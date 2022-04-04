Over the past 72 hours, 51 people were booked into the Tom Green County Detention Center. Below is a summary of the booking charges and the individual Tom Green County Detention Center records.

Charge categories (Note: several that have been taken into custody have multiple charges filed against them that fit into more than one general category. See the individual records for details)

  • *COMM* ABANDON ENDANGER CHILD CRIMINAL NEGLIGENCE: 1
  • *COMM*EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
  • *GJI*DEADLY CONDUCT DISCHARGE FIREARM: 1
  • *GOB*POSS MARIJ <2OZ: 1
  • *MTR* SEXUAL ASSAULT: 1
  • *MTR*AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON: 1
  • AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJ: 1
  • ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE: 2
  • ASSAULT CLASS C – BY THREAT: 1
  • ASSAULT CLASS C: 2
  • CPF: 7
  • CRIMINAL TRESPASS: 2
  • DISORDERLY CONDUCT – ABUSIVE LANGUAGE: 1
  • DISORDERLY CONDUCT – FIGHTING: 2
  • DOC – ABUSIVE LANGUAGE: 1
  • DOC – FIGHTING: 1
  • DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND: 2
  • DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE: 3
  • DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15: 1
  • DRIVING WHILE INTOXICATED: 6
  • DRIVING WHILE LICENSE INVALID: 1
  • EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT: 1
  • EVADING ARREST DETENTION: 1
  • EXPIRED VEHICLE REGISTRATION: 2
  • FAIL TO APPEAR ON COURTDATE: 1
  • FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO: 1
  • FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT: 1
  • FTA; 4
  • GOB*ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT: 1
  • GOB*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV: 1
  • GOB*BURGLARY OF HABITATION (F2): 1
  • GOB*FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO: 1
  • IMPROPER LANE CHANGE: 1
  • MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G: 1
  • PAARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD: 1
  • PAROLE VIOLATION: 2
  • POSS CS PG 1/1-B <1G: 2
  • POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G: 2
  • POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G: 1
  • POSS CS PG 3 < 28G: 1
  • POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS DRUG PARAPHERNALIA: 1
  • POSS MARIJ <2OZ: 3
  • POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X2: 1
  • PUBLIC INTOXICATION: 4
  • RPR* POSS MARIJ <2OZ: 1
  • SPEEDING – 10% OR OVER 53 IN A 40 MPH ZONE: 1
  • VOP*BOATING WHILE INTOXICATED: 1
  • VPTA: 4
  • WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC: 1

April 4, 2022

BOWMAN, CLARENCE
Booking #:
438748
Booking Date:
04-03-2022 – 11:38 pm
Charges:
MISC PAROLE VIOLATION
Bond
No Bond
MOLINA, ARISSA
Booking #:
438747
Booking Date:
04-03-2022 – 10:20 pm
Charges:
13999999 ASSAULT CLASS C – BY THREAT
Bond
$512.00
DOMINGUEZ, YESENIA
Booking #:
438746
Booking Date:
04-03-2022 – 9:16 pm
Charges:
13999999 ASSAULT CLASS C
Bond
$512.00
VILLARREAL, KRYSTAL
Booking #:
438745
Booking Date:
04-03-2022 – 7:23 pm
Charges:
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
Bond
No Bond
BARRERA, ANTONIO
Booking #:
438744
Booking Date:
04-03-2022 – 7:17 pm
Charges:
13150005 *MTR*AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
35990249 POSS CS PG 1/1-B >=4G<200G
54999999 DRIVING WHILE LICENSE INVALID
54999999 SPEEDING – 10% OR OVER 53 IN A 40 MPH ZONE
MISC FTA X 2
MISC VPTA X 2
Bond
$4906.60
SUAREZ, KASONDRA
Booking #:
438743
Booking Date:
04-03-2022 – 7:12 pm
Charges:
35990023 POSS CS PG 3 < 28G
Bond
No Bond
VILLARREAL, REGINO
Booking #:
438742
Booking Date:
04-03-2022 – 6:08 pm
Charges:
54999999 WALKING WITH THE FLOW OF TRAFFIC
55999999 POSS DRUG PARAPHERNALIA
MISC CPF X1
MISC FTA X3
Bond
$2632.00
MCMANUS, JAMES
Booking #:
438741
Release Date:
04-04-2022 – 2:13 am
Booking Date:
04-03-2022 – 5:28 pm
Charges:
MISC CPF x 1
MISC FAIL TO APPEAR ON COURTDATE
Bond
$502.00
JENSEN, CALLI
Booking #:
438740
Booking Date:
04-03-2022 – 3:01 pm
Charges:
53999999 DISORDERLY CONDUCT – ABUSIVE LANGUAGE
Bond
$412.00

April 3, 2022

GARCIA, MATTHEW
Booking #:
438739
Booking Date:
04-03-2022 – 5:22 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond
$462.00
GALLEGOS, CUAHUTIMOC
Booking #:
438738
Booking Date:
04-03-2022 – 4:44 am
Charges:
54040011 DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
Bond
No Bond
ROBLEZ, FREDDRICK
Booking #:
438737
Booking Date:
04-03-2022 – 3:55 am
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
MISC CPF X2
Bond
$1500.00
WALTERS, NOLEN
Booking #:
438736
Booking Date:
04-03-2022 – 2:48 am
Charges:
35990248 POSS CS PG 1/1-B >=1G<4G
Bond
No Bond
MANLEY, DEAUNDRE
Booking #:
438735
Booking Date:
04-03-2022 – 2:35 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$2000.00
RODRIGUEZ, SILVANO
Booking #:
438734
Booking Date:
04-03-2022 – 2:06 am
Charges:
53999999 DISORDERLY CONDUCT – FIGHTING
Bond
$462.00
ORTIZ, MAURO
Booking #:
438733
Booking Date:
04-03-2022 – 1:53 am
Charges:
53999999 DOC – FIGHTING
Bond
$462.00
SWAIN, ROBERT
Booking #:
438732
Booking Date:
04-03-2022 – 12:48 am
Charges:
25890001 FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT
35620008 *GOB*POSS MARIJ <2OZ
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
Bond
No Bond
Wood, Jade
Booking #:
438731
Booking Date:
04-03-2022 – 12:35 am
Charges:
35990247 POSS CS PG 1/1-B <1G
48990015 FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
Bond
$500.00
JEFFREY, TYE
Booking #:
438730
Release Date:
04-03-2022 – 5:58 am
Booking Date:
04-03-2022 – 12:34 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
OLALDE, EDWARD
Booking #:
438729
Booking Date:
04-02-2022 – 10:15 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
Bond
No Bond
MCCALL, RYAN
Booking #:
438728
Booking Date:
04-02-2022 – 10:05 pm
Charges:
11990001 *MTR* SEXUAL ASSAULT
Bond
No Bond
JIMENEZ, JOSE
Booking #:
438727
Booking Date:
04-02-2022 – 7:23 pm
Charges:
54040010 DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
Bond
$1500.00
JARAMILLO, JOHNNY
Booking #:
438726
Booking Date:
04-02-2022 – 12:53 pm
Charges:
13990031 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$4000.00
BALL, NATHAN
Booking #:
438725
Release Date:
04-02-2022 – 12:28 pm
Booking Date:
04-02-2022 – 10:52 am
Charges:
54999999 EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
MISC VPTA
Bond
$1040.00
COX, ASHLEY
Booking #:
438724
Booking Date:
04-02-2022 – 8:06 am
Charges:
35990003 MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G
Bond
No Bond

April 2, 2022

LEMKE, TAMARA
Booking #:
438722
Booking Date:
04-02-2022 – 5:08 am
Charges:
54990067 DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
54999999 IMPROPER LANE CHANGE
MISC VPTA X 1
Bond
$1748.00
WORDEN, COLTER
Booking #:
438723
Booking Date:
04-02-2022 – 5:05 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
LOEHMAN, LISA
Booking #:
438721
Booking Date:
04-02-2022 – 3:33 am
Charges:
54040014 DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
Bond
$1500.00
MCWILLIAMS, AUSTIN
Booking #:
438720
Booking Date:
04-02-2022 – 3:18 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
Worden, Johnathon
Booking #:
438719
Booking Date:
04-02-2022 – 3:15 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond
$462.00
RODRIGUEZ, FELIX
Booking #:
438718
Booking Date:
04-02-2022 – 2:23 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
MISC CPF X1
Bond
$462.00
MARTIN, ROBERT
Booking #:
438717
Booking Date:
04-02-2022 – 2:14 am
Charges:
13999999 ASSAULT CLASS C
53999999 DISORDERLY CONDUCT – FIGHTING
MISC FTA X 1
Bond
$1576.00
HOGEDA, MONICA
Booking #:
438716
Booking Date:
04-02-2022 – 1:59 am
Charges:
55999999 POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X2
73999999 DOC – ABUSIVE LANGUAGE
73999999 PAARENT CONTRIBUTING TO NON-ATTENDANCE AT SAISD
MISC FTA X8
Bond
$6624.00
HANNON, DONALD
Booking #:
438715
Booking Date:
04-02-2022 – 1:51 am
Charges:
54040009 DRIVING WHILE INTOXICATED
Bond
$1000.00
MAYFIELD, JORDYN
Booking #:
438714
Booking Date:
04-02-2022 – 1:30 am
Charges:
41999999 PUBLIC INTOXICATION
Bond
$462.00
MOLINA, MARIO
Booking #:
438713
Booking Date:
04-02-2022 – 12:31 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
54040011 DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
Bond
$1000.00
HOWLE, JASON
Booking #:
438712
Booking Date:
04-01-2022 – 8:05 pm
Charges:
54040011 DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE
Bond
No Bond
GEE, DEIJAVU
Booking #:
438711
Release Date:
04-02-2022 – 12:13 am
Booking Date:
04-01-2022 – 6:23 pm
Charges:
13990001 ASSAULT CAUSES BODILY INJ
Bond
$1000.00
GRAHAM, STEPHANIE
Booking #:
438710
Release Date:
04-01-2022 – 7:58 pm
Booking Date:
04-01-2022 – 4:58 pm
Charges:
MISC CPFx2
MISC EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
MISC VPTA
Bond
$1040.00
HALEY, LONNIE
Booking #:
438709
Booking Date:
04-01-2022 – 4:46 pm
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00
PINA, RAUL
Booking #:
438708
Booking Date:
04-01-2022 – 4:16 pm
Charges:
35620008 RPR* POSS MARIJ <2OZ
Bond
No Bond
SERBANTEZ, VICENTE
Booking #:
438705
Booking Date:
04-01-2022 – 4:14 pm
Charges:
13990075 GOB*ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER W/PREV CONV
13990076 GOB*ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT
22990002 GOB*BURGLARY OF HABITATION (F2)
48990009 GOB*FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
Bond
No Bond
SLAUGHTER, KOLBY
Booking #:
438707
Booking Date:
04-01-2022 – 3:35 pm
Charges:
54040022 VOP*BOATING WHILE INTOXICATED
Bond
No Bond
GAUER, MONICA
Booking #:
438706
Booking Date:
04-01-2022 – 3:15 pm
Charges:
13150007 AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON
MISC CPF X3
Bond
No Bond
Lange, Mandy
Booking #:
438704
Booking Date:
04-01-2022 – 2:26 pm
Charges:
38060021 *COMM* ABANDON ENDANGER CHILD CRIMINAL NEGLIGENCE
Bond
No Bond
VELOZ, JAVIER
Booking #:
438703
Booking Date:
04-01-2022 – 1:17 pm
Charges:
48010016 *COMM*EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT
48010016 EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT
Bond
No Bond
CARRILLO, KAYLA
Booking #:
438702
Booking Date:
04-01-2022 – 12:17 pm
Charges:
MISC CPF x 12
MISC POSS DEL DRUG PARAPHERNALIA
Bond
$990.60
LOPEZ, MICHAEL
Booking #:
438701
Booking Date:
04-01-2022 – 10:56 am
Charges:
48010017 EVADING ARREST DETENTION
MISC PAROLE VIOLATION
Bond
$500.00
MARTINEZ, MARIO
Booking #:
438700
Release Date:
04-01-2022 – 12:13 pm
Booking Date:
04-01-2022 – 9:41 am
Charges:
35620008 POSS MARIJ <2OZ
Bond
$1000.00
PITTMAN, JAMES
Booking #:
438699
Booking Date:
04-01-2022 – 8:35 am
Charges:
52130005 *GJI*DEADLY CONDUCT DISCHARGE FIREARM
Bond
No Bond
BONNER, ROBERT
Booking #:
438698
Release Date:
04-01-2022 – 11:58 am
Booking Date:
04-01-2022 – 6:29 am
Charges:
57070020 CRIMINAL TRESPASS
Bond
$500.00

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Source: Tom Green County Sheriff’s Office
Contact information
Address: 122 W Harris Ave, San Angelo, TX 76903
Phone: (325) 659-6597