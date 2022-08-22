Over the past 72 hours, 54 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM* ASSAULT: 1
  • *COMM* FAILURE TO APPEAR ICON: 1
  • *COMM* ISSUANCE OF BAD CHECK ICON: 1
  • *COMM* POSS CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • *COMM* FAILURE TO APPEAR ICON: 1
  • *COMM* ISSUANCE OF BAD CHECK icon: 1
  • *COMM* ISSUANCE OF BAD CHECK: 1
  • *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT BODILY INJ: 1
  • *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ: 1
  • *GOB* THEFT PROP >= $100<$750: 1
  • *GOB* ASSAULT CAUSES BODILY INJ: 1
  • *GOB* DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • *GOB* ESCAPE FROM CUSTODY: 1
  • *GOB* POSS CS PG 1 <1G: 1
  • *GOB* POSS CS PG 1 >=1G<4G: 1
  • *GOB* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *GOB* RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT: 1
  • *MTR* POSS CS PG 1/1-B <1G: 1
  • *VOP* CRIMINAL TRESPASS: 1
  • *VOP* THEFT PROP >= $100<$750: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 2
  • ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
  • BENCH WARRANT: 1
  • BICYCLE RIDING AGAINST THE FLOW OF TRAFFIC: 1
  • BURGLARY OF BUILDING (FS): 2
  • BURGLARY OF HABITATION (F2): 1
  • CAPIAS PRO FINE: 6
  • CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT: 1
  • CRIMINAL TRESPASS: 4
  • DRIVING LICENSE- NO: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 3
  • DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 2
  • DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER: 3
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 5
  • DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
  • EVADING ARREST DET W/VEH: 1
  • EVADING ARREST DETENTION: 3
  • FAILURE TO APPEAR ON FAILED TO MAINTAIN FIN. RES J42136346 (ICON): 1
  • FAILURE TO APPEAR ON J42036165 NO DL (ICON): 1
  • FAILURE TO STOP AT DESIGNATED STOPPING POINT: 1
  • FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT: 1
  • FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING: 1
  • FAILURE TO APPEAR: 5
  • FUGITIVE FROM JUSTICE: 1
  • NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT 2: 1
  • PAROLE VIOLATION: 4
  • POSS CS PG 1/1-B <1G: 2
  • POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 4
  • POSS/ DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA: 2
  • PUBLIC INTOXICATION: 6
  • RECKLESS DRIVING: 1
  • THEFT CLASS C: 1
  • THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV: 1
  • THEFT PROP >=$30K<$150K: 1
  • UNL CARRYING WEAPON: 3
  • US MARSHAL HOLD: 1

August 22, 2022

CALDERON, JOSE
Booking #:
441117
Booking Date:
08-22-2022 – 4:41 am
Charges:
FTA FAILURE TO APPEAR ON FAILED TO MAINTAIN FIN. RES J42136346 (ICON)
Bond:
Bond
$550.00
JARAMILLO, BETHANY
Booking #:
441116
Booking Date:
08-22-2022 – 2:22 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1000.00
BORNHORST, AMI
Booking #:
441115
Booking Date:
08-22-2022 – 2:05 am
Charges:
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
Bond:
Bond
$15000.00
CASAREZ, MARIO
Booking #:
441114
Booking Date:
08-21-2022 – 11:09 pm
Charges:
52030027 UNL CARRYING WEAPON
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond:
Bond
$1162.00
MASON, DERRICK
Booking #:
441113
Release Date:
08-21-2022 – 10:43 pm
Booking Date:
08-21-2022 – 8:43 pm
Charges:
OPEN *CPF* OPEN CONTAINER
Bond:
Bond
No Bond
LEVERETT, ZELMA
Booking #:
441112
Booking Date:
08-21-2022 – 8:37 pm
Charges:
71999999 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$390.00
GODFREY, DAWNEE
Booking #:
441111
Release Date:
08-21-2022 – 11:58 pm
Booking Date:
08-21-2022 – 8:12 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00
REILY, CHARRIS
Booking #:
441110
Booking Date:
08-21-2022 – 6:59 pm
Charges:
MISC FUGITIVE FROM JUSTICE
Bond:
Bond
No Bond
Peak, James
Booking #:
441109
Booking Date:
08-21-2022 – 5:58 pm
Charges:
35620008 *GOB*POSS MARIJ <2OZ
35990014 *GOB*POSS CS PG 1 <1G
35990015 *GOB*POSS CS PG 1 >=1G<4G
54990067 *GOB*DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
MISC CPF X2
MISC FTA X2
Bond:
Bond
$1002.00
FLOTT, EDWIN
Booking #:
441108
Booking Date:
08-21-2022 – 12:52 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$462.00
BILLINGSLEY, KRISTEN
Booking #:
441107
Release Date:
08-21-2022 – 11:43 am
Booking Date:
08-21-2022 – 10:40 am
Charges:
57070020 *VOP* CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
No Bond

August 21, 2022

HERNANDEZ, ANDY
Booking #:
441106
Booking Date:
08-21-2022 – 5:17 am
Charges:
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
Bond:
Bond
$1500.00
NICOLAS-AGUSTIN, JUAN
Booking #:
441105
Booking Date:
08-21-2022 – 4:37 am
Charges:
54040012 DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
54999999 DWLI
Bond:
Bond
$1690.00
GRIEGO, CHRISTOPHER
Booking #:
441104
Booking Date:
08-21-2022 – 4:06 am
Charges:
54040012 DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
Bond:
Bond
$1000.00
FLORES, ASHLEIGH
Booking #:
441103
Booking Date:
08-21-2022 – 3:23 am
Charges:
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
MISC CPF X6
MISC FTA X1
Bond:
Bond
$1164.00
MUNOZ, ERNESTO
Booking #:
441102
Booking Date:
08-21-2022 – 2:51 am
Charges:
FTA FAILURE TO APPEAR ON J42036165 NO DL (ICON)
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
$550.00
GUTIERREZ, RYAN
Booking #:
441101
Booking Date:
08-21-2022 – 2:29 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1000.00
ENRIQUEZ, DEZARAE
Booking #:
441100
Booking Date:
08-21-2022 – 1:01 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
55999999 POSS/DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond:
Bond
$1662.00
BAUGH, ZANE
Booking #:
441099
Booking Date:
08-21-2022 – 12:52 am
Charges:
48010020 EVADING ARREST DET W/VEH
54040012 DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
MISC CPFX2
Bond:
Bond
$1000.00
DELGADO, JOEL
Booking #:
441098
Booking Date:
08-20-2022 – 10:57 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$150.00
GARCIA, PETE
Booking #:
441097
Booking Date:
08-20-2022 – 10:52 pm
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond:
Bond
$1500.00
OSHUNKENTAN, JONATHAN
Booking #:
441096
Booking Date:
08-20-2022 – 10:02 pm
Charges:
13990043 *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INT BODILY INJ
13990044 *GOB* INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLED RECKLESS BODILY INJ
48010017 EVADING ARREST DETENTION
54999999 BICYCLE RIDING AGAINST THE FLOW OF TRAFFIC
MISC FTAX2
Bond:
Bond
$1888.00
Ponce, Jose
Booking #:
441095
Booking Date:
08-20-2022 – 9:51 pm
Charges:
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1000.00
HAMEL, WINSTON
Booking #:
441094
Booking Date:
08-20-2022 – 9:30 pm
Charges:
23999999 THEFT CLASS C
41999999 PUBLIC INTOXICATION
ASSAULT *COMM*ASSAULT
MISC FTA X1
Bond:
Bond
$1970.00
BOGUE, JOSHUA
Booking #:
441093
Booking Date:
08-20-2022 – 6:31 pm
Charges:
22990002 BURGLARY OF HABITATION (F2)
Bond:
Bond
No Bond
FLORES, FRANKIE
Booking #:
441092
Release Date:
08-20-2022 – 5:58 pm
Booking Date:
08-20-2022 – 5:08 pm
Charges:
26990233 FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING
Bond:
Bond
$500.00
MEEK, KOLLIN
Booking #:
441091
Booking Date:
08-20-2022 – 4:24 pm
Charges:
32.41 *COMM*ISSUANCE OF BAD CHECK ICON
32.41 *COMMISSUANCE OF BAD CHECK
32.41 *COMMISSUANCE OF BAD CHECK icon
FTA *COMM*FAILURE TO APPEAR ICON
FTA *COMMFAILURE TO APPEAR ICON
Bond:
Bond
No Bond
VICKERY, JON
Booking #:
441090
Booking Date:
08-20-2022 – 2:11 pm
Charges:
13990001 *GOB*ASSAULT CAUSES BODILY INJ
48010006 *GOB*RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
MARTINEZ, MARCIAL
Booking #:
441089
Booking Date:
08-20-2022 – 12:18 pm
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC FTA X 1
Bond:
Bond
$1526.00

August 20, 2022

WHITE, ISIAH
Booking #:
441088
Booking Date:
08-20-2022 – 3:54 am
Charges:
48010017 EVADING ARREST DETENTION
54990044 RECKLESS DRIVING
54999999 DRIVING LICENSE- NO
54999999 FAILURE TO STOP AT DESIGNATED STOPPING POINT
Bond:
Bond
$1884.00
HOPKINS, ZACHARY
Booking #:
441087
Booking Date:
08-20-2022 – 3:27 am
Charges:
48010017 EVADING ARREST DETENTION
52030027 UNL CARRYING WEAPON
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$2000.00
GARZA, LOGAN
Booking #:
441086
Booking Date:
08-20-2022 – 1:53 am
Charges:
23990191 *VOP* THEFT PROP >= $100<$750
Bond:
Bond
No Bond
BONNER, ROBERT
Booking #:
441082
Booking Date:
08-20-2022 – 1:16 am
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
CHILDRESS, KRISTY
Booking #:
441085
Booking Date:
08-20-2022 – 12:56 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$462.00
BAEZA, COURTNEY
Booking #:
441084
Booking Date:
08-20-2022 – 12:42 am
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond:
Bond
$462.00
MARTINEZ, AMY
Booking #:
441083
Booking Date:
08-20-2022 – 12:31 am
Charges:
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
Bond:
Bond
$1500.00
TAYLOR, THOMAS
Booking #:
441081
Booking Date:
08-20-2022 – 12:13 am
Charges:
52030027 UNL CARRYING WEAPON
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond:
Bond
$1500.00
HAYS, JONATHON
Booking #:
441080
Booking Date:
08-19-2022 – 11:54 pm
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond:
Bond
$1500.00
MCGLAUN, DAVID
Booking #:
441079
Booking Date:
08-19-2022 – 11:04 pm
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond:
Bond
$1500.00
OSHEA, TIMOTHY
Booking #:
441078
Booking Date:
08-19-2022 – 9:38 pm
Charges:
23990196 THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
Bond:
Bond
No Bond
RIGGS, EDMOND
Booking #:
441077
Booking Date:
08-19-2022 – 7:02 pm
Charges:
13990075 ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
Bond:
Bond
No Bond
SULLIVAN, STANLEY
Booking #:
441076
Booking Date:
08-19-2022 – 5:56 pm
Charges:
55999999 POSS/ DEL DRUG PARAPHERNALIA
57070019 CRIM TRESPASS HABIT/SHLTR/SUPRFUND/INFSTRT
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
$1162.00
STAKES, ISAIAH
Booking #:
441075
Booking Date:
08-19-2022 – 5:55 pm
Charges:
25890001 FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
Bond:
Bond
No Bond
GOMEZ TORRES, MIGUEL
Booking #:
441072
Booking Date:
08-19-2022 – 5:35 pm
Charges:
22990001 BURGLARY OF BUILDING (FS)
23990198 THEFT PROP >=$30K<$150K
Bond:
Bond
$60000.00
APODACA, JESUS
Booking #:
441074
Booking Date:
08-19-2022 – 5:27 pm
Charges:
35990247 *MTR*POSS CS PG 1/1-B <1G
Bond:
Bond
No Bond
PITTS, PHILLIPE
Booking #:
441073
Booking Date:
08-19-2022 – 4:45 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond:
Bond
$500.00
JOINER, JOSH
Booking #:
441071
Booking Date:
08-19-2022 – 3:42 pm
Charges:
MISC BENCH WARRANT
Bond:
Bond
No Bond
BREVELLE, SHANE
Booking #:
441069
Release Date:
08-19-2022 – 4:43 pm
Booking Date:
08-19-2022 – 2:13 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00
TALAVERA, MARVIN
Booking #:
441070
Release Date:
08-19-2022 – 5:43 pm
Booking Date:
08-19-2022 – 2:11 pm
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond:
Bond
$1000.00
HARRISON, CORT
Booking #:
441068
Booking Date:
08-19-2022 – 12:55 pm
Charges:
35990016 *COMM*POSS CS PG 1 >=4G<200G
MISC PAROLE VIOLATION
MISC US MARSHAL HOLD
Bond:
Bond
No Bond
MEDINA, EMERALD
Booking #:
441067
Booking Date:
08-19-2022 – 12:00 pm
Charges:
54999999 NO PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT 2
MISC CPF X 6
Bond:
Bond
$2048.00
BORREGO, SANDRA
Booking #:
441066
Booking Date:
08-19-2022 – 10:22 am
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
Bond:
Bond
No Bond
CHAPPELL, MICHAEL
Booking #:
441065
Booking Date:
08-19-2022 – 9:51 am
Charges:
22990001 BURGLARY OF BUILDING (FS)
23990193 *CPF*THEFT PROP >= $750<$2500
49990001 *GOB*ESCAPE FROM CUSTODY
Bond:
Bond
$2720.00
CHAPPELL, KAYLA
Booking #:
441064
Release Date:
08-19-2022 – 5:43 pm
Booking Date:
08-19-2022 – 9:29 am
Charges:
23990191 *GOB* THEFT PROP >= $100<$750
Bond:
Bond
$1000.00

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597