 RECKLESS DRIVING
54999999 DRIVING LICENSE- NO
54999999 FAILURE TO STOP AT DESIGNATED STOPPING POINT
52030027 UNL CARRYING WEAPON
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
41999999 PUBLIC INTOXICATION
41999999 PUBLIC INTOXICATION
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
57070019 CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT
MISC PAROLE VIOLATION
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
23990198 THEFT PROP >=$30K<$150K
MISC PAROLE VIOLATION
MISC US MARSHAL HOLD
MISC CPF X 6
23990193 *CPF*THEFT PROP >= $750<$2500
49990001 *GOB*ESCAPE FROM CUSTODY
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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597